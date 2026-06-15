Fans se refugian en el Fan Fest de boletos caros, pero también se quejan de precios: ‘Casi como en el estadio’

Los aficionados al futbol prefieren asistir al FIFA Fan Fest porque consideran altos los precios de los boletos en el estadio. (Foto: Cuartoscuro)

Antes de pagar miles de pesos para asistir a un partido de la Copa del Mundo 2026, decenas de aficionados optaron por vivir el ambiente futbolero en el FIFA Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México.

Sin embargo, aunque celebraron la posibilidad de seguir los encuentros de manera gratuita, asistentes de distintas nacionalidades coincidieron en una misma inconformidad: los elevados precios de la comida y las bebidas dentro del recinto al cual acudieron por no querer o poder costear las entradas a los estadios.

Tema que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum tocó al pedir a la FIFA reflexionar sobre los costos de las entradas para los partidos de la Copa del Mundo.

FIFA Fan Fest se ubica en el Zócalo de la CDMX. [Fotografía. Cuartoscuro]

Aficionados encuentran en el FIFA Fan Fest una alternativa al Mundial, pero cuestionan los precios

El FIFA Fan Fest de la Ciudad de México se convirtió en un punto de reunión para quienes decidieron no gastar miles de pesos en boletos para los estadios de México, Estados Unidos y Canadá.

Durante los partidos entre España vs. Cabo Verde, así como Egipto contra Bélgica, aficionados mexicanos, colombianos y españoles compartieron una queja común: los costos tanto de las entradas mundialistas como de los alimentos disponibles en el Zócalo.

Una cerveza sin alcohol cuesta 220 pesos (dos latas). Un refresco de medio litro tiene un precio de 120 pesos y una botella de agua natural alcanza los 90 pesos. En cuanto a la comida, unos chilaquiles cuestan 200 pesos, unas papas con boneless 190 y las palomitas 170 pesos.

“Es mi segundo Mundial, fui al de Rusia, estaba un poco más organizado, podías comer y beber sin tanto problema, aquí está medio imposible y están cobrando mucho dinero por la comida”, declaró Mariana, una mujer proveniente de Colombia.

“Está padrísimo venir, me gustó el lugar, se siente un ambiente muy lindo, pero sin duda cambiaría los precios, te los cobran como si estuvieras en el estadio, están altos y no te dejan pasar ni con agua, no se vale”, añadió Marina, de nacionalidad española.

Ana, una aficionada mexicana que sigue a Egipto por admiración hacia Mohamed Salah, relató que intentó conseguir boletos para el Estadio Ciudad de México, pero los precios la hicieron desistir, aunque posteriormente recibió una invitación para asistir al partido entre España y Uruguay en el Estadio Guadalajara.

“Me la paso bien, es la primera vez que vengo y estoy gratamente sorprendida. Busqué entradas, pero no era posible, es un gasto muy alto, había de 50 mil, está de locos, todo está muy mal en ese costo”, comentó.

Ahmed y Marlene, una pareja conformada por un egipcio y una mexicana, también analizaron la posibilidad de viajar a Estados Unidos para presenciar el duelo entre Egipto y Bélgica, pero finalmente eligieron disfrutarlo desde la capital del país.

“Pensamos en ir al estadio, pero es muy caro, era complicado sacar los boletos y luego costear el viaje. Queríamos ir a la inauguración en el Estadio Ciudad de México, decidimos quedarnos y no nos decepcionó, es un gran ambiente”, señalaron.

Javier, vecino del Centro Histórico, explicó que tanto los boletos del Mundial como los productos que se ofrecen en el Fan Fest están fuera de su alcance económico.

“Yo trabajo en una farmacia, me pagan 50 pesos por hora y gastar miles de pesos por ir a un estadio no está en mis posibilidades, además, quiero ahorrar para un terreno”, explicó.

