El día en que Adán Augusto y Layda Sansores fueron a San Ángel Inn: ‘Comieron en mesas separadas’

Amplios jardines que dan paso a salones de arquitectura colonial, un hermoso patio central y una gran variedad de comida mexicana es parte de lo que se puede encontrar en San Ángel Inn, uno de los restaurantes más frecuentados por los políticos.

Desde Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, hasta el diputado Leonel Godoy forman parte de la lista de servidores públicos que han desfilado por el restaurante. Tal es su popularidad que en una ocasión se encontraron aquí Layda Sansores, la gobernadora de Campeche, y Adán Augusto López Hernández.

Una anécdota más que se suma a las muchas otras que han sucedido lo largo de la historia del restaurante San Ángel Inn, espacio conocido por ser el lugar en donde Pepe Aguilar ‘conquistó’ a Aneliz, su esposa y madre de Ángela Aguilar.

¿Cómo fue el encuentro entre Layda Sansores y Adán Augusto?

Una tarde de noviembre de 2022, la columnista de El Financiero, Lourdes Mendoza reveló la asistencia de tres políticos a San Ángel Inn, uno de los más lujosos restaurantes de la Ciudad de México.

La periodista comentó en esa ocasión que había visto a Layda Sansores, Adán Augusto y Leonel Godoy, diputado de Morena, en el restaurante, en donde los platillos individuales llegan a costar hasta mil 300 pesos.

En aquel momento, Adán Augusto todavía era secretario de Gobernación, cargo que ostentó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y tenía muy poco tiempo que Layda Sansores había sido electa gobernadora.

No obstante, la reunión no fue planeada y su visita no fue para que todos compartieran las langostas y caracoles o para que tomaran una copa de vino, debido a que no se sentaron juntos.

“Ya es de izquierda el San Ángel Inn: hoy degustaron sus alimentos en mesas separadas Layda Sansores (gobernadora de Campeche) y en otra, Adán Augusto (secretario de Gobernación) y Leonel Godoy (diputado de Morena)”, escribió Lourdes Mendoza.

¿Cuál es la historia detrás de San Ángel Inn?

Antes de ser un popular restaurante, San Ángel Inn comenzó como una residencia con una huerta, la cual fue creada por Hernando Aragonés en 1616, nombrada como nuestra Señora de Santa Ana, un espacio dedicado a la agricultura y la producción de pulque.

Tras esta etapa, Ramón Goicoechea tomó la decisión de unificar todos los predios en uno solo, lo que ocurrió en 1776, y fue llamada Hacienda Goicoechea; parte del terreno fue adquirido por la San Ángel Land Company en 1909.

En esta estaba incluido el edificio principal de la hacienda; tras la compra fraccionaron las 40 hectáreas, lo que dio lugar a una colonia de veraneo para las familias que querían salir de la Ciudad de México, a la cual llamaron Altavista.

Adán Augusto fue visto en el restaurante San Ángel Inn, en 2022. La construcción del sitio data de los años 1600. (Foto: Especial El Financiero/Cuartoscuro)

Para 1907, la empresaria Madame Jeanne Roux creó el hotel ‘San Ángel Inn’ en esta zona; sin embargo, años después el predio pasó a ser propiedad de Carlos Prieto, músico y escritor, quien organizó conciertos en el lugar.

En 1955, las instalaciones se adoptaron para recibir a estudiantes, debido a que se convirtió en la facultad de Arquitectura, Diseño e Historia del Arte de la Universidad Iberoamericana.

Tras años de cambios y diferentes usos, finalmente un grupo de inversionistas decide crear un restaurante. Fue así que el 13 de junio de 1963, finalmente se inauguró San Ángel Inn como lo conocemos hoy en día, con el objetivo de “preservar lo más destacado de la gastronomía mexicana”, de acuerdo con su sitio web.

Menú y precios: ¿Cuánto cuesta comer en San Ángel Inn?

San Ángel Inn es un restaurante que cuenta con diferentes áreas y en cada una de ellas se sirven platillos diferentes, pues mientras algunas tienen un menú para todo el día, otras solo tienen preparaciones para el desayuno.

Los espacios que están dentro del establecimiento son los siguientes:

San Ángel Inn, restaurante principal : enfocado en gastronomía mexicana

: enfocado en gastronomía mexicana Veranda : Su especialidad son los desayunos

: Su especialidad son los desayