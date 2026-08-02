Échate un taco de leyenda: La historia de Los Brody’s, la taquería de Jorge Campos

Pásele, brother, acá encontrará los mejores taquitos de cecina, pollo, arrachera y todos los favoritos de uno de los mejores porteros de la Selección Mexicana. Además de ser amigo de figuras del futbol internacional, Jorge Campos también tiene su propia taquería, Los Brody’s, un restaurante inspirado en su carrera dentro de las canchas.

Aunque el negocio abrió originalmente en la Ciudad de México, el establecimiento se trasladó a Texcoco, Estado de México. El concepto, sin embargo, permanece intacto: ofrecer comida mexicana en un ambiente donde las playeras extravagantes del exguardameta se convierten en uno de los principales atractivos.

Además de servir tacos, molcajetes, parrilladas y cortes de carne, el establecimiento funciona como una especie de museo. En su interior hay uniformes, fotografías y objetos que recorren la carrera de Jorge Campos, mientras que la decoración y el nombre de varios platillos rinden homenaje a otras figuras del deporte.

¿Cómo nació Los Brody’s, la taquería de Jorge Campos?

Jorge Campos inauguró Los Brody’s en 2022, acompañado por el comediante ‘El Costeño’ y el cantante, ganador de la cuarta generación de La Academia, Erasmo Catarino, quienes participaron en el corte del listón del restaurante.

El proyecto marcó el inicio de una nueva etapa para el exfutbolista, quien decidió emprender en la gastronomía sin alejarse del deporte que lo convirtió en una leyenda.

Con su taquería, el mítico guardameta se suma a una lista de exseleccionados mexicanos como Alberto García Aspe o Fernando Quirarte, quienes vieron en el sector restaurantero una oportunidad de negocio.

El nombre del restaurante hace referencia al sobrenombre de ‘El Brody’, con el que Jorge Campos fue conocido durante gran parte de su carrera profesional.

El establecimiento abrió inicialmente en la colonia Peñón de los Baños, en la alcaldía Venustiano Carranza. Sin embargo, el negocio se mudó a Texcoco. A pesar del cambio de sede, el restaurante conservó el concepto original: un espacio donde la comida mexicana y el futbol conviven en un mismo lugar.

Los Brody’s funcionan como un restaurante temático en el que los visitantes pueden recorrer parte de la trayectoria deportiva del exportero mexicano.

En el interior se exhiben jerseys, uniformes, guantes, balones, gorras, calcetines, relojes, canchas de futbolito y fotografías que recuerdan algunos de los momentos más importantes de la carrera de Jorge Campos, incluidos los coloridos uniformes que se convirtieron en uno de sus sellos más característicos.

Además, el local exhibe fotografías de figuras internacionales del futbol como Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Pelé o Zinedine Zidane. También rinde tributo a deportistas de otras disciplinas, como El Santo, ‘El Enmascarado de Plata’, la leyenda de la NBA Michael Jordan y el boxeador mexicano Julio César Chávez.

¿Cómo fue la carrera de Jorge Campos en el futbol mexicano?

Jorge Campos Navarrete es uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia del futbol mexicano. Nacido en Acapulco, Guerrero, debutó como profesional con Pumas de la UNAM en 1988 y, con el paso de los años, se consolidó como un portero atípico, tanto por su estilo de juego como por su capacidad para desempeñarse también como delantero en momentos clave.

Con el conjunto universitario conquistó la Copa de Campeones de la Concacaf de 1989 y el título de Liga en la temporada 1990-91. A lo largo de su carrera también defendió las camisetas de LA Galaxy, Atlante, Chicago Fire, Cruz Azul, Tigres y Puebla, club en el que puso fin a su trayectoria en 2004.

Con la Selección Mexicana se convirtió en un referente durante más de una década. Disputó los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998 como titular, además de formar parte del plantel en Corea-Japón 2002. También levantó dos títulos de la Copa Oro y la Copa Confederaciones de 1999, uno de los logros más importantes en la historia del conjunto tricolor.

Más allá de los títulos, Campos marcó una época por su estilo único: uniformes de colores llamativos —muchos diseñados por él mismo—, reflejos rápidos pese a su estatura y una constante salida del área que anticipó el rol moderno del portero-líbero.

En el plano individual, fue reconocido en cinco ocasiones consecutivas como Mejor Portero de México y en 1993 fue considerado el tercer mejor guardameta del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS). En 2011, ingresó al Salón de la Fama del Futbol Internacional.

Actualmente, es uno de los comentaristas estelares de TV Azteca, donde forma parte de las transmisiones junto a Luis García y Christian Martinoli.

¿Qué puedes comer en Los Brody’s y cuánto cuesta?

Los Brody’s ofrece un menú enfocado en la cocina mexicana, donde destacan los platillos para compartir y las preparaciones a la parrilla. Entre las opciones más representativas se encuentran los molcajetes, que combinan distintos tipos de carne con queso, frijoles, nopales y salsas, servidos en piedra volcánica.

Las parrilladas son otro de los ejes del menú. Incluyen cortes como cecina, arrachera, costilla y carne al pastor, acompañados de guarniciones tradicionales como nopales, cebollitas, sopes y queso fundido. De igual forma, hay opciones más accesibles como tortas y tacos, que mantienen el mismo concepto de mezcla de carnes y sabores intensos.

Otra de las características más distintivas de la carta es que los platillos llevan nombres de figuras del deporte y de la cultura popular, un detalle que refuerza la identidad del lugar y su vínculo con la trayectoria de Jorge Campos.

A continuación, un breve listado de algunos de los platillos y precios disponibles en el menú de Los Brody’s:

Molcajetes

Inmortal (cecina, pollo, queso panela, salchicha para asar, frijoles y cebolla): 550 pesos.

El Brody (bistec de res, pollo, chuleta, queso panela, salchicha, frijoles, nopales y cebollas): 550 pesos.

El Gallero Miguel (T-bone preparado con cerveza y limón, chuleta, pollo, chorizo, salchicha, cebolla, nopal y salsa): 650 pesos.

Agujas Norteñas: 290 pesos.

El Mamalón (costilla de res, chuleta, arrachera, queso panela, chorizo, salchicha y rib eye): 900 pesos.

Parrilladas

La Monumental (cecina, carne al pastor, costilla, queso fundido, nopales, sopes y cebollitas): 750 pesos.

La Perra Brava (cecina, arrachera, carne al pastor, pollo, salchicha, queso fundido, frijoles, sopes, chiles, nopales y cebollas): mil pesos.

Tortas

Campos (milanesa, pierna, jamón, piña, queso amarillo, queso Oaxaca y queso blanco): 80 pesos.

Huguiña (milanesa, pierna, jamón y queso Oaxaca): 75 pesos.

Chicharito (salchicha, pierna, milanesa y queso Oaxaca): 75 pesos.

Messi (carne asada, jamón, lechuga y queso Oaxaca): 80 pesos.

JC Chávez (pollo, jamón y queso): 75 pesos.

Actualmente, Los Brody’s se encuentran en La Magdalena Panoaya, Manzana 010, Texcoco de Mora, Estado de México. El restaurante abre todos los días en un horario de 11:00 a 21:00 horas.

Con este proyecto, Jorge Campos trasladó su legado del futbol a la mesa, donde cada platillo y cada rincón del lugar reflejan su historia dentro de las canchas. El concepto también da cuenta de la cercanía que el exfutbolista construyó con distintas figuras del deporte, impulsada por su carisma y sencillez, cualidades que lo consolidaron como el ‘Brody’ de todo el mundo.