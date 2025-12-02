‘Nos lo imaginamos en la playa’: Historia de Contramar, la marisquería Michelin donde come Dua Lipa

Los precios de los platos fuertes en Conrtramar, la marisquería a la que suele ir a comer Dua Lipa llegan hasta los mil 170 pesos. (Foto: EFE/ Unsplash)

La cantante Dua Lipa es buena conocedora de la Ciudad de México, ya que ha paseado por la capital en diferentes ocasiones e incluso ya tiene su marisquería ‘favorita’ para comer al llegar, se trata del restaurante Contramar.

La primera vez que la intérprete de ‘Levitating’ fue captada en la marisquería de la Ciudad de México fue durante 2022, cuando llegó a la capital para dar un concierto en el Estadio GNP Seguros antes Foro Sol.

Tras ello, la cantante británica regresó en 2024 en compañía de su pareja Callum Turner, en donde además de presumir lo bien que habla español, pasó a comerse la obligada tostada de atún en Contramar.

Y ahora, ha hecho lo propio en esta ocasión, ya que al llegar a la Ciudad de México, previo a sus conciertos en el Estadio GNP acudió al restaurante de la colonia Roma, un lugar que tiene 27 años de historia en la capital.

¿Cuál es la historia del restaurante Contramar?

Contramar es un restaurante de la chef Gabriela Cámara, quien afirma que en su familia el cocinar siempre fue una actividad que los unía y aunque su mamá no solía preparar alimentos, es uno de los primeros recuerdos que tiene de ella.

“La veo haciendo la pasta. Ella era de Florencia, mi mamá nació allí”, comentó para el diario El País. A pesar de ello, Gabriela tomó un rumbo diferente para sus estudios, ya que cursó una licenciatura en Historia.

“Quería ser curadora de arte contemporáneo, imagínate”, agregó en la entrevista. Antes de comenzar con los proyectos del restaurante, ella estaba haciendo su servicio social en el Museo Nacional del Arte.

Dua Lipa tiene tres conciertos programados en México en diciembre de 2025. (Foto: EFE)

No obstante, su novio, quien tenía una cafetería le sugirió que abrir un restaurante sería una buena idea: “Él con su experiencia nos animó a mí y a otros amigos a buscar suerte haciendo un restaurante”, compartió.

La idea se materializó durante un viaje: “Nos lo imaginamos estando en la playa, cocinando después de nuestras aventuras de pesca un día en Zihuatanejo”, recuerda la chef en un video publicado en su canal de YouTube.

Aquel día, todos deseaban lo mismo: que las vacaciones se hicieran eternas. Fue ahí cuando pensaron que poner un negocio en la playa no sería mala idea, ya que podrían irse a vivir a la costa, pero cambiaron de opinión.

Querían ir a la playa a descansar, no a trabajar, pero con todo, la idea del restaurante seguía siendo atractiva: “vamos a abrir un restaurante donde comas como en una palapa, pero en la Ciudad de México”, pensaron.

Al llegar del viaje comenzaron a buscar locales y encontraron una enorme bodega en la colonia Roma: “Era tan grande que nos asustó”, recuerda y explica que comenzaron con poco presupuesto. Contramar abrió una noche del 14 de agosto de 1998.

El restaurante Contramar abrió en 1998, desde entonces se encuentra ubicado en el mismo lugar. (Foto: Captura de pantalla)

El restaurante rápidamente se volvió un éxito y tiene sentido: “Cuando abrí Contramar no había restaurantes como este, había algunos muy elegantes franceses, españoles (...) y había, por otro lado, carretas y puestos de mariscos en los mercados en donde se comía extraordinariamente bien, pero no había un lugar intermedio”, recordó en la conferencia Mesamérica 2013.

Desde su apertura el concepto de Contramar ha sido claro: comida muy rica hecha con los ingredientes más frescos pero sencilla y servicio de un muy alto nivel.

La chef afirma que de forma inicial el restaurante no era considerado de gastronomía mexicana y aunque incluso lo etiquetaron como un lugar de cocina mediterránea, para ella había una definición más sencilla: comida de palapa.

¿Cuál es el reconocimiento que se llevó Contramar en la Guía Michelin?

A 28 años de haber abierto, se siguen preservando los mismos principios, en especial el de mantener los ingredientes muy frescos y todo tiene que ver con el menú, ya que los platillos no son extravagantes.

“Es un tipo de comida tan sencilla que tienes que ser honesto: si los ingredientes no están buenos, la comida no está buena”, afirmó la chef en una entrevista con el canal de YouTube Vice en Español.

Dualipa visitó Contramar en 2022 y lo compartió en su cuenta de Instagram. (Foto: Instagram @dualipa/ Captura de pantalla)

Además, Gabriela Cámara conserva uno de los ideales con los que abrió el restaurante: “ofrecer pescado muy fresco, no disfrazado, servido honestamente, con precios accesibles”.

Por este motivo, en 2025 la Guía Michelin reconoció al restaurante con su estrella Bib Gourmand, la cual solo se les da a los negocios que tienen muy buena relación entre el precio y la calidad.

¿Cuál es el menú del restaurante Contramar?

Como parte de la herencia italiana de Gabriela Cámara y de uno de sus socios, se pueden encontrar platillos de esta cocina, aunque la mayoría de las preparaciones son mexicanas.

Los precios van de los 115 pesos (por una tostada de camote ) a los mil 170 pesos (por el pulpo a las brasas con adobo de chile meco). Aunque la mayoría de las preparaciones oscilan entre los 300 y 400 pesos.

Algunos de los precios de las entradas, platos fuertes y sopas que se pueden ordenar, de acuerdo con el menú de Google Maps son las siguientes.

Entradas

Quesadillas de queso: 135 pesos

Croquetas de atún: 185 pesos

Pescadillas: 235 pesos

Pulpo a la gallega: 395 pesos

Salpicón de pescado: 415 pesos

Jaiba suave: 790 pesos

Sopas y pastas

Caldo riscalillo: 165 pesos

Caldo de camarón: 185 pesos el chico

Sopa de pescado: 255 pesos

Pasta al pomodoro fresco: 195 pesos

Pasta con almejas: 265 pesos

Platos fuertes

Dedos de pescado empanizados: 250 pesos

Albóndigas de pescado: 425 pesos

Filete de pescado al gusto: 465 pesos

Pulpo con adobo de chile meco: 1,170 pesos

Contramar, el restaurante donde comió Dua Lipa, se encuentra en la calle Durango número 200, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.