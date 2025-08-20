Tacos de carnitas, machaca y garnachas: Así es Mi Chante, restaurante donde comió Julio César Chávez

Al restaurante Mi Chante han acudido otros famosos además de Julio César Chávez como el comediante Teo González. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

Los tacos de carnitas y los antojitos son una buena alternativa para variar el menú de la semana y el boxeador Julio César Chávez lo sabe, debido a que él acudió a comer al restaurante Mi Chante especializado en la gastronomía mexicana.

Se trata de un lugar con una carta muy amplia, ya que se puede comer desde caldo tlalpeño hasta cócteles de camarón o pulpo, pero las carnitas son el plato estrella de Mi Chante, el cual han vendido desde que comenzó la historia del restaurante.

La popularidad de Mi Chante es tal que Julio César Chávez no es el único famoso que ha acudido a comer aquí, pues por sus mesas han pasado otras personalidades como Cuauhtémoc Blanco, el exfutbolista.

¿Cómo es Mi Chante, restaurante donde comió Julio César Chávez?

Mi Chante abrió sus puertas un 28 de mayo de 2002 y aunque ahora se puede pedir todo tipo de comida, al inicio solo se ofrecían tacos de carnitas y algunos antojitos mexicanos, comentó Abelardo Peña, el gerente del restaurante, en entrevista con Como cada mañana.

“Mi Chante abrió en el 2002, fue cuando lanzamos los platillos (...) pero nos decía nuestra clientela que (vendiéramos) desayunos, que (vendiéramos) cenas y ampliamos nuestra carta”, comentó Abelardo Peña.

El restaurante Mi Chante cuenta con un espacio muy amplio dentro, debido a que no tiene con mesas en el exterior. La decoración es colorida: los muros están pintados de amarillo, los cuales contrastan con las trabes rojas.

Julio César Chávez fue a comer al restaurante Mi Chante en 2024. (Foto: Cuartoscuro).

En las paredes también están pintados algunos murales; además Mi Chante cuenta con una tarima muy cerca de la entrada, en donde suelen tener artistas quienes amenizan a los comensales con música en vivo.

El sitio web del establecimiento asegura que el gran ambiente, la calidad de la comida y la buena atención por parte de los meseros, hacen que este espacio sea uno de los favoritos de muchas personas.

Tanto es así que a lo largo de sus 23 años de historia, Mi Chante ha sido visitado por famosos como el comediante Teo Gonzalez, Rigoberto Álvarez Barragán (hermano del boxeador Saúl ‘El Canelo’ Álvarez) y el político Cuauhtémoc Blanco.

Durante su visita al restaurante Mi Chante, él comentó: “me hicieron un buen desayuno, estamos aquí con las leyendas del América y la verdad es que todo muy bien”.

¿Cuál es el menú de Mi Chante? Esto cuesta comer aquí

En su sitio web Mi Chante afirma que diferentes personas aseguran que tienen los mejores tacos de todo Tijuana, pero además de las carnitas, se pueden pedir desayunos completos, platos fuertes y postres.

Los precios van de los 50 pesos (por un taco de carnitas) a los mil 405 pesos (por la parrillada mixta que contiene arrachera, pechuga de pollo, carnitas, camarones a la diabla, papa al horno, queso fundido, frijoles y guacamole). El menú y algunos de los costos son los siguientes:

Cocteles

Coctel campechano chico: 220 pesos

Coctel campechano grande: 280 pesos

Coctel de camarón chico: 220 pesos

Coctel de camarón grande: 280 pesos

Coctel de pulpo chico: 215 pesos

Coctel de pulpo grande: 280 pesos

Filete

Empapelado: 325 pesos

Al gusto: 225 pesos

Tacos

Pescado: 185 pesos

Camarón Ensenada: 245 pesos

Camarón Enchilado: 335 pesos

Ceviche

Mixto: 290 pesos

Camarón: 285 pesos

Pulpo: 280 pesos

Camarones

Empanizados (con papas fritas): 295 pesos

Al mojo de ajo: 295 pesos

A la diabla: 295 pesos

Chilaquiles

Verdes: 140 pesos

Rojos: 135 pesos

Mole: 145 pesos

Media orden: 90 pesos

Huevos

Al gusto: 145 pesos

Rancheros: 125 pesos

Divorciados: 125 pesos

Machaca con huevo: 180 pesos

Tacos

Carnitas: 50 pesos

Carne asada: 55 pesos

Dorados de res o pollo: 120 pesos

Flautas de res o pollo: 120 pesos

Tortas

Ahogada: 145 pesos

Carne asada: 120 pesos

Milanesa: 120 pesos

Carnitas: 110 pesos

Enchiladas

Verdes de pollo: 165 pesos

Mole de pollo: 165 pesos

Rojas de res: 155 pesos

Rojas de queso: 135 pesos

Parrilladas

Parrillada mixta (Arrachera, pechuga de pollo, carnitas, camarones a la diabla, papa al horno, queso fundido, frijoles y guacamole): 1405 pesos

Chanteca #3 (150g de carnitas, 1 taco dorado, 1 flauta, frijoles/guacamole/salsas, 1 quesadilla, 1 manita en vinagre, 1 jarra de agua de sabor): 260 pesos

Chanteca #2 (1/2 de carnitas, 4 tacos dorados, 4 flautas, frijoles/guacamole/salsas, 4 quesadillas, 2 manitas en vinagre, 1 jarra de agua de sabor): 730 pesos

Chanteca #1 (3/4 de carnitas, 6 tacos dorados, 6 flautas, frijoles/guacamole/salsas, 6 quesadillas, 3 manitas en vinagre, 1 jarra de agua de sabor): 985 pesos

Entre los postres se encuentran algunos como el pan de elote, la banana split, y las fresas con crema. El precio promedio es de 90 pesos. También se pueden pedir paquetes de arroz, papas fritas y plato fuerte para los niños, los cuales cuestan desde 105 pesos.

¿En dónde está Mi Chante?

El restaurante Mi Chante está ubicado en la avenida Aquiles Serdán número 11756, Libertad, Tijuana, Baja California. El horario es de domingo a jueves de 7:00 de la mañana a 9:00 de la noche. Los viernes y sábados cierran a las 10:00 de la noche.