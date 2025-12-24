‘Se llama así por los cachirules del 88’: La historia del restaurante de Javier Aquino, exjugador de Tigres

Los Cachirules cuenta con salones privados, una sala de cine y una para hacer apuestas. (Foto: Imagen generara con IA Gemini/ Cuartoscuro)

¡Un año de cambios para el futbolista Javier Aquino! Aunque se despidió del Club Tigres — con quienes jugó su último partido en la final del Apertura 2025 de la Liga MX— también le dio la bienvenida a su nueva faceta como empresario.

El jugador mexicano inauguró el restaurante Los Cachirules Sports Kitchen Bar, un establecimiento que combina los deportes con comida rápida y platos tradicionales de Monterrey, ciudad en donde está el negocio.

Y aunque fue fundado por el exjugador de Tigres el restaurante transmite todo tipo de deportes que van desde el béisbol hasta los partidos de la NFL, además cuenta con diferentes comodidades que van desde una sala de cine hasta una de apuestas.

¿Cuál es la historia detrás de Los Cachirules?

Javier Aquino se asoció con dos de sus amigos para abrir el restaurante en Monterrey: Edén Collaza y Charly Taffinder, aunque fue este último quien tuvo la idea de poner un restaurante con el objetivo de aprovechar el local que ya tenía.

“Yo había tenido anteriormente un negocio, después quisimos crear un concepto y ya fue cuando invité aquí a mi compadre Edén y de ahí empezó a surgir todo”, comentó en entrevista con El Gringo Regio.

A los planes se integró Javier Aquino poco después, con quien se dieron cuenta de que lo ideal era crear un lugar en el cual no solo se comiera bien, sino que también se pudieran disfrutar diferentes deportes.

“La idea surgió por el amor a los deportes, obviamente yo soy futbolista y tenía que ser algo relacionado con ello. Estamos muy contentos con el resultado”, dijo Javier Aquino en la entrevista.

Javier Aquino es el fundador de un restaurante bar en Monterrey. (Foto: Cuartoscuro/Imagen ilustrativa creada con IAGemini)

Aunque la estética y el concepto del restaurante fueron importantes, lo que más les preocupaba a los fundadores era la comida: “La gente va a regresar si le gusta como come”, afirma el deportista.

Por lo cual se esforzaron por crear una buena oferta gastronómica: “tuvimos varias degustaciones con amigos, familiares, muchas durante la construcción y tratamos de elegir sabores que le gusten a la gente de la región”, comentó.

Con todo listo y la idea de ofrecer una propuesta diferente a los sports bars clásicos, Los Cachirules abrió en noviembre de este año, con una inauguración en la cual estuvieron presentes algunos jugadores de Tigres.

El restaurante, además de las clásicas mesas para comer y la amplia barra en la cual ese pueden ordenar tragos, cuenta con salones privados, una sala de cine para cuatro personas y un área de apuestas,

¿Por qué Javier Aquino le puso ‘Los Cachirules’ al restaurante?

Además del concepto, su nombre también está relacionado con los deportes. Si eres de la old school sabes de qué hablamos, pero, sino, te contamos. En 1988 se jugó el Torneo Sub-20 de la Concacaf, en donde participaron los jóvenes del ‘Tri’, sin embargo, se suscitó un escándalo.

La edad de cuatro jugadores ( osé de la Fuente, Gerardo Jiménez, José Luis Mata y Aurelio Rivera) había sido alterada de entre dos a cinco años. La situación escaló hasta a la FIFA quien sancionó a México.

La consecuencia fue un veto de dos años de cualquier competencia, lo que impactó directamente en la Selección Nacional Mexicana, ya que quedó fuera de la eliminatoria rumbo al Mundial de Italia de 1990.

El futbolista Javier Aquino tiene su propio negocio en Monterrey (Fotoarte: El Financiero / Créditos: IA Gemni, Cuartoscuro).

Una historia que ahora inspira el nombre del restaurante de Javier Aquino, el exfutbolista de Tigres, según compartió Charly Taffinder en la conversación con El Gringo Regio.

“Sí, de ahí salió el concepto (de los cachirules), porque yo creo que es un nombre que ubicamos, la gente mayor, pero es para todos. Se marcó para la historia ese nombre. Hemos crecido con eso”, dijo.

Menú y precios: ¿Cuánto cuesta comer en Los Cachirules?

Si has ido a un sport bar sabes que en el menú hay varias propuestas de comida rápida como hamburguesas, papas, alitas y hot dogs, sin embargo, en el restaurante de Javier Aquino se ofrecen otros platillos.

Y al estar en Monterrey un infaltable es la carne, por lo cual se pueden ordenar cortes, así como otros platos de la gastronomía mexicana como chicharrón en salsa verde y tacos de molleja.

La comida tiene precios que van de los 99 pesos (por la ensalada) a los 400 pesos (por sticky ribs). Aunque la mayoría de los platos tienen un precio promedio de 200 pesos.

Algunos de los precios, de acuerdo con el menú compartido en Google Maps, son los siguientes:

Pa’ Picar

Nachos Especiales: 180 pesos

Cachimessi: 160 pesos

Loaded French Fries: 185 pesos

Kushiagues: 145 pesos

Aros de Cebolla: 120 pesos

Dúo de Elotes: 150 pesos

Ensalada de Temporada: 99 pesos

Los Fuertes

Grilled Burger: 270 pesos

Buffalo Chicken Sandwich: 250 pesos

Sticky Ribs: 400 pesos

Chicken Wings: 280 pesos

Chicken Boneless: 260 pesos

Philly Cheesesteak: 220 pesos

Hot Dog Cachirules: 140 pesos

El Cantinero

Asado de Puerco: 180 pesos

Cortadillo: 200 pesos

Chicharrón en Salsa Verde: 200 pesos

Tacos de Molleja: 125 pesos

Fajita de Res: 300 pesos

Fajita de Pollo: 240 pesos

¿En dónde está Los Cachirules, el restaurante de Javier Aquino?

Los Cachirules está en la avenida Alfonso Reyes 211, colonia Contry, Monterrey, Nuevo León. Los horarios en los cuales abre son los siguientes: