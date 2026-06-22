¿Tu auto está convocado? Así queda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este martes 23 de junio

¿Si puede circular tu ‘nave’ o habrá que darle el remojón a las estaciones remodeladas de la Línea 2 del Metro? El programa Hoy No Circula aplica con normalidad en la Ciudad de México y el Estado de México este martes 23 de junio.

Los autos para los que aplica el Hoy No Circula son los que tienen engomado rosa y terminaciones de placas 7 u 8.

Toma en cuenta que el programa Hoy No Circula aplica de 5:00 a 22:00 horas, así que antes o después si podrás utilizar tu auto.

Si quieres más detalles sobre qué días no circula tu auto, da clic en este enlace.

Hoy No Circula: ¿Qué autos están exentos este martes 23 de junio?

Los autos para los que no aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este martes 23 de junio son:

Autos particulares con engomado que no sea rosa y terminaciones de placas que no sean 7 u 8.

con engomado que no sea rosa y terminaciones de placas que no sean 7 u 8. Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Autos eléctricos.

Coches híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Carros cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Autos que porten Holograma “EXENTO”.

Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años. Salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos. Autos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses. Salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos. Unidades que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.

Coches que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Vehículos que porten placas para personas con discapacidad.

Autos que porten Pase Turístico Metropolitano , dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días. Vehículos que porten Pase Turístico Paisano , durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.

, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días. Vehículos que porten , durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano. Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.

¿Hay riesgo de Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

La calidad del aire en CDMX y Edomex se ha mantenido de buena a aceptable el lunes 22 de junio, por lo que no hay riesgo de una contingencia ambiental y tampoco de que se active el Doble Hoy No Circula.

Las lluvias intensas registradas en días recientes han contribuido a la inestabilidad de la atmósfera, lo que ayuda a que no se concentren contaminantes responsables de las contingencias ambientales.