220 pesos por cerveza sin alcohol: ¿Cuánto cuesta comer y tomar en el FIFA Fan Fest en el Zócalo?

Esto cuesta comer y beber en el FIFA Fan Fest de la CDMX. (Foto: Cuartoscuro/Shutterstock)

Disfrutar de los partidos de la Copa del Mundo en el FIFA Fan Fest de la CDMX también implica preparar la cartera. Además de las pantallas gigantes y las actividades para los aficionados, el recinto instalado en el Zócalo cuenta con una amplia oferta de alimentos y bebidas, cuyos precios van desde los 90 hasta los 220 pesos.

En el lugar se pueden encontrar desde antojitos mexicanos como tacos de canasta, chilaquiles verdes y quesabirrias, hasta opciones de comida rápida como hamburguesas, boneless y botanas. En cuanto a las bebidas, únicamente se venden cervezas sin alcohol.

Los aficionados en el FIFA Fan Fest se quejaron de los precios de la comida y bebida. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuánto cuesta la comida dentro del FIFA Fan Fest en el Zócalo?

La oferta gastronómica del FIFA Fan Fest incluye desde snacks hasta algunos platillos tradicionales de la cocina mexicana. Los alimentos pueden adquirirse en los puntos de venta o directamente con los vendedores que recorren las distintas zonas del recinto.

Estos son los precios oficiales:

Boneless con papas: 190 pesos.

Banderillas de salchicha o combinadas: 150 pesos por pieza.

Chilaquiles verdes: 200 pesos.

Tacos de canasta: 100 pesos la orden.

Tacos de arrachera: 200 pesos la orden.

Quesabirrias: 200 pesos.

Palomitas: 170 pesos.

Botanas (papas, frituras y cacahuates): 90 pesos.

Marquesita: 120 pesos.

¿Cuánto cuesta la bebida en el FIFA Fan Fest de la CDMX?

Dentro del recinto únicamente se comercializan bebidas sin alcohol para acompañar los alimentos.

Los visitantes pueden encontrar refrescos, agua natural, agua mineral, bebidas energéticas, sueros y cerveza 0.0, la cual incluso puede prepararse como michelada con vaso escarchado.

Los costos son los siguientes:

Cerveza sin alcohol (dos latas): 220 pesos.

Refrescos: 120 pesos.

Refrescos sin azúcar: 120 pesos.

Agua mineral: 120 pesos.

Suero: 120 pesos.

Bebida energética: 120 pesos.

Agua natural: 90 pesos.

El FIFA Fan Fest se ubica en el Zócalo. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Puedo ingresar con comida o bebidas al FIFA Fan Fest del Zócalo?

De acuerdo con la FIFA, está prohibido entrar al recinto con alimentos y bebidas de cualquier tipo.

Antes de ingresar, el personal revisa mochilas y bolsas en los filtros de acceso. En caso de detectar comida o bebidas, se solicita a los asistentes consumirlas antes de entrar; de lo contrario, se puede negar el acceso.

Asistentes se quejan de los costos de comida y bebida en el Fan Fest

Aunque los fanáticos al futbol asisten con emoción ver los partidos de la Copa del Mundo en el FIFA Fan Fest, también se quejan de los precios pues coinciden que parece “como si estuvieran en el estadio”.

Distintos asistentes mencionaron en entrevista con El Financiero que no pueden o no quieren costear los productos por los elevados costos.

“Está padrísimo venir, me gustó el lugar, se siente un ambiente muy lindo, pero sin duda cambiaría los precios,te los cobran como si estuvieras en el estadio, están altos y no te dejan pasar ni con agua, no se vale”, dijo una aficionada que acudió para ver el partido de España vs. Cabo Verde.

“Es mi segundo Mundial, fui al de Rusia, estaba un poco más organizado, podías comer y beber sin tanto problema, aquí está medio imposible y están cobrando mucho dinero por la comida”, agregó Mariana, visitante de Colombia.

¿Cuáles son los métodos de pago en el FIFA Fan Fest?

El FIFA Fan Fest opera con tecnología Cashless, por lo que no se acepta efectivo en ninguno de los establecimientos de comida y bebida.

Los aficionados pueden pagar con tarjetas de crédito o débito. En caso de no contar con una, es posible acudir a los kioscos instalados en el recinto para adquirir una tarjeta Cashless y recargarla las veces que sea necesario.

Aficionados en el FIFA Fan Fest disfrutan los partidos en la pantalla. (Foto: Ricardo Diaz/El Financiero)

¿Cómo conseguir un locker en el FIFA Fan Fest?

El Fan Fest cuenta con casilleros para que los aficionados puedan guardar sus pertenencias durante su estancia.

Los lockers se encuentran del lado izquierdo antes de ingresar a la plancha del Zócalo y son limitados, por lo que se recomienda llegar temprano. Si hay disponibilidad, el personal entrega una pulsera con el número correspondiente al gabinete.

Posteriormente, el usuario establece una clave para resguardar sus objetos y puede volver a abrir el casillero hasta el momento en que abandone el recinto. De acuerdo con trabajadores del lugar, el servicio es gratuito.

¿Cuál es el horario del FIFA Fan Fest de la CDMX?

Los horarios del recinto cambian dependiendo de la jornada del Mundial 2026 y de los partidos programados para cada día.