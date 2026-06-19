‘Tenemos todo para llegar a la final’: Así fue el festejo en el Ángel tras el triunfo del Tri sobre Corea

Algunas personas viajaron hasta 18 horas solo para vivir el Mundial 2026 en la Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro/Cecilia L. García)

“¡México uno, Corea cero!”, retumbó en el Ángel de la Independencia y los primeros acordes del ‘Son de la Negra’ sonaron entre los miles de aficionados que, desde minutos antes del final del partido del Mundial 2026, comenzaron a llegar.

“Venimos a celebrar, no nos importa si ganamos o perdemos. Solo importa venir”, afirmó José Cervantes, uno de los aficionados del Tri que llegó con su familia al monumento sin saber aún si el equipo dirigido por Javier ‘El Vasco’ Aguirre sellaría su liderato.

Un sentimiento que compartieron cientos de personas, quienes desde el medio tiempo del partido entre México y Corea del Sur comenzaron a trasladarse del FIFA Fan Fest del Zócalo y las calles aledañas al Ángel de la Independencia.

Muchas personas se trasladaron al Ángel de la Independencia para celebrar al Tri. (Foto: Cecilia L. García)

El camino no fue sencillo. La lluvia, que comenzó como una ligera brisa, pronto se convirtió en un aguacero, pero nada frenó la misión más importante del día: llegar al Ángel para celebrar.

¿Cómo celebraron el triunfo de la Selección Nacional en el Ángel?

La concentración de 400 mil personas en el Ángel de la Independencia no resulta extraña, ya que los aficionados comenzaron a llegar desde las 2:00 de la tarde a este punto de la ciudad, donde disfrutaron el partido.

Otros caminaron desde el Centro Histórico, donde se instalaron pantallas para ver el encuentro y comenzaron a abarrotar el lugar poco antes del final, pues sabían que, sin importar el resultado, todos irían.

“Es un clásico venir cuando hay un partido de México”, comenta Alejandro Porras, quien ha celebrado otros triunfos desde este punto, algo en lo que coinciden otras personas, como Yoshira, quien viajó desde Oaxaca para vivir este momento.

Miles de aficionados se reunieron en el Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de 1-0 de la Selección Mexicana ante Corea del Sur en la Copa Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

“Viajé 18 horas y valió la pena, súper cansada, pero con toda la actitud. Desafortunadamente no alcancé el boleto (para el partido), pero por lo menos estamos aquí festejando. Nosotros, como mexicanos, somos súper buenos anfitriones y para la fiesta somos los mejores”, comparte.

Ella no es la única convencida de que en México la pasión por el futbol se vive de una forma distinta a otros países. Daniel Hernández —quien vivió su primer festejo en el Ángel de la Independencia— tiene una opinión similar.

“Es nuestra primera vez, está muy bien. México debió haberse quedado la sede completamente; Estados Unidos y Canadá no tienen esta emoción como en México, como se debe. No se vive igual”, comenta.

Conforme pasaban los minutos, más personas se unían a la celebración con porras, matracas, cornetas, banderas de México, penachos y hasta micheladas que se vendían en 50 pesos sobre Paseo de la Reforma.

Se registró un total de 400 mil personas en el Ángel de la Independencia tras el triunfo de la Selección Nacional. (Foto: Cecilia L. García)

“Está a toda madre, la verdad. Gritos, de todo hay (...) es muy divertido”, aseguró Karla sobre la celebración, en la que había extranjeros que aún permanecían en México tras el partido de Colombia vs. Uzbekistán.

“Vimos que aquí todos se reúnen y está chévere. ¡Muchas felicidades (para su selección)!”, dijo Cristian, un joven originario de Bogotá que llegó a este punto para unirse a los festejos y que augura un buen futuro para México y Colombia.

¿Qué piensan los aficionados sobre la Selección Nacional en el Mundial 2026?

La efusividad no solo se notó en las porras, en los cientos de aficionados que se sumaron para bailar el Payaso de Rodeo o en quienes interpretaron una y otra vez Cielito lindo; también se reflejó en las opiniones sobre el desempeño del Tri.

Luego de la actuación que la Selección Nacional tuvo en el Estadio Guadalajara, donde venció a Corea por 1-0 y se convirtió en el líder absoluto del Grupo A al sellar su pase a los dieciseisavos de final, muchos se sienten optimistas sobre el futuro.

“Claro que sí (pueden ganar), tenemos todo para llegar a la final”, asegura Daniel Hernández, quien mantiene vivo el sueño de ver a México avanzar en la Copa Mundial de la FIFA.

José Cervantes incluso tiene la esperanza de que se acabe la ya conocida ‘maldición’ del Tri: “Yo pienso que vamos a romper esa mala racha, que vamos a llegar al quinto partido”, afirma.

Las botargas fueron parte de la celebración del triunfo de México sobre Corea este jueves. (Foto: Cecilia L. García)

“El siguiente partido lo ganan”, agrega Alejandro Porras; “¿Por qué no? Se vale soñar”, añade Valentina. Aunque algunos saben que el camino no será sencillo: “Yo creo que sí llegarán al quinto partido; si le echan ganas, sí se puede”, comenta Karla.

El optimismo sigue, aunque otros son más mesurados, como Marco: “Ya vamos a ver qué pasa en la siguiente fase, que es la que siempre se nos complica. Sí (pueden ganar el próximo partido), pero tienen que meterse más al juego, esta vez pasamos por un error del portero, pero eso no siempre va a pasar”, indica.

Por ahora, la Selección Nacional ya se encuentra clasificada a los dieciseisavos de final, ya que con su triunfo marcó una diferencia de tres puntos con el segundo lugar, por lo que no importa el resultado del siguiente partido contra Chequia: el Tri ya está en la siguiente fase y jugará en el Estadio Ciudad de México.