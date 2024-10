Selección Mexicana: NO es responsabilidad de los clubes

Hasta el hartazgo se ha escuchado que la Selección Mexicana es prioridad para los clubes de la Liga MX y eso, definitivamente, no es verdad ni debe ser así. Es tiempo que la Federación Mexicana de Futbol lo entienda. Desde el organismo no se le puede decir a los equipos cómo trabajar en sus fuerzas básicas ni puede exigir que le ceda jugadores a diestra y siniestra para que se acoplen a un sistema o entrenador durante la semana. En México, esa visión ha sido tóxica y tiene que parar.

“Nosotros no estamos obligados a formar jugadores ni ningún equipo en México. Es una farsa eso. Ningún equipo en México está obligado a formar jugadores para la Selección. Estamos obligados a formar jugadores para que jueguen en el primer equipo del Club América, como todos los clubes. Unos lo harán por negocio, para poderlos vender, y otros lo haremos para darle credibilidad a nuestras fuerzas básicas”, afirmó anoche el presidente deportivo del América, Santiago Baños, en entrevista para La Última Palabra.

Esa es la realidad, esa siempre ha sido la realidad. El tema en México es que la Selección generaba un ingreso económico tal que resultaba fundamental para mantener a los clubes.

Eso sigue pasando en algunos casos, pero no en los más fuertes o los que más futbolistas aportan a las selecciones.

A muchos de los equipos mexicanos no les interesa que los seleccionados crezcan y se consoliden en Europa, sino que aporten y les ayuden a tener calidad fuera del cuadro de extranjeros. A la menor oportunidad, harán por traerlos de regreso a México: Monterrey, Tigres, Guadalajara y América dan, principalmente, fe de esto. Los últimos dos, los que más títulos tienen en el país, también dicen que dan facilidades de salida a los jugadores, pero no en todos los casos y no a costa de perder dinero, ¡y eso está bien!

Es labor de la FMF, sin embargo, convencer a los jugadores de que, por su bien, deben estar en el futbol más competitivo del mundo el mayor tiempo posible y crecer allá.

Una idea podría ser la de becar futbolistas para que se terminen de formar en clubes europeos, pues, usualmente, es el aspecto económico el que impide que emigren, no solo por la suma que exigen para traspasarlos, sino por los sueldos que se manejan en México a comparación con jugadores en formación en Europa ¿Por qué se va Hirving Lozano a la MLS cuando ya tiene cierto cartel europeo y tiene una edad ideal para completar su maduración? Por un sueldo impagable para su perfil. Es el mismo caso de otros jugadores como, en su momento, Érick Gutiérrez, Gerardo Arteaga, Omar Govea, Diego Láinez o Eugenio Pizzuto; al final, todos optaron por el sueldo del futbol mexicano, por más que la mayoría hayan regresado a sudar la camiseta y desquitar el sueldo.

La FMF podía haber incentivado a no volver con alguna especie de bono; también buscar a los prospectos en edades tempranas y mandarlos a clubes europeos a terminar de formarse, al final ese es el propósito de las selecciones Sub 13, Sub 15, Sub 17 y hasta Sub 20, aunque en esta última categoría ya deberían estar integrados y jugando con regularidad en Primera División.

Desde selecciones nacionales monitorean y descubren talento; después, los clubes los reclutan muchas veces gracias también a los agentes de futbolistas que hacen scouting y luego los ofrecen a los equipos ¿Qué pasa si la Selección hace alianzas con clubes en Europa para mandar a los jugadores que ellos descubrieron a terminar de formarse en Europa, con coste cero para el equipo y arregla contratos en los que pueda recuperar su inversión si son traspasados a otras escuadras allá?

La única manera de que la FMF pueda tener voz en la manera de completar el proceso formativo de los jugadores es impedir que los propios clubes los recluten una vez que los ven jugando en selecciones menores. Por ejemplo, el otro día, en una transmisión de televisión, durante un partido de Tigres Femenil, la analista reprochó a Tigres por no dejar salir al futbol europeo a Jackie Ovalle, cuando, la comentarista explicó, la figura de las Amazonas fue formada en selecciones menores. Con todo respeto, el comentario está completamente fuera de lugar: fue Tigres quien la reclutó, completó su formación, le dio la oportunidad en la Liga MX femenil y, además, le paga un sueldo. El equipo universitario no tiene ninguna necesidad ni obligación de traspasarla. En todo caso, debió ser la FMF la que la llevara a jugar a Europa antes de que firmara con Tigres. Esto parece ser falta de visión o, incluso, de presupuesto.

En Estados Unidos, muchos de los jugadores que están en Europa no pasaron por clubes de la MLS: Sergiño Dest fue formado en el Ajax; Josh Sargent, en el Werder Bremen; Yunus Musah, en el Valencia; Giovanni Reyna y Christian Pulisic, en el Borussia Dortmund, o Timothy Weah, en el París Saint-Germain. Otros, como Tyler Adams o Weston McKennie, emigraron muy jóvenes. Ellos, salvo el “veterano” Pulisic, que tiene 26 años, tienen todos menos de 25 años ¿Cómo se logró esto?

De la lista de 23 jugadores que llamó Mauricio Pochettino para enfrentar a México en la próxima fecha FIFA en Guadalajara, únicamente 3 juegan en la MLS, y ninguno de ellos es mediocampista o delantero ¿Qué hicieron? Pues eso, incentivar que se fueran a completar su proceso formativo a Europa.

No parece que la solución sea tan difícil. La cosa es “ganarle” a los clubes, sacar el presupuesto y convencer mentalmente al prospecto. El tema, sin embargo, es que ya todo parece ser demasiado tarde.