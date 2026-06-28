F1 Gran Premio de Austria 2026 EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver la carrera de ‘Checo’ Pérez HOY?

Sergio 'Checo' Pérez aseguró que Cadillac priorizó la preparación para la carrera y confía en el ritmo del auto para buscar avanzar posiciones. (Foto: Cadillac F1 Team/ Cortesía)

La Fórmula 1 disputa este domingo el Gran Premio de Austria, octava fecha de la temporada 2026, después de una clasificación marcada por el incidente de Max Verstappen en la Q3. George Russell saldrá desde la pole position tras conservar el mejor tiempo, mientras que la FIA confirmó después de la sesión que mantendría el resultado.

Sergio ‘Checo’ Pérez arrancará desde la posición 19 luego de quedar eliminado en la Q1. El piloto de Cadillac explicó que el equipo perdió tiempo de trabajo el viernes, por lo que decidió enfocar los esfuerzos en alistar el monoplaza para este domingo.

“Nos centramos en la preparación de la carrera, ya que sabemos lo importante y complicado que va a ser mañana aquí la degradación de los neumáticos”, declaró en una conferencia de prensa luego de la clasificación del Gran Premio de Austria 2026.

El mexicano buscará repetir o mejorar el resultado que consiguió en el Gran Premio de Barcelona, donde cruzó la meta en el sitio 14. Pérez también expresó confianza en el desempeño de su monoplaza para intentar avanzar posiciones durante la competencia.

'Checo' Pérez largará desde el lugar 19 en el GP de Austria. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Gran Premio de Austria: ¿A qué hora ver la carrera de la F1 HOY?

El Red Bull Ring recibe este domingo la octava carrera del campeonato 2026, con George Russell al frente de la parrilla tras conseguir la pole position.

Fecha: Domingo 28 de junio.

Domingo 28 de junio. Hora: 07:00 horas (tiempo del centro de México).

07:00 horas (tiempo del centro de México). Sede: Red Bull Ring, Spielberg, Austria.

Russell aseguró que la pole representa solo una parte del trabajo y espera una carrera cerrada. El piloto de Mercedes destacó que encontró el máximo rendimiento en la Q3 y señaló que Ferrari, McLaren y Max Verstappen serán rivales a considerar durante la competencia.

¿Dónde ver el GP de Austria EN VIVO?

En México, la carrera podrá seguirse únicamente mediante varias plataformas con suscripción. Todas las opciones con las que cuentas son las siguientes.

F1 TV.

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Izzi.

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¿Desde dónde larga ‘Checo’ Pérez? Así quedó la parrilla de salida del GP de Austria

La clasificación quedó marcada por el accidente de Max Verstappen durante los últimos minutos de la Q3. Antes de la bandera amarilla, George Russell completó su vuelta y consiguió el mejor registro de la sesión. Después de una revisión, la FIA confirmó la pole para el piloto de Mercedes. En tanto, Sergio Pérez quedó eliminado desde la Q1 y saldrá en la posición 19.

George Russell (Mercedes)

Charles Leclerc (Ferrari)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

Max Verstappen (Red Bull)

Lando Norris (McLaren)

Oscar Piastri (McLaren)

Isack Hadjar (Red Bull)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Pierre Gasly (Alpine)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Oliver Bearman (Haas)

Nico Hülkenberg (Audi)

Esteban Ocon (Haas)

Franco Colapinto (Alpine)

Carlos Sainz (Williams)

Alexander Albon (Williams)

Sergio Pérez (Cadillac)

Valtteri Bottas (Cadillac)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Lance Stroll (Aston Martin)

¿Cómo es el Red Bull Ring, donde se corre el GP de Austria?

El Red Bull Ring se ubica en Spielberg, Austria. El circuito tiene una longitud de 4.326 kilómetros y forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde 1970. La carrera consta de 71 vueltas para completar una distancia total de 307.018 kilómetros. El récord de vuelta es de 1:07.924, establecido por Oscar Piastri en 2025.

El trazado presenta una primera mitad con rectas largas y curvas de derecha en ascenso, un sector que favorece la velocidad de los autos. La segunda parte del circuito cambia de características con un descenso que enlaza varias curvas rápidas, entre ellas la curva Rindt, una de las zonas más conocidas del trazado.

¿Cómo va el campeonato de pilotos previo al GP de Austria?

Andrea Kimi Antonelli llega como líder del campeonato, seguido por Lewis Hamilton y George Russell, quienes ocupan las tres primeras posiciones antes de la octava fecha del calendario.

Mercedes lidera el Campeonato de Constructores con 262 puntos. Ferrari ocupa el segundo lugar con 190 unidades y McLaren marcha tercero con 141 antes del Gran Premio de Austria.

Con información de EFE.