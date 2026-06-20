A meter la ropa: CDMX activa alerta amarilla por fuertes vientos para 11 alcaldías

Esta tarde habrá fuertes vientos en 11 alcaldías de la CDMX. (Cuartoscuro).

¡Cuidado con la peluca! Y es que Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por fuertes vientos de 50 a 59 kilómetros por hora en 11 alcaldías.

En la red social X detallaron que la alerta amarilla entró en vigor a las 14:00 horas y finalizará a las 20:00 horas de este sábado.

Estas son las alcaldías en alerta amarilla por fuertes vientos:

Benito Juárez.

Coyoacán.

Cuahutémoc.

Cuajimalpa.

Gustavo A. Madero.

Iztacalco.

Iztapalapa.

Tláhuac.

Tlalpan.

Venustiano Carranza.

Xochimilco.

La alerta amarilla por fuertes vientos se relaciona con peligros como caída de árboles, ramas y lomas, además de objetos caídos en los caminos y carreteras, así como daños a las viviendas.

Por ello, las autoridades compartieron una serie de recomendaciones para evitar accidentes:

Guardar o retirar objetos que se puedan caer.

No subir a andamios, azoteas o cornisas.

Usar cubrebocas.

El viernes 19 de junio la CDMX también activó doble alerta amarilla, debido a las fuertes lluvias. Además, poco después de las 22:00 horas cayó un rayo que ‘estremeció’ varias alcaldías.

¿Cuál es el clima para México este sábado 20 de junio?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que para este sábado habrá fuertes lluvias y chubascos en México.

Detalló que las condiciones meteorológicas se darán debido a una línea seca, un canal de baja presión en la Mesa del Norte, un frente frío fuera de temporada y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México.

Habrá lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México y Guanajuato.

También se prevén descargas eléctricas y posible caída de granizo en el occidente, noroeste, norte, noreste y centro de México; pronosticándose

onagua informó que se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Puebla, Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas.