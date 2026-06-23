Rojo de la Vega ya tiene ‘rival’: Arturo Ávila, de Morena, se ‘destapa’ para la alcaldía Cuauhtémoc

El primer rival de Alessandra Rojo de la Vega será Arturo Ávila, de Morena, quien se 'destapó' para competir por la alcaldía Cuauhtémoc.

Arturo Ávila, diputado de Morena, ‘retará’ a Alessandra Rojo de la Vega al ser candidato de Morena para dirigir la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

“Hemos decidido concentrarnos en Cuauhtémoc, la determinación será en los momentos que ya establezca el partido porque será hasta agosto o septiembre cuando vienen las convocatorias para esos espacios”, dijo el legislador en entrevista con Azucena Uresti.

De esta forma, el vocero de Morena adelantó que “competirá por la alcaldía más importante del país” y descartó que compita por la gubernatura de Aguascalientes.

“Es un estado con una complejidad específica, en 2024 quedamos muy cerca de ganarlo y es posible ganarlo”, agregó.

¿Cómo le ganará Arturo Ávila a Alessandra Rojo de la Vega en Cuauhtémoc?

Arturo Ávila dijo que esperará al registro para participar por dicha alcaldía, pero confía en que será una tarea sencilla para Morena.

“Hay encuestas que le dan preferencia a tu servidor y lo que muestra es que confían en Morena, que quieren un cambio. Más del 50 por ciento no quieren que se reelija porque perciben un mal gobierno y que no ha sido cercana”, añadió.

El legislador aseguró que no será el único aspirante de Morena por dicha alcaldía y resaltó perfiles del partido guinda para dicha demarcación, entre ellos, Dolores Padierna y Caty Monreal, con quienes, dijo, le gustaría competir.

“Será un honor de los buenos poder competir con tan buenos perfiles y con compañeros tan entregados al movimiento. La convocatoria estableció plazos para septiembre, entonces vamos a estar muy atentos para la fecha específica y cumplir con los trámites necesarios”, puntualizó.

¿Qué sabemos de la reelección de Alessandra Rojo de la Vega?

Desde hace unas semanas, la actual alcaldesa de Cuauhtémoc expresó sus intenciones de reelegirse en el cargo en las próximas elecciones de 2027.

“Sí, por supuesto que sí (voy por la reelección)”, aseguró Rojo de la Vega durante una entrevista con el periodista René Delgado para el programa Entre Dichos, de El Financiero.

Durante su ‘destape’, la alcaldesa recordó que ella sufrió un atentado cuando era candidata en 2024, lo que muestra la violencia en dichas elecciones.

Alessandra Rojo de la Vega se ha mostrado crítica como parte de la oposición ante los gobiernos de Morena e incluso calificó como “desgastante” la relación con la administración de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y con la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de sus redes sociales, la alcaldesa ha denunciado irregularidades en la alcaldía, la CDMX y en distintos temas que afectan a los ciudadanos como las obras en el Metro, inundaciones, entre otros.