Con carnes exóticas y gorditas de queso: Así es Cortes Selectos, el paraíso del chicharrón en Jalisco

En Cortes Selectos República las personas pueden pedir desde tacos de carnitas hasta carne preparada de forma personalizada. (Foto: Shutterstock)

Las gorditas son uno de los antojitos mexicanos más deliciosos: empezando por la masa dorada que cruje cada vez que le das una mordida, el chicharrón prensado calentito y la salsa que complementa a la perfección los sabores.

Si eres un catador de este clásico de la gastronomía mexicana, entonces debes saber que existe un lugar en donde destacan por sus gorditas, ya sea rellenas de chicharrón o de queso derretido: se trata de Cortes Selectos República.

Una carnicería que no le pide nada a la Ramos de Monterrey, ya que incluso cuentan con varios tipos de chicharrón, desde el ya conocido regio, hecho con la papada del cerdo, hasta el colombiano, un auténtico paraíso para los amantes de esta preparación.

¿Cómo es Cortes Selectos República?

Aunque Cortes Selectos República se volvió popular en redes sociales por sus gorditas, por su chicharrón y hasta por los tacos de carnitas que se pueden comer en el lugar, no se trata de un restaurante, en realidad es una carnicería.

Y a diferencia de las que se pueden encontrar en los barrios populares y mercados, esta destaca por el tipo de carne que venden, la cual puede ser de la más convencional como la de cerdo hasta la más exótica.

Dentro del negocio cuentan con un refrigerador especial, en donde resguardan cortes de cocodrilo, llama, cordero, jabalí, conejo, cebra, venado, avestruz, antílope, ternera y de búfalo.

“Dependiendo de la especie es el tipo de corte que se ofrece”, explicó uno de los encargados de la carnicería en una conversación con el canal de YouTube Vagueando con Omar.

La carne wagyu es uno de los cortes premium que se pueden encontrar en la carnicería. (Foto: Unsplash)

Es así que se pueden encontrar hamburguesas de jabalí, pero no de cocodrilo, ya que de este solo se ofrecen los chamorros y las costillas; para otros tipos de carne se pueden pedir también chuletas.

Junto a los cortes exóticos, también hay una amplia variedad de insectos que se utilizan en la cocina mexicana como escamoles naturales o preparados, alacranes de todo tipo, gusanos de coco, chapulines de varios tamaños y sabores, chinicuiles y hormigas chicatanas.

Pero si lo tuyo no es probar ingredientes tan extremos, entonces tienes la alternativa de comer cortes finos y con una muy buena calidad, tal como compartió Ángeles Martínez para el canal de YouTube Carbón y fuego.

“Contamos con nuestro propio rancho, tiene aproximadamente 12 años trabajando, la carne es mínimo 50 por ciento angus, pero la tenemos 100 por ciento”, afirmó, aunque también se importan algunos cortes.

Si asistes, podrás ver que en la parte exterior cuentan con una vitrina, en donde se encuentran los diferentes tipos de chicharrón, entre ellos el que está hecho con la panza del cerdo o pork belly.

Lo cual es debido a que, aunque desean tener un concepto innovador con las carnes exóticas, cortes premium y hasta una cava, quieren mantener el concepto de una carnicería tradicional.

Además, hay un área con mesas en donde puedes ordenar diversos platillos que van desde tacos hasta pizzas a las cuales es posible agregarles proteínas exóticas o tradicionales.

¿Cuánto cuesta comer en Cortes Selectos República?

El gasto en el local dependerá completamente de lo que decidas comprar, ya que en Cortes Selectos República puedes pedir el corte de carne que se te antoje y ellos te lo cocinarán a tu gusto, dándole el tiempo de cocción que pidas en hornos especiales.

Aunque debes saber que si lo que te llama la atención de la carnicería son las gorditas de queso derretido, el cual se puede estirar por varios centímetros cuando le das una mordida, hay buenas noticias, ya que estas son de lo más accesible del menú.

Las gorditas de chicharrón o queso con champiñones tienen un costo de 30 pesos, aunque como parte del restaurante que se encuentra en la misma carnicería hay otros platillos como chilaquiles, hamburguesas, pepitos, ensaladas, entradas y tacos.

Los precios por los cortes exóticos son de 600 pesos con un peso aproximado de 400 gramos y se acompañan de dos guarniciones a elegir. Lo más costoso del menú son las carnes premium.

Estas llegan a alcanzar hasta los 2 mil 500 pesos, por un corte de carne wagyu A-5 Kobe de 350 gramos, también acompañado de dos guarniciones; mientras que los insectos comestibles más caros son los gusanos de coco, los cuales se venden por 360 pesos.

Pero si lo tuyo es el chciharrón hay opciones, ya que puedes pedir una orden chica (de 200 gramos) por 230 pesos o grande (400 gramos) por 280 pesos. En ambos casos tienes la opción de seleccionar si quieres norteño, colombiano, con carnitas o mixto, y se sirve con frijoles, guacamole, salsa y tortillas.

¿En dónde está Cortes Selectos República?

Cortes Selectos República se encuentra en Zapopan, Jalisco y su horario de apertura es de lunes a sábado de 7:00 de la mañana a 8:00 de la noche; los domingos abren de 8:00 de la mañana 5:00 de la tarde.

La dirección completa es Anillo Periférico Norte, Manuel Gómez Morín 736, Santa Margarita 1° sección, Zapopan, Jalisco.