‘Jorge, el presidente quiere ir a tu restaurante’: El día que Peña Nieto comió en Quintonil, de la Guía Michelin

En el restaurante Quintonil se sirve un menú degustación, sin embargo, en aquella ocasión se les preparó una carta especial. (Foto: Cuartoscuro)

Era un día común en el restaurante Quintonil — uno de los negocios con estrellas Michelin en México— cuando sonó el teléfono del chef Jorge Vallejo, dueño del establecimiento, quien al responder se llevó una gran sorpresa.

“Jorge, el presidente (Enrique Peña Nieto) quiere ir a comer a tu restaurante y quiere ir con el primer ministro de la India (Narendra Modi)”, le informaron en la conversación. Jorge Vallejo, el dueño de Quintonil, tuvo una semana para planear un menú especial para la ocasión.

“Fue uno de los días más emocionantes que hemos tenido en Quintonil”, recordó el chef para el canal de YouTube Scoolinary, en donde compartió cada detalle sobre cómo fue la visita del presidente al restaurante Michelin.

¿Cómo fue la visita de Enrique Peña Nieto al restaurante Quintonil?

En la conversación, el chef mexicano explicó que luego de recibir la llamada, le informaron con tiempo de anticipación sobre la visita del entonces mandatario Peña Nieto, debido a que hay protocolos que se deben seguir.

Para ello, antes de que el político pisara Quintonil, Jorge Vallejo recibió una visita del Estado Mayor Presidencial, un organismo técnico militar cuya principal función era proteger al mandatario.

“Tienes que recibir al Estado Mayor Presidencial para que revisen las instalaciones, tienes que decidir donde lo vas a sentar, qué van a comer”, compartió el chef en la entrevista con Scoolinary.

El aspecto del menú que prepararía especialmente para ese día era una de las principales preocupaciones para el dueño de Quintonil, ya que tanto Enrique Peña Nieto como Narendra Modi tienen gustos culinarios distintos.

El chef Jorge Vallejo abrió su restaurante junto a la administradora Alejandra Flores, luego de que ambos salieron del Pujol. (Foto: Captura de pantalla)

“Dije: ‘¿qué les voy a servir?, ¿dónde los voy a sentar?’ (...) El presidente de México no come ciertas cosas, el de la India es vegetariano. Es un cúmulo de información que tienes que recabar y que tener a la mano”, explica.

Una vez que tuvo acceso a todos los datos, comenzó a diseñar un menú especial que les pudiera ofrecer la experiencia Quintonil, pero respetando los gustos y restricciones de cada político.

La visita de Enrique Peña Nieto al restaurante era especial, debido a que fue una de las primeras ocasiones en las cuales el presidente salía de la residencia oficial de Los Pinos para comer en un establecimiento en compañía de un primer ministro.

“Además, iba a salir manejando. Entonces, llegó en su camioneta y a un lado venía el primer ministro de la India, Narendra Modi”, recuerda el chef, quien ya tenía todo listo para recibirlos en el restaurante.

¿Qué comió Enrique Peña Nieto en Quintonil?

Aunque el chef Jorge Vallejo se apegó a las restricciones de ambos mandatarios, horas antes de que ellos llegaran al establecimiento, tanto el Estado Mayor Presidencial como el equipo de Modi hicieron una revisión de la carta.

“Llegaron desde la mañana los del Estado Mayor Presidencial y los jefes de seguridad del primer ministro y me dijeron: ‘¿Qué les vas a dar de comer, cuántos tiempos van a ser?’ Pues ya más o menos les dije. Tienen que probar ellos qué les vas a dar”, comentó el chef Jorge Vallejo.

Con la aprobación lista y los mandatarios sentados en la mesa de Quintonil, el chef comenzó a mandar las preparaciones: “la mesera les explicaba cada uno de los platos”, compartió el cocinero.

La visita de Enrique Peña Nieto a Quintonil fue especial, ya que él llegó en su camioneta. (Foto: Captura de pantalla)

Dentro de la carta, Vallejo incluyó ingredientes típicos de la gastronomía mexicana: “Todos esos productos que a mí me daba muchísimo orgullo que el presidente le pudiera platicar al primer ministro qué era la cocina mexicana”, dijo el chef.

Además, vio en ese momento una buena oportunidad de dar a conocer su propia interpretación de la cocina mexicana. Por ello, entre los platos e ingredientes que brindó esa noche se encuentran:

Tostada de salpicón de cangrejo

Nopales

Mole

En un video compartido por el canal de YouTube Presidencia Enrique Peña Nieto se puede ver a los dos mandatarios conversando mientras comen, también se aprecia a Narendra Modi saludando al chef Jorge Vallejo.

“Al final nos despedimos (...) Me dijeron que muchas gracias por la cena”, explica el cocinero sobre lo que pasó en aquel momento. Su día finalizó rodeado de su equipo de trabajo.

“Nos tomamos una cerveza con el equipo y dijimos qué increíble día, que increíble la oportunidad de servirle a gente que dirige países”, recordó. La visita de Peña Nieto sucedió años antes de que Quintonil obtuviera todos los reconocimientos.

Pues actualmente, es considerado el tercer mejor restaurante del mundo y el mejor de México por el listado 50 Best Restaurants; además, tiene dos estrellas Michelin, por su cocina excepcional.

Cuando Quintonil ingresó a The 50 Best Restaurants en 2018, junto al restaurante Pujol de Enrique Olvera, Peña Nieto externó sus felicitaciones mediante redes sociales, en donde reconoció su labor por exaltar la gastronomía mexicana en el mundo.

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante Quintonil y dónde está?

El restaurante Quintonil ofrece un menú degustación, lo que quiere decir que se pueden probar varias muestras de platillos, la carta del lugar se divide en trece tiempos con entradas, platos fuertes y postres.

Algunas de las preparaciones que se pueden disfrutar son pescadillas, buñuelos de plátano macho con escamoles, cangrejo en pipián verde, arroz con langosta, nieve de nopal, tamal de pato al pibil, pan de elote con rompope de nixtamal y dulces mexicanos.

Aunque debes tener en cuenta que la carta va cambiando de manera mensual, por lo cual se incluyen nuevos platillos. El precio por el menú degustación es de 5 mil 610 pesos, sin bebidas.

El chef Jorge Vallejo sirvió comida mexicana durante la vista del expresidente de México. (Foto: Wiki Commons)

Si quieres acompañar tus alimentos con cócteles o vinos, puedes optar por pedirlos a la carta o por el maridaje, el cual tiene un costo que va de los 2 mil 860 pesos a los 3 mil 80 pesos. Si decides maridar con bebidas sin alcohol el costo será de mil 980 pesos.

El restaurante Quintonil se encuentra en la calle de Newton 55, de la colonia Polanco, de la Ciudad de México y abre de lunes a sábado de 1:00 de la tarde a las 12:00 de la noche.