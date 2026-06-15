Sheinbaum pide a la FIFA reflexionar sobre costo de boletos del Mundial: ‘El futbol tiene que ser otra cosa’

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la FIFA al reflexionar sobre los elevados costos de los boletos para los partidos del Mundial 2026 y afirmó que el futbol debe ser mucho más que un negocio.

“El futbol tiene que ser otra cosa”, dijo Sheinbaum en la conferencia mañanera del 15 de junio diaria al rechazar los exorbitantes precios que han alcanzado las entradas de los partidos que ya son considerados como los más altos en la historia del torneo. La mandataria planteó que “todo eso tiene que hacer reflexionar, incluso a la FIFA”.

¿Cuánto cuesta ir al Mundial 2026?

A inicios de año los boletos salieron a la venta con un costo que oscilaba entre los 140 (aproximadamente 2 mil 408 pesos) y 8,680 dólares (149 mil 338 pesos). Mientras algunos se abarataron, otros están por las nubes y llegan a 32 mil 970 dólares (567 mil 244 pesos) para la final.

Los precios de reventa son aún más altos en el mercado secundario y el propio portal de reventa de la FIFA llegó a listar en abril cuatro entradas para la final por poco menos de 2.3 millones de dólares cada una (aproximadamente 39.6 millones de pesos).

Sheinbaum Pardo no acudió al Estadio Ciudad de México en la inauguración, sino que regaló su boleto. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM (Presidencia)

Sheinbaum pide que el futbol no solo sea negocio

Aunque la mandataria admitió que “está bien” que el torneo mundialista se maneje como un negocio, apuntó que el futbol debe ser un “espacio de encuentro como todos los deportes”.

Desde que se anunciaron los altos precios de las entradas para los 104 partidos del Mundial que se juegan en México, Estados Unidos y Canadá, Sheinbaum levantó su voz e impulsó desde su gobierno un “Mundial Social” instalando en la capital mexicana y otras ciudades del país festivales callejeros para que los mexicanos y los turistas extranjeros puedan ver los partidos de manera gratuita en pantallas gigantes.

La inauguración del Mundial 2026 convirtió al Estadio Ciudad de México en el centro de atención del fútbol internacional. (Tonatiuh Navarro)

De acuerdo con estimaciones de las autoridades locales, el pasado 11 de junio medio millón de personas acudieron a los 18 festivales futboleros que se instalaron en las calles de la capital para ver el partido inaugural en el que la selección de México venció a Sudáfrica.

Asimismo, Sheinbaum rompió con la antigua tradición del Mundial que implicaba que el presidente del país anfitrión acudiera al juego inaugural y cedió su boleto a una futbolista indígena de 21 años.

El gobierno federal también determinó que los funcionarios públicos cederían unas 500 entradas a personas que participaron en actividades del Mundial Social y se regalarían 88 boletos en las escuelas.