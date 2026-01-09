‘Se me antojó tener uno’: Así nació Lucca, restaurante de Alberto García, exjugador de la Selección Nacional

Lucca es un negocio que Alberto García Aspe abrió con varios socios tras su retiro del futbol profesional. (Foto: Imagen generada con IA Gemini / Cuartoscuro / Unsplash)

Cuando Alberto García Aspe era un niño —mucho antes de sus éxitos con los Pumas de la UNAM o su destacado paso por la Selección Nacional de Futbol—, solía acudir al mismo restaurante con un solo objetivo: encontrarse con Miguel ‘El Gato’ Marín.

Mientras crecía la esperanza de ver al legendario portero del Club de Futbol Cruz Azul y obtener un autógrafo, también iba tomando forma, casi sin darse cuenta, un sueño que cumpliría muchos años después: tener su propio restaurante.

Pues, aunque llegó primero a las canchas para integrarse a varios equipos de la Liga MX, como el Club América, tras su retiro del futbol profesional puso en marcha aquella idea que había tenido de niño y abrió su restaurante: Lucca.

¿Cuál es la historia de Lucca, restaurante de Alberto García Aspe?

Lejos de las canchas y los análisis deportivos, Alberto García Aspe tiene una faceta como empresario en el ámbito de la gastronomía: es propietario de D’8, una marca de vinos, y de Lucca, un restaurante de comida italiana.

Una idea que surgió cuando era pequeño, pero que retomó años más tarde: “Me acuerdo que de chiquito iba al restaurante de Miguel Marín. Llevaba a mis papás a fuerzas a ver si lo podía ver, que me diera un autógrafo o lo que fuera. Desde esa etapa, desde muy chico, se me antojó tener un restaurante”, comentó para el canal de YouTube Somos grandes.

Alberto García Aspe no siguió este sueño de inmediato, ya que su destino estaba en convertirse primero en un importante jugador de futbol profesional y dio sus primeros pasos con los ‘Universitarios’ de Pumas.

Y aunque integró las filas de equipos como Necaxa e incluso tuvo un breve paso por el Club Atlético River Plate, de Argentina, fue su etapa con la Selección Nacional lo más recordado de su carrera.

Alberto García Aspe, festejando un gol ante un partido contra Trinidad y Tobago.

A lo largo de los 10 años en los que estuvo con el ‘Tricolor’, García Aspe disputó tres Mundiales, uno de ellos fue el de Francia 1998, donde se convirtió en héroe tras anotar un penal contra Bélgica.

El jugador se retiró en 2002, cuando aquellos días de gloria quedaron atrás, de acuerdo con Transfermarkt. Poco después comenzó a planear la apertura del negocio de sus sueños: “Obviamente, no es mi rubro, tardó mucho tiempo, pero finalmente pudimos hacerlo realidad”, dijo.

Para ello, García Aspe se asoció con personas que sí tenían experiencia en la industria restaurantera, a quienes contactó directamente para invitarlos a ser parte del proyecto.

“Cuando quieres emprender algo, debes juntarte con gente que sí le sabe. Así surge una muy buena oportunidad. Yo me encargué, con un amigo, un compadre, de reunir a los socios y decir: ‘¿le entramos?’”, recordó.

Las negociaciones entre los socios han sido más sencillas, pues el exjugador asegura que son “amigos de toda la vida”; además, él ve a su negocio como ‘un gusto’.

El sitio web de Lucca afirma que el restaurante abrió en 2009 con la idea de traer a la Ciudad de México la esencia de la Toscana a través de la comida; además, cada espacio del negocio remite a uno de los conceptos italianos más conocidos: ‘la Dolce Vita’.

¿Cómo es D’8, el vino de Alberto García Aspe que se vende en Lucca?

Alberto García Aspe asegura que lo más importante del negocio es mantener una atención al cliente impecable, así como una buena oferta gastronómica: “(Quiero dar) el mejor servicio, buena comida y mantenerlo, porque si no la gente se te va”, dijo para Telemundo Deportes.

Para ello, el exjugador de la Selección Nacional no solo está al tanto del lugar, los platillos que se sirven y el funcionamiento de Lucca, sino que también optó por incluir en la carta de bebidas su propio vino.

“El vino me gusta muchísimo, soy un apasionado desde hace muchos años”, agregó. Así surgió la idea de crear su propia bebida, aunque fue un proyecto que logró concretar hasta 2018.

“Siempre quise hacer mi vino, pero los tiempos (no me lo permitían). Así pasaron cinco o diez años y hasta que en un momento llegó”, comentó para Somos grandes. Para ello, se unió al vinicultor Hugo D’Acosta, a quien visitó en Ensenada, Baja California.

“Lo fuimos a ver al Valle de Guadalupe, me llevé a toda la familia, escogimos las dos etiquetas, lo hicimos, lo trabajamos”, relató. Así nació D’8 en dos versiones.

La etiqueta blanca está elaborada con uvas Cabernet Sauvignon y Merlot, mientras que la etiqueta negra se produce con Malbec y Garnacha, dos variedades tintas. Ambos vinos son ideales para maridar los platillos de Lucca.

“No creas que hago una gran producción, es más de gusto, más de hobby. Me encanta tener mi vino y acá tenemos la oportunidad de poder ofrecerlo. Me gusta que sea más exclusivo, que lo tengan y lo conozcan pocos”, comentó.

¿Dónde está el restaurante de Alberto García Aspe?

Con un estilo rústico que combina paredes de ladrillo color café y decoraciones elegantes, y una terraza llena de flores y plantas, el restaurante Lucca lleva 17 años dando servicio en la colonia Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México.

Los platillos se dividen en pastas, ensaladas, paninis, risottos y platos fuertes, entre los que destacan el carpaccio de res, los calamares a la plancha, la clásica pizza margarita y la pasta nero con mariscos, favorita de García Aspe.

Aunque el menú cuenta con platillos permanentes, en ocasiones se realizan modificaciones a la carta, una decisión que toma ‘Beto’ en compañía de sus socios y “amigos de toda la vida”.

“Cuando hay platillos, sí nos gusta venir y probarlos. A veces hacemos sugerencias para ver qué podríamos meter y lo vamos platicando”, comentó. Aunque Alberto García Aspe no acude todos los días al restaurante, asegura que trata de visitarlo al menos una vez por semana.

El restaurante Lucca se ubica en avenida de Las Fuentes 556, local 8, planta baja, Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.