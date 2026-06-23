‘Checo’ estrena mejoras en el GP de Austria 2026: Horarios y canales para ver prácticas, qualy y carrera

Sergio Pérez afronta el GP de Austria con Cadillac, equipo que estrenará un paquete de mejoras para continuar el desarrollo del MAC-26. (Foto: Qian Jun / Xinhua).

Mientras se acercan los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la temporada 2026 de Fórmula 1 llega a su octava ronda con el Gran Premio de Austria, una cita que puede influir en la pelea por ambos campeonatos. Después de seis victorias consecutivas de Mercedes en el arranque del año, Ferrari rompió esa racha en Barcelona gracias al triunfo de Lewis Hamilton, quien ahora ocupa el segundo lugar del mundial de pilotos.

El siete veces campeón del mundo llega a Spielberg tras recortar distancia respecto al líder Kimi Antonelli. Hamilton aseguró después de su victoria en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña que trabajó tanto en el aspecto físico como en el mental para regresar a los primeros puestos.

“He reconstruido mi mente hasta este punto, para volver a ponerme donde estaba”, afirmó el piloto británico.

En paralelo, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez afronta una nueva prueba con Cadillac, escudería que lleva un paquete de mejoras al Red Bull Ring.

“Los problemas no los vamos a solucionar de un día para otro, pero tendremos mejoras en Austria que nos deberían ayudar a dar un paso adelante; y aún llegarán más desarrollos después de eso”, declaró tras el GP de Barcelona-Cataluña.

Cadillac llega a Spielberg con una actualización técnica que contempla cambios en los pontones, modificaciones en la carrocería y una nueva versión del piso del monoplaza.

Lewis Hamilton llega al Gran Premio de Austria tras conseguir en Barcelona su primera victoria con Ferrari y recortar distancia en la clasificación. (Foto: EFE/ Alejandro García).

Horarios del GP de Austria 2026 en México: ¿Cuándo y a qué hora ver la F1?

El Gran Premio de Austria 2026 se disputa del 26 al 28 de junio en el Red Bull Ring, ubicado en Spielberg, en la región de Estiria. El fin de semana se corre con el formato tradicional de la Fórmula 1: tres sesiones de entrenamientos, clasificación el sábado y carrera el domingo a 71 vueltas.

¿Dónde ver la F1 en México?

Los aficionados mexicanos tienen varias opciones para seguir el GP de Austria 2026:

F1 TV , disponible para cualquier usuario mediante suscripción.

, disponible para cualquier usuario mediante suscripción. Los sistemas de televisión de paga Izzi y Sky , que cuentan con la transmisión de la categoría.

y , que cuentan con la transmisión de la categoría. Actualizaciones, minuto a minuto, en El Financiero Deportes.

En el resto de Latinoamérica, la cobertura está disponible a través de Disney+ Premium y sus señales deportivas asociadas. Además, F1 TV puede contratarse en los distintos países de la región.

El circuito de Spielberg, uno de los más cortos del calendario, combina largas rectas, fuertes frenadas y cambios de elevación a lo largo de 71 vueltas. (Foto: www.formula1.com).

Así es el Red Bull Ring, circuito del GP de Austria

El Red Bull Ring es uno de los circuitos más cortos del calendario de Fórmula 1, con una longitud de 4,326 kilómetros.

La pista tiene su origen en el antiguo Österreichring, inaugurado en 1969 para sustituir al circuito del aeródromo de Zeltweg. Entre 1995 y 1996 fue rediseñado por Hermann Tilke y reabrió como A1-Ring antes de adoptar su nombre actual.

El trazado combina largas rectas con fuertes frenadas, curvas ciegas y constantes cambios de elevación. La primera parte del circuito favorece la potencia del motor, mientras que el sector final presenta una sucesión de curvas rápidas en descenso.

¿Cómo llega el campeonato de pilotos de F1 2026?

La lucha por el título sigue encabezada por Kimi Antonelli, aunque Lewis Hamilton redujo la diferencia tras su victoria en España.

Ferrari llega a Spielberg con confianza tras el rendimiento mostrado en Barcelona, aunque la escudería italiana ha evitado considerar aquel resultado como un punto de inflexión definitivo en la temporada.

Lewis Hamilton llega al Gran Premio de Austria como segundo del campeonato de pilotos, tras su victoria con Ferrari en el GP de Barcelona. EFE/Siu Wu (Siu Wu/EFE)

Campeonato de Pilotos antes del GP de Austria 2026

Campeonato de Constructores antes del GP de Austria 2026

Con información de EFE y AP.