Cabo Verde empata España: Resultados de los partidos del 15 de junio en la Copa del Mundo

Cabo Verde enfrentó a España en su debut en un Mundial, donde consiguió un histórico empate sin goles, en un partido en el cual el equipo africano generó oportunidades de gol que no pudo concretar.

Otro de los partidos del 15 de junio en la Copa del Mundo fue el de Bélgica vs. Egipto, donde Mohamed Salah intentó marcar la diferencia, pero, luego de una serie de postes en ambos arcos y de oportunidades claras de gol fallidas, el encuentro finalizó 1-1.

El tercer juego del día estuvo a cargo de Uruguay y Arabia Suadí, encuentro en el que se concretó el tercer empate del día (1-1).

Nueva Zelanda y la selección de Irán cierran la jornada. El equipo de Tim Payne consiguió la delantera.

Aficionados en el FIFA Fan Fest aplaudieron el ambiente que se vive en el Zócalo. (Foto: Ricardo Diaz/El Financiero)

¿Dónde están los accesos al FIFA Fan Fest de la CDMX?

La entrada al FIFA Fan Festival es gratuita y cuenta con tres accesos para los asistentes.

El principal se ubica sobre la avenida 20 de Noviembre. También se puede ingresar por el cruce de Monte de Piedad con Plaza de la Constitución, así como por la calle de Pino Suárez.

¿Cuáles son los horarios del FIFA Fan Fest?

Los horarios para el FIFA Fan Fest en la CDMX son diferentes para cada jornada, pues depende de los partidos que van a transmitir. De acuerdo con información oficial, estas son las horas de apertura y cierre de cada día (pueden variar sin previo aviso):

Martes, 16 de junio: 11:30 a.m. – 9:30 a.m.

Miércoles, 17 de junio: 9:30 a.m. – 10:30 p.m.

Jueves, 18 de junio: 8:30 a.m. – 9:30 p.m.

Viernes, 19 de junio: 11:30 a.m. – 9:30 p.m.

Sábado, 20 de junio: 9:30 a.m. – 8:30 p.m.

Domingo, 21 de junio: 8:30 a.m. – 6:30 p.m.

Lunes, 22 de junio: 9:30 a.m. – 8:30 p.m.

Martes, 23 de junio: 9:30 a.m. – 10:30 p.m.

Miércoles, 24 de junio: 11:30 a.m. – 9:30 p.m.

Jueves, 25 de junio: 12:30 p.m. – 10:30 p.m.

Viernes, 26 de junio: 11:30 a.m. – 11:30 p.m.

Sábado, 27 de junio: 1:00 p.m. – 10:30 p.m.

Domingo, 28 de junio: 11:00 a.m. – 7:30 p.m.

Lunes, 29 de junio: 9:30 a.m. – 9:30 p.m.

Martes, 30 de junio: 9:30 a.m. – 9:30 p.m.

Miércoles, 1 de julio: 8:30 a.m. – 8:30 p.m.

Jueves, 2 de julio: 11:30 a.m. – 11:30 p.m.

Viernes, 3 de julio: 10:30 a.m. – 10:00 p.m.

Sábado, 4 de julio: 9:30 a.m. – 9:30 p.m.

Domingo, 5 de julio: 11:00 a.m. – 8:30 p.m.

Lunes, 6 de julio: 11:30 a.m. – 8:30 p.m.

Martes, 7 de julio: 8:30 a.m. – 4:30 p.m.

Jueves, 9 de julio: 12:30 p.m. – 7:30 p.m.

Viernes, 10 de julio: 11:30 a.m. – 6:30 p.m.

Sábado, 11 de julio: 1:30 p.m. – 9:30 p.m.

Martes, 14 de julio: 11:00 a.m. – 3:30 p.m.

Miércoles, 15 de julio: 11:00 a.m. – 3:30 p.m.

Sábado, 18 de julio: 1:00 p.m. – 5:30 p.m.

Domingo, 19 de julio: 11:00 a.m. – 4:00 p.m.



