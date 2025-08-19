‘Han pasado todos los presidentes’: Así es Danubio, restaurante donde Octavio Paz inició una tradición

Carlos Fuentes, Alejandro González Iñárritu, Erik Rubín, Silvia Pinal y Fey, forman parte de los famosos que han ido a Danubio. (Foto: Imagen generada por IA Gemini/ Cuaroscuro)

Danubio es uno de los restaurantes más antiguos de la Ciudad de México, en sus mesas se han sentado a comer una gran cantidad de famosos que van desde el escritor Gabriel García Márquez hasta Ernesto Zedillo, el expresidente.

Y su popularidad no es menos, el restaurante Danubio tiene 89 años de historia en la Ciudad de México, pero antes de que se convirtiera en uno de los centros de congregación para los famosos, este lugar fue una modesta cervecería.

La historia del restaurante Danubio no solo está en los años que lleva abierto, cada rincón del establecimiento tiene memorias, ya que el edificio en el que actualmente se encuentra, data de 1850 y se conservan algunos elementos originales.

¿Cuál es la historia del restaurante Danubio?

Aunque Danubio es un clásico en la Ciudad de México, no fue fundado por mexicanos, sino por vascos. Se trata de José Arangüena Zatica y Víctor Amundarain, quienes decidieron probar suerte en México.

Rafael Armesto, gerente general de Danubio y sobrino nieto de Víctor Amundarain, explicó que ambos fundadores ya tenían experiencia en el ámbito restaurantero, debido a que habían trabajado en el restaurante del Hotel Waldorf Astoria de Nueva York.

“Ellos tenían experiencia previa en restaurantes (...) era gente con mucho colmillo y tenían todo lo de la cocina vasca”, comentó el gerente en entrevista con la periodista Cristina Pacheco en el programa Aquí nos tocó vivir.

Para cumplir su sueño, adquirieron una cervecería alemana que estaban traspasando, la cual llevaba por nombre Danubio y estaba ubicada en la calle Uruguay 3 en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Fue así que en 1936 abrió Danubio, un restaurante en donde desde el primer momento se comenzó a vender comida vasca y se recrearon las tradiciones de la cultura de ambos restauranteros.

“Los hombres cocinan para sus amigos y familiares, con lo que la comida se convierte en la base de las relaciones sociales y culturales”, explica el sitio web del restaurante sobre la tradición.

Una de las principales características es que se sirven buenas porciones; sin embargo, inicialmente ofrecían una especie de menú degustación para probar varios platillos.

“(En los primeros menús de Danubio) se daban platos gancho para tener cada vez más gente. No se le ganaba mucho, en ese entonces te daban un chuletón, pequeño, langostinos. Muchas recetas vascas en cantidades pequeñas”, comentó Rafael Armesto en entrevista con Reencuentro con México.

El gerente de Danubio también recuerda que los precios en aquel entonces eran de 20 centavos por la sopa verde, un clásico del restaurante, y que las personas podían comer bien al gastar solo entre 1 peso con 20 centavos y 1 peso con 50 centavos.

Poco a poco el restaurante fue cobrando popularidad y al equipo se unieron otros chefs como Antón Vidasolo y Mikel Arruti, quienes complementaron los platillos que ya se servían en Danubio.

En 1947, llegó a México Juan Mirena, sobrino de José Arangüena, quien se quedó a cargo del restaurante por los siguientes 50 años, luego de que los fundadores decidieron regresar a sus países de origen.

En la actualidad, Danubio es muy conocido por la calidad de sus platillos, las buenas porciones y por supuesto, por las constantes visitas de famosos que reciben en el restaurante.

¿Cómo es el restaurante Danubio, donde Octavio Paz inició una tradición?

Rafael Armesto explicó a Cristina Pacheco que el edificio en donde se encuentra el restaurante data de 1850 y aunque le han hecho algunas remodelaciones, los cambios en la estructura y decoración han sido mínimos.

Por lo cual en el techo se pueden ver detalles hechos con estuco y paredes que tienen molduras en madera, lo que le da un toque elegante y acogedor al restaurante Danubio.

Pero lo que llama la atención son sus muros, ya que de ellos cuelgan una gran cantidad de cuadros y a diferencia de lo que puedes pensar, no son obras de arte, sino autógrafos de los famosos que los visitan.

Una tradición que inició en 1983 con el escritor Octavio Paz, quien luego de comer en Danubio dejó un breve mensaje escrito en una servilleta del restaurante, acompañado de su firma.

La servilleta se enmarcó y se colgó en la pared. Así, cada vez que una persona famosa acude a comer a Danubio, escribe y firma un mensaje que más tarde es puesto en cuadro que decora la pared.

Actualmente, Danubio cuenta con más de 800 servilletas y Rafael Armesto indica que son muchos los famosos que acuden a comer aquí: “Presidentes han pasado todos”, dijo en entrevista con Aquí nos tocó vivir.

Entre los famosos que han acudido a comer se encuentran el escritor Carlos Fuentes, el cineasta Alejandro González Iñárritu, el cantante Erik Rubín, la actriz Silvia Pinal, los integrantes de OV7 y Fey.

Otros de los famosos han sido el expresidente Ernesto Zedillo, el exfutbolista mexicano Hugo Sánchez, Pelé y el historiador Enrique Krauze, aunque el cliente más frecuente era el periodista Jacobo Zabludovsky.

“Jacobo (Zabludovsky) era de los más fieles, venía con Gabriel García Márquez, aquí cerró su último programa de 24 horas, vino con sus hijos”, afirmó el gerente del restaurante Danubio.

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante Danubio?

Comer en Danubio tiene un costo que va de los 180 pesos (por la crema de aguacate) a los mil 995 pesos (por Angulas a la Bilbaína). El precio promedio por platillo es de 400 pesos, aunque hay algunos más económicos.

El restaurante también cuenta con una carta de vinos. Los postres tienen un precio de 140 en promedio y se pueden pedir flanes, pasteles, helados, churros y duraznos en almimbar.

Aunque la especialidad de Danubio son los mariscos, también se pueden ordenar cortes de carne y aves desde 205 pesos, pero todo dependerá del tipo de platillo que quieras pedir.

El restaurante Danubio está ubicado en la calle República de Uruguay 3, Centro Histórico de la Ciudad de México, alcaldía Cuauhtémoc, y abre de lunes a viernes de 1:00 de la tarde a 7:30 de la noche; los sábados y domingos cierran a las 8:00 de la noche.