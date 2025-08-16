Con un mole de panza suculento: ¿Cuánto cuesta ir a ‘La Lupita’, restaurante donde comió AMLO?

El restaurante ‘La Lupita’ está ubicado sobre la Carretera Internacional México–Oaxaca, en Puebla. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

Andrés Manuel López Obrador es de ‘buen diente’, ya que él no solo come en lugares como el restaurante El Cardenal, también le gusta probar platillos típicos en cualquier local, como la ocasión que comió en ‘La Lupita’.

Se trata de un lugar ubicado sobre una carretera de Puebla en donde se ofrece comida mexicana como los chilaquiles, tortas, enchiladas, tacos y hasta mariscos, un restaurante en donde Andrés Manuel López Obrador comió mondongo.

“Nos rayamos el día de hoy”, aseguró el expresidente de México luego de comer en ‘La Lupita’, debido a que explicó que durante las giras que solía hacer en 2019 no tenía demasiado tiempo para comer en restaurantes.

“Por lo general comemos en la camioneta, pero hoy pasamos a comer aquí un mole de pancita, que en algunos lugares le dicen menudo, en Tabasco mondongo”, comentó Andrés Manuel López Obrador.

¿Cómo es el restaurante ‘La Lupita’ donde comió López Obrador?

A diferencia del restaurante San Ángel Inn, a donde los políticos como Adán Augusto y Layda Sansores van; ‘La Lupita’ es un establecimiento que se encuentra a las orillas de la carretera Internacional México–Oaxaca, en Puebla.

Identificarlo es sencillo, debido a que el restaurante está pintado de naranja, además, cuenta con varias mesas en el exterior para poder comer al aire libre, pero si lo deseas, también puedes disfrutar los alimentos dentro de un amplio salón.

Andrés Manuel López Obrador fue a comer al restaurante 'La Lupita' en 2019, cuando estaba de gira por Puebla. [Fotografía. Cuartoscuro]

El restaurante es apto para toda la familia, ya que tienen un área de juegos con columpios y resbaladillas para que los niños puedan divertirse en su visita, además, las paredes están decoradas con caricaturas.

La Lupita también cuenta con música en vivo e imitadores en fechas especiales como el Día del Padre y el Día de la Madre.

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante ‘La Lupita’?

El restaurante ‘La Lupita’ se especializa en la venta de comida mexicana; sin embargo, en su menú cuentan con otras preparaciones como los mariscos, hamburguesas, papas a la francesa y nuggets de pollo.

Andrés Manuel López Obrador le dio su ‘sello de aprobación’ al restaurante debido al ‘mole de pancita’ que comió el día de su visita, el cual se encuentra dentro de las especialidades del restaurante junto a la birria de res.

“(El mole de panza estaba) pero lo que le sigue de rico, de suculento”, comentó AMLO durante 2019, cuando acudió a comer al restaurante, por su parte, la persona que se encargaba de hacer las tortillas en ‘La Lupita’ afirmó que era un honor atenderlo. Andrés Manuel volvió en 2022.

En ‘La Lupita’ se pueden pedir desayunos completos, los cuales incluyen el plato fuerte acompañado de jugo o fruta y café. Los platillos también se pueden pedir de manera individual.

Los paquetes de desayuno son los siguientes:

Paquete Americano (huevo al gusto acompañado de frijoles, café o té, jugo o fruta): 95 pesos

Paquete La Lupita (chilaquiles con pollo o huevo estrellado acompañados de café o té, jugo o fruta): 110 pesos

Paquete Desayunito (3 hotcakes, café, jugo o fruta): 95 pesos

Paquete Francés: (Omelette con queso, jamón o chorizo acompañado de frijoles refritos, café o té, jugo o fruta): 95 pesos

Pero si lo que deseas es comer el mole de panza que pidió el expresidente de México, entonces deberás pagar 110 pesos por el platillo, aunque el menú cuenta con otras preparaciones, se desconocen los precios.

Larousse Cocina explica que el ‘mole de panza’ es una preparación que se realiza con una combinación de chiles que se muelen y se agregan al agua donde se cuece la panza de res.

A la preparación se le pueden añadir garbanzos y se sirve con un poco de cebolla cruda picada, limones y orégano, lo cual lo hace un platillo muy similar a la pancita que se come en la Ciudad de México.

¿En dónde está La Lupita?

El restaurante ‘La Lupita’ está ubicado en la Carretera, Internacional Mexico-Oaxaca, Manzana Número 11, Barrio de la Asunción, Izúcar de Matamoros, Puebla.

El horario de servicio es de 7:30 de la mañana a 6:30 de la tarde todos los días, a excepción de los miércoles, ya que es el único momento de la semana en el cual cierra el restaurante, de acuerdo con Google Maps.