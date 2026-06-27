Iba por los boletos de su graduación: Hallan sin vida a Luis Gamaliel, joven desaparecido en Guanajuato

Luis Gamaliel Mares Chiquito fue visto por última vez en la parada de autobuses en la zona de San Carlos La Rocha.

En Guanajuato, fue localizado sin vida el joven profesionista Luis Gamaliel Mares Chiquito, de 26 años, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 24 de junio de 2026.

El cuerpo del joven egresado de la Universidad Tecnológica de León (UTL), fue localizado asesinado con arma blanca en un terreno baldío de la colonia Fracciones de Santa Julia, en la ciudad de León.

¿Cómo fue la desaparición de Luis Gamaliel Mares en León?

Luis Gamaliel desapareció la noche del miércoles 24 de junio de 2026.

De acuerdo con el reporte, el joven fue visto por última vez en la parada de autobuses en la zona de San Carlos La Rocha, mientras esperaba el transporte público en la parada ubicada junto al Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, con dirección a la terminal Delta.

Se supo que el profesionista se dirigía a la UTL para recoger los boletos de su ceremonia de graduación.

Su familia denunció su desaparición la mañana del día 26 de junio, refiriendo que la última vez que supieron de él fue el 24 de junio.

Luis Gamaliel Mares, estudiante de la Universidad Tecnológica de León, desapareció cuando se dirigía a recoger los boletos de su graduación. (Comisión Estatal de Búsqueda de Personas)

Fiscalía de Guanajuato confirma muerte de Luis Gamaliel

Tras recibir la denuncia, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación y difundió la ficha de búsqueda del joven profesionista.

Esa misma tarde de viernes, personas que cruzaban un terreno baldío, ubicado frente al panteón sobre el bulevar Delta, en la colonia Fracciones de Santa Julia, observaron a un hombre inconsciente entre montículos de arena y árboles, por lo que reportaron el hecho al sistema de emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal de León acudieron al sitio junto con paramédicos de Protección Civil, quienes confirmaron que el cuerpo localizado ya no contaba con signos vitales.

Se sabe que la víctima presentaba heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo.

La zona del hallazgo quedó bajo resguardo mientras peritos y agentes de investigación de la Fiscalía del Estado realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense.

La Universidad Tecnológica de León lamentó el fallecimiento de Luis Gamaliel Mares, egresado de la Licenciatura en Gestión del Capital Humano. (Universidad Tecnológica de León)

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato aseguró que desde el momento en que se recibió la denuncia, el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Personas Desaparecidas activó de manera inmediata las acciones de búsqueda e investigación, con el propósito de dar con su paradero.

“Una vez confirmada su identidad, la Fiscalía realizó la notificación a su familia, se encuentra brindándoles acompañamiento y llevando a cabo los trámites legales para la entrega digna del cuerpo”, explicó la dependencia a través de una ficha informativa.

La Fiscalía General del Estado informó que ya investiga los hechos para dar con los responsables del crimen.

Tras confirmarse la identidad de Luis Gamaliel, familiares y amigos expresaron mensajes de despedida en redes sociales, donde durante los últimos días habían solicitado apoyo para localizarlo con vida.