¿Por qué colapsó la vivienda en Hipódromo-Condesa? Autoridades revelan posibles causas del derrumbe

Derrumbe en la Cuauhtémoc enciende alerta por viviendas antiguas ante temporada de lluvias. (@SGIRPC_CDMX)

Durante las primeras horas de este sábado, se registró el colapso de una vivienda en la colonia Hipódromo-Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

El saldo fue una mujer de 63 años lesionada y un hombre de entre 25 y 30 años que perdió la vida tras el accidente.

La adulta mayor fue trasladada al Hospital General Balbuena para recibir atención médica y su estado de salud se reporta como estable.

Las autoridades atribuyeron el colapso del inmueble a filtraciones de agua y al deterioro estructural. De acuerdo con los primeros reportes, se trataba de una construcción antigua y las constantes lluvias generaron las condiciones que provocaron este suceso.

“En el inmueble de planta baja y un nivel de construcción antigua, a consecuencia de la filtración de agua y deterioro por el paso del tiempo, colapsó la losa del primer nivel sobre la losa de la planta baja, provocando el derrumbe total”, explicó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, encabezada por Myriam Urzúa Venegas.

Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizará los peritajes correspondientes para determinar las causas del derrumbe.

Además, la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México realizó revisiones en los predios colindantes al inmueble colapsado y no reportó afectaciones, por lo que no fue necesaria la evacuación de vecinos.

¿Cómo ocurrió el rescate del hombre atrapado en el domicilio colapsado en Hipódromo-Condesa?

Con apoyo de dos binomios caninos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del Heroico Cuerpo de Bomberos, los equipos de emergencia iniciaron las labores de búsqueda.

Alrededor de las 10:20 horas de este sábado, Juan Manuel Pérez Cova, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos, informó sobre la localización sin vida del hombre.

“Es recuperado el cuerpo de la persona que permanecía bajo los escombros. Informo que fue encontrada en el punto marcado previamente por Togo, el can de nuestra célula de búsqueda y rescate”, escribió en redes sociales.

Por último, las autoridades retiraron un tanque estacionario de gas LP con capacidad para mil litros. Hasta el momento, no se informó el volumen de combustible que contenía ni si representaba un riesgo para las viviendas cercanas.

¿Continuarán las lluvias en la CDMX?

Las precipitaciones continuarán en la capital del país. Para este sábado 20 de junio se prevén lluvias puntuales fuertes, por lo que las autoridades recomendaron a la ciudadanía tomar precauciones.

En caso de tormentas eléctricas, se recomienda resguardarse en espacios interiores y evitar áreas abiertas.

También es importante mantener libres de basura las alcantarillas para facilitar el flujo del agua.

Las autoridades pidieron evitar el cruce de ríos, arroyos, vados y zonas bajas con riesgo de inundación durante y después de las lluvias.