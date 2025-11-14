¿Quién es la dueña de El Mayor, restaurante en donde AMLO celebró a Claudia Sheinbaum?

El Mayor es un restaurante especializado en la gastronomía mexicana en donde incluso se pueden comer chapulines. (Foto: Cuartoscuro)

Además del San Ángel Inn, Hunan o El Cardenal, existe otro espacio muy popular entre los políticos mexicanos, se trata del restaurante El Mayor, un lugar que incluso fue elegido por Andrés Manuel López Obrador para una ocasión muy especial.

Pues fue en este lugar en donde el expresidente se reunió con la mandataria Claudia Sheinbaum para hacer la entrega del ‘bastón de mando’ de la Cuarta Transformación, una acción simbólica con la cual AMLO cerró su ciclo en Morena.

Una cena a la que también acudieron ‘las corcholatas’ en donde sobresalieron nombres como Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña, quienes disfrutaron de platillos de la gastronomía mexicana.

Pues este es uno de los más grandes atractivos del restaurante: la comida tradicional que se puede disfrutar con una de las mejores vistas hacia el centro de la Ciudad de México, todo idea de la propietaria.

¿Quién es la dueña del restaurante El Mayor?

La mujer detrás del restaurante El Mayor es la chef Begoña Pérez Porrúa Suárez, quien le tomó un gran amor a la cocina luego de ver a su abuela preparar los alimentos desde que era niña.

“Siempre me gustó desde chica, me gustaba cocinar, mi abuela es vasca, de navarra y ella cocinaba todo el día, me encantaba meterme a la cocina”, afirmó la chef Begoña Pérez Porrúa en una conversación con RFI Español.

Antes de dedicarse de lleno a la gastronomía, Begoña realizó una carrera en Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana y luego viajó a Europa para aprender sobre la cocina francesa.

En septiembre de 2023, el restaurante El Mayor fue sede de la entrega del bastón de mando del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum. [Fotografía. Cuartoscuro, restaurante_elmayor/Instagram]

La chef comenzó con una especialización en la escuela Ritz Escoffier, una de las más prestigiosas en el ramo, en donde aprendió de los mejores chefs y adquirió una gran disciplina en la cocina.

“En el Ritz tenías que aprender desde cero las recetas y era trabajar y trabajar, pero el resultado era impresionante. Al final, la preparación y decoración de los platillos era muy meticulosa. La presentación es importante”, agregó en la conversación sobre lo que aprendió.

De cafeterías al restaurante donde comieron Sheinbaum y AMLO: ¿Cuándo abrió El Mayor?

Cuando acabó su estancia, a inicios de los 2000, volvió a México para seguir aprendiendo de gastronomía y después de dos años, la chef unió sus conocimientos en la cocina y administración para poner su propio negocio: una cafetería.

Pero todo cambió cuando se tomó la decisión de hacer remodelaciones en el edificio en el que abrió la primera sucursal de Porrúa —la librería de su familia—, ya que ella vio la oportunidad de realizar su sueño: abrir un restaurante en forma.

La chef Begoña Pérez Porrúa les propuso la idea, pero sus seres queridos no estaban convencidos del potencial del negocio: “Todo el mundo lo vio con miedo, con incertidumbre, como que no le encontraban que fuera a resultar”.

Sus familiares reconocieron que Begoña tenía mucha pasión por la gastronomía, pero necesitaba que las personas acudieran a comer para tener éxito, pues su amor por el restaurante no lo haría rentable.

A pesar de ello, le dieron la oportunidad y en 2008 abrió El Mayor con recetas de la cocina mexicana que han conquistado tanto como sus vistas a la Ciudad de México, tal como explica la misma chef.

“La vista es espectacular: está todo lo prehispánico del Templo Mayor, luego ya vienen los edificios coloniales con la Catedral Metropolitana y luego hacia el fondo un poco lo moderno que es la Torre Latinoamericana. (Venir al restaurante) es venir a conocer México y su historia”, comentó.

A pesar de las dudas, el éxito de El Mayor es evidente, en él no solo comieron la presidenta Claudia Sheinbaum y el político Andrés Manuel López Obrador, sino que han ido toda clase de celebridades como la actriz Silvia Pinal, Armando Manzanero, Joaquín Cosío, Jesús Ochoa, Edgar Vivar y Lucía Méndez.

¿Qué venden en El Mayor y cuánto cuesta comer ahí?

Al abrir su negocio, la chef tenía algo muy claro: quería exaltar los ingredientes y la gastronomía del país, por lo cual, aunque Begoña Pérez Porrúa aprendió técnicas europeas, en su menú se encuentran solo platillos mexicanos.

Un concepto que se ve reflejado hasta en los tragos: “las bebidas tratamos de crearlas con ingredientes mexicanos y resaltarlos”, afirmó la chef; aunque si lo tuyo no es probar sabores nuevos, debes saber que también hay limonadas.

Entre los platos que se pueden encontrar destacan los chapulines, el ceviche y las sopas de frijol. Los precios van de los 140 pesos (por el caldo Xochitl) a los 553 pesos (por los escamoles a la mantequilla). Algunos de los precios son los siguientes.

Entradas

Escamoles al mezcal: 535 pesos

Chapulines: 275 pesos

Perejil frito al limón: 140 pesos

Trío de quesadillas ahogadas en salsa verde: 175 pesos

Trío de molotes de plátano macho: 185 pesos

Burritos de cochinita pibil: 185 pesos

Taquitos de camarón cremoso al chipotle: 215 pesos

Tacos de atún al pastor 220 pesos

Ceviche de camarón y pulpo con pepino: 220 pesos

Ensaladas

Ensalada mexicana al cilantro: 185 pesos

Ensalada de manzana caramelizada: 215 pesos

Ensalada de jamón serrano con pera: 220 pesos

Sopas

Sopa de frijoles con hoja de aguacate: 140 pesos

Sopa de tortilla con jitomate, queso y aguacate: 155 pesos

Caldo Xóchitl: 140 pesos

Fideo seco: 160 pesos

Pastas

Fetuccini a los 4 quesos: 275 pesos

Fetuccini a la mexicana: 265 pesos

Spaghetti con camarón en salsa de chile de árbol flameada: 295 pesos

Pescados y mariscos

Salmón: 380 pesos

Atún: 360 pesos

Huauchinango: 425 pesos

Pescado a la sal: 410 pesos

Aves

Pollo con mole: 310 pesos

Pechuga rellena de verduras y queso de cabra: 280 pesos

Enchiladas de pollo: 280 pesos

Carnes

Arrachera: 350 pesos

Filete de res: 370 pesos

Chile relleno de chicharrón prensado: 330 pesos

Rib Eye de Sonora: 550 pesos

Albóndigas de ternera rellenas de plátano macho: 290 pesos

El restaurante El Mayor se encuentra ubicado en la calle República de Argentina número 15, colonia Centro Histórico, colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México.