De fonda familiar al tercer mejor restaurante del mundo: Así nació Quintonil en una casa de Polanco

El restaurante Quintonil fue nombrado el tercer mejor restaurante del mundo por The World’s 50 Best Restaurants. (Foto: Unsplash/ Imagen generada con IA Gemini )

¿Alguna vez te ha pasado que al probar un platillo recuerdas la comida que te preparaba tu mamá, inundándote de nostalgia mezclada con felicidad? Este es un efecto que provoca el restaurante Quintonil en alguno de sus comensales.

Aunque estos ‘momentos ratatouille’ puedan parecer extraños todo tiene sentido, ya que el negocio del chef Jorge Vallejo busca respetar las recetas ancestrales de nuestras abuelas con un toque moderno, poniendo en alto la gastronomía mexicana.

Un concepto que le ha valido importantes reconocimientos: dos estrellas Michelin y ser reconocido como el tercer mejor restaurante del mundo por el listado The World’s 50 Best Restaurants.

Un ranking que además este diciembre presentó los resultados para Latinoamérica, en donde Quintonil fue nombrado como el mejor restaurante de México; éxitos que no eran la meta inicial del chef Jorge Vallejo y la administradora Alejandra Flores, los fundadores del negocio.

“No aspiré a eso”, afirmó el chef mexicano en una entrevista con la agencia de noticias Associated Press, ya que incluso Quintonil fue concebido de forma inicial como una fonda.

¿Cuál es la historia del restaurante Quintonil?

El chef Jorge Vallejo comenzó su trayectoria profesional en la línea de cruceros Princess: “me tocó un barco que atendía más o menos a 3 mil 500 pasajeros”, recordó en entrevista con Scoolinary.

El cocinero afirma que era un trabajo muy demandante y pesado, ya que sus turnos eran de 5:00 de la mañana a 11:00 de la noche; por lo cual solo estuvo tres temporadas en este empleo.

Tras ello volvió a la Ciudad de México y en una ocasión su mamá le comentó que le había dejado unas revistas para que pudiera leerlas, fue ahí cuando conoció el trabajo que ya estaba haciendo en ese entonces el chef Enrique Olvera, del restaurante Pujol.

“En una de las revistas estaba Enrique Olvera y decidí a Pujol a ver qué es lo que estaba haciendo, me pareció interesante (...) fui a pedir chamba”, recordó.

El chef Jorge Vallejo abrió su restaurante junto a la administradora Alejandra Flores, luego de que ambos salieron del Pujol. (Foto: Captura de pantalla)

La entrevista laboral corrió a cargo de Alejandra Flores, de quien sin saberlo en ese momento, se enamoraría más tarde: “en aquella época ella era la asistente de Enrique. Estuve un par de días aprueba y me pusieron como jefe de cocina”, recuerda.

En el Pujol, otro de los galardonados por la Guía Michelin, estuvo de manera intermitente, ya que trabajó para el hotel Condesa DF, luego volvió al restaurante del chef Enrique Olvera y finalmente se fue al St. Regis.

Para ese momento, él y Alejandra no solo tenían una relación que comenzó entre los fogones del Pujol, sino que ya estaban casados. Ambos con una amplia experiencia en la industria restaurantera, pensaron en un proyecto que parecía obvio.

“Teníamos la idea de poner nuestro propio restaurante”, comentó Jorge; sin embargo, como él estaba demasiado ocupado con el trabajo en el St. Regis, en donde se convirtió en el chef ejecutivo, fue Alejandra quien comenzó a buscar espacios para su negocio.

“Hasta que un día finalmente me dijo: ‘creo que ya encontré la casa para que pongamos nuestro restaurante’”. Fue así que luego de adaptar el espacio, la pareja abrió Quintonil un 9 de marzo de 2012.

Aunque ahora cuentan con un menú degustación con ingredientes que buscan enaltecer la cocina mexicana y es elogiado por las elegantes preparaciones que sirven, de acuerdo con la Guía Michelin, no fue concebido así.

En aquel entonces lo concibió como una “fonda”, pequeños establecimientos que ofrecen comida casera y económica.

“Cuando me inicié en la cocina no pensé que fuera tener un restaurante como Quintonil ni aspiré a eso”, añadió Vallejo. “Lo que he intentado día con día es aprender de México y mostrar lo mejor”, según con la agencia de noticias Associated Press.

A pesar de ello, poco a poco Alejandra y Jorge fueron definiendo el concepto que querían para el lugar hasta que ‘dieron en el clavo’: hacer algo extraordinario con ingredientes tan cotidianos como los nopales (que están en su menú).

¿Cuánto cuesta comer en Quintonil, el tercer mejor restaurante del mundo?

Visitar Quintonil significa mirar la cocina mexicana desde otra perspectiva. Según su sous-chef, Geraldine Rodríguez, la intención del restaurante es exhibir el valor de la gastronomía nacional.

Para ello, no solo se siguen las recetas ancestrales, sino que busca tratar los ingredientes que se utilizan en estas de una manera especial para transformarlos en algo nuevo.

O en palabras de sus fundadores, “la finalidad de Quintonil es expresar en su menú los sabores de los ingredientes del territorio mexicano bajo una mirada personal”, tal como señalan en su sitio web.

Para ello cuentan con un menú degustación que está en constante evolución: “puede sorprender con delicias como la tostada de jaiba y maíz azul acompañada de un expresivo pipián verde realzado con elementos tan poco tradicionales como la galanga, el zacate limón o la combava”, señala Michelin.

Para diciembre de 2025, el menú cuenta con 14 platillos diferentes para elegir; entre los cuales se encuentran pescadilla de kampachi, buñuelo de plátano macho con escamoles, tamal de cerdo al pibil y dulces mexicanos por mencionar algunos.

Comer en el tercer mejor restaurante del mundo tiene un precio de 5,610 pesos, solo por el menú degustación. Para acompañar, se cuenta con un maridaje con o sin alcohol, que va de los 1,980 pesos a los 7,700 pesos; aunque también puedes ordenar bebidas de la carta por copa o botella.

¿En dónde está el restaurante Quintonil?

El restaurante Quintonil se encuentra en la avenida Isaac Newton número 55, Polanco, Polanco IV Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Abre de lunes a sábado de 1:00 de la tarde a 12:00 de la noche.