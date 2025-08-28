‘Para que se ardan, no soy austero’: Así es ‘La Cantina’, restaurante de Palacio de Hierro al que fue Noroña

La Cantina Palacio tiene seis sucursales, una de ellas se encuentra en Polanco. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

¿Un restaurante con estrella ‘Noroñil’? Gerardo Fernández Noroña es uno de los políticos que más disfrutan de comer bien, ha ido a restaurantes como El Cardenal, Los Tacos de la Comisión e incluso acudió a La Cantina Palacio.

Lejos de lo que se podría pensar, el restaurante de la Ciudad de México no solo ofrece tragos, cócteles o bebidas alcohólicas, ya que se trata de un espacio en el que se puede comer bien e incluso cuenta con un menú infantil.

¿A qué se debe? La Cantina forma parte de la propuesta gastronómica de Palacio de Hierro, quien cuenta con otros establecimientos como la mezcalería El Indio y el restaurante Club Cava.

¿Cómo es La Cantina Palacio de Polanco?

En febrero de 2019, Gerardo Fernández Noroña acudió a La Cantina Palacio, una visita que presumió el político mediante sus redes sociales, ya que afirmó que con ello evitaba que otras personas le tomaran fotos y las compartieran.

“Ahora para que más se ardan, voy a comer a “ La Cantina” del Palacio de Hierro, en Polanco. Yo mismo me sacaré fotos para que no se esfuercen. Así es, no soy austero”, escribió en su momento.

En la fotografía que compartió Noroña se aprecia la vista hacia el centro de la Ciudad de México con la cual cuenta el establecimiento, ya que La Cantina Palacio de Polanco, se encuentra en una terraza.

El espacio del restaurante es amplio, debido a que en el centro hay un mostrador con vitrinas llenas de botellas al fondo listas para preparar las bebidas; además hay una fuente entre las mesas.

Al llegar, los comensales son recibidos por unas puertas de madera, las cuales dan acceso La Cantina Palacio, un espacio llamativo por su decorado elegante, ya que tiene pisos de mosaicos blancos y negros, mesas de madera y plantas que dan vida al interior.

¿Qué venden en La Cantina Palacio? Menú y precios

Aunque La Cantina Palacio cuenta con seis sucursales en total, en todas ellas hay un mismo menú con una característica especial: hay una carta temporal que cambia cada tres meses.

Lo cual es porque cada cierto tiempo, La Cantina tiene a chefs invitados, quienes se encargan de diseñar una propuesta especial que se añade al menú clásico, dándole dinamismo e innovación a la carta.

El objetivo del menú temporal es que “los chefs invitados compartan sus platillos adaptados a una versión de cantina”, pero no hablamos de cualquier cantina, sino una gourmet.

Pues todos los platillos, tanto los del menú temporal como del clásico, son elaborados con ingredientes de la más alta calidad. Las preparaciones forman parte de la gastronomía mexicana contemporánea.

Los precios van de los 120 pesos (por la ensalada clásica) a los 2 mil 855 pesos (por el corte de carne Tomahawk). También se pueden pedir desayunos en paquete desde 310 pesos.

Los tragos y cócteles tienen un costo promedio de 150 pesos; sin embargo, algunos alcanzan hasta los 240 pesos. También se pueden ordenar bebidas sin alcohol como café, leche o chocolate, desde los 70 pesos.

Tacos de ‘La Cantina’

Tacos de nuestro tradicional “Pato Cantina”: $595 (5 piezas)

De lechón: $540 (4 piezas)

De camarón rebosado: $460 (4 piezas)

De gaonera de rib eye: $540 (4 piezas)

Sopas y ensaladas

Ensalada césar: $295

Del huerto: $135

Caldo de camarón: $195

Cantinera: $390

Ensalada clásica: $120

Clásicos de la cantina

Albóndigas en salsa morita: $265

Pechuga de pollo a las brasas: $295

Chicharrón de cachete en salsa verde: $595

Molcajete de La Cantina: $750

Clásica torta de milanesa: $270

Cortes de carne y mariscos

Tomahawk: $2,855

Porterhouse: $2,630

T-Bone: $2,250

Rib Eye (750 g): $1,650

Camarones U10: $755

Pulpo a la gallega: $580

Salmón del Atlántico: $460

En esta ocasión, para los meses de agosto, septiembre y octubre el menú temporal corre a cargo del chef Ángel Vázquez, dueño de los restaurantes Intro y Augurio de Puebla.

¿En dónde está La Cantina Palacio a donde fue Noroña?

La Cantina Palacio a la que fue Gerardo Noroña está ubicada en la calle Palmas, Avenida Moliere 222, Polanco, Polanco I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. El horario es el siguiente: