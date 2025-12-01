Ya no hay, güerita, se fueron ‘levitating’: Taquería de Dua Lipa agota boletos en CDMX

Clientes comen tacos en la apertura la taquería La Dua de la estrella de la música, un restaurante emergente para sus fans en la Ciudad de México, el lunes 1 de diciembre de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

¡La taquería de Dua Lipa ya está aquí! La intérprete británica viene con todo a Ciudad de México: abrió un negocio en el marco de los conciertos de su gira Radical Optimism en el Estadio GNP Seguros, pero sus tacos se fueron ‘levitating’.

Dua Lipa visita Contramar en cada visita a la metrópoli, es aficionada a la gastronomía mexicana y ahora dio un paso más con la apertura de una taquería temporal llamada La Dua, la cual está disponible solo del 1 al 5 de diciembre previo registro en passline.com, sitio que ya tiene agotados los 800 boletos previstos para cada día.

El menú de La Dua en CDMX: ¿Cómo es y cuánto cuesta?

El menú de La Dua cuesta 249 pesos e incluye:

Taco Houdini (de chicharrón norteño en salsa verde)

Taco María (de arrachera)

Taco Radical Optimism de “caramelo” o barbacoa de res con queso

Consomé

Agua Training Season de pepino con limón, cerveza o una margarita de tequila con limón.

Con el paquete viene una bolsa de regalo con servilletas, un gorro de taquero y un calendario 2026 con una fotografía de Dua Lipa, similar a los que se pueden ver en las taquerías de México.

Fans se enamoran de los tacos de Dua Lipa en CDMX

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 70% de la población mexicana considera a los tacos como su comida favorita y más del 90% los consume al menos una vez por semana. La Ciudad de México tiene más de 10,900, según el INEGI y en la aplicación UBER en se hicieron 8 millones de pedidos de tacos en la ciudad en 2024. Así que esta era una apuesta segura para Dua Lipa.

Gerson Silis, un vendedor de 26 años, se registró el viernes pasado por la tarde para ser uno de los primeros y también tenía previsto ir al segundo concierto en el GNP Seguros: “Dua Lipa es mi cantante favorita, entonces tener ese tipo de experiencias es muy bueno para todos nosotros los que somos fans, me encanta”.

Alejandra Avilés, diseñadora industrial de 28 años, y su amiga Génesis Aguirre, diseñadora gráfica de 29, viajaron desde Mazatlán para asistir al concierto del lunes y de paso fueron a la taquería, donde les encantó el María de arrachera.

Ahora, ellas esperan que el show también tenga mucho sabor: les gustaría que cantara algo de las artistas mexicanas Julieta Venegas o de Natalia Lafourcade. Dua Lipa tiene una sección de covers en su gira en la cual ha incluido a Soda Stereo y Shakira en Argentina y Colombia, respectivamente.

Fernanda Reyes, una estudiante de administración de empresas de 23 años, dijo que su taco favorito fue el Radical Optimism. Ella iba a ir al show del lunes: “La amo reina, devoró, o sea ¡guau! Lo voy a enmarcar, en mi cuarto”, mencionó mientras miraba su calendario de regalo.

¿Dónde está taquería La Dua?

El local donde está La Dua es regularmente es Tacos Los Caramelos (Avenida Michoacán 93, Condesa) y buena parte de su personal está atendiendo a los fans para el proyecto especial de la cantante.

“Súper bueno, de la mejor calidad”, dijo Javier Morales, capitán de meseros de 33 años, quien trabaja en Los Caramelos. “Vienes a disfrutar un rato, la intención es que te sientas cobijada por nosotros, que vengas por tu taco, que puedas vivir como esa experiencia y pues lo comas”.

¿Cómo asistir a la taquería de Dua Lipa?

Si eres de los afortunados que consiguió boleto, toma en cuenta estas recomendaciones:

Respeta las normas de conducta: Aunque tengas boleto, el equipo de seguridad puede negar la entrada si detecta que estás actuando indebidamente o si llegas en estado de intoxicación. El acceso no está garantizado en esos casos. Boleto individual e intransferible: Tu boleto es únicamente para ti. No se permite transferirlo, prestarlo ni revenderlo. Cualquier intento de reventa está prohibido. Aviso de uso de imagen: Al ingresar, aceptas que tu imagen, voz o apariencia puedan ser fotografiadas o grabadas. También autorizas a los organizadores a usar ese material con fines promocionales, publicitarios o informativos, en cualquier medio, sin límite de tiempo y sin compensación económica. El Paquete La Dua NO está incluido: Tu registro solo te da acceso a la taquería. El Paquete La Dua debe adquirirse y pagarse dentro del establecimiento. No lleves alimentos ni bebidas externas: Está prohibido ingresar con comida o bebidas ajenas al evento. Evita llevar mochilas u objetos adicionales: No se permite entrar con mochilas ni artículos personales voluminosos. Lleva solo lo indispensable.