CDMX ‘amaga’ con Ley Seca para próximo partido de México por festejos de aficionados en el Ángel

Con su victoria ante Corea, México se aseguró el primer lugar del Grupo A y jugar el partido de dieciseisavos de final en el Estadio CDMX.

El Gobierno de la Ciudad de México analiza la aplicación de “medidas administrativas” por los festejos de más de 400 mil personas sobre Paseo de la Reforma por el triunfo de la Selección Mexicana ante Corea del Sur, adelantó César Cravioto, secretario de Gobierno.

“Estaremos trabajando con establecimientos mercantiles tanto a sensibilizar como para tomar decisiones administrativas para que en los establecimientos mercantiles, las tiendas de conveniencia, no estén vendiendo alcohol en el momento de los festejos u horas antes de los festejos”, dijo en conferencia de prensa este viernes 19 de junio.

El siguiente partido de la Selección Méxicana es contra Chequia en el Estadio Ciudad de México. El encuentro arrancará a las 19:00 horas. El Gobierno de la CDMX aplicará restricciones a la circulación y al Tren Ligero, que solo podrá ser abordado por aficionados con boleto o personas con acreditaciones.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, al menos cinco personas fueron detenidas por riñas durante la ‘pachanga’ que se armó en Paseo de la Reforma por la victoria de la Selección Mexicana.

“Veremos las zonas donde se van a realizar (los festejos) para que logremos hacer esta sensibilización (...) Queremos que los aficionados se diviertan, pero no con consumo excesivo de alcohol porque se generan estas situaciones”, agregó.

César Cravioto añadió que también hablarán con los dueños de restaurantes y bares que están alrededor del Estadio Ciudad de México y del Ángel de la Independencia para que sus clientes no puedan llevarse bebidas alcohólicas fuera de los establecimientos.

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México reportó que trabajadores de limpia levantaron alrededor de 40 toneladas de basura dejadas por aficionados que celebraron la clasificación del ‘Tri’ a la siguiente ronda del Mundial.

Apoyos de patrocinados costearán festivales del Mundial 2026 en CDMX

Juan Pablo de Botton, secretario de Finanzas, informó que gracias al patrocinio de al menos 30 marcas a los festivales futboleros, el costo de los derechos de transmisión del Mundial 2026 será cero.

“No se van a erogar recursos dado que se va a reintegrar a partir de aportaciones de los patrocinados. Estamos abiertos a sumar a más marcas”, apuntó.

Clara Brugada, jefa de Gobierno, declaró que el Gobierno analizará la ampliación del horario del Metro durante los días que haya partidos de México en el Mundial 2026.

“La gente necesita trasladarse y luego no tiene cómo. Eso lo hicimos el 31 de diciembre. Habíamos revisado que es importante incrementar el horario del Metro y de todo lo que podamos de transporte público”, subrayó.

Con la victoria ante Corea del Sur, la Selección Mexicana se aseguró el primer lugar del Grupo A, por lo que disputará su encuentro de dieciseisavos de final en el Estadio Ciudad de México el próximo martes 30 de junio.

Después de Chequia, el conjunto dirigido por Javier Aguirre enfrentará a uno de los ocho mejores terceros lugares del Mundial 2026 que saldrá del Grupo C, E, F, H o I. Si la Selección Mexicana gana, su siguiente partido será de nuevo en el Estadio Ciudad de México el domingo 5 de julio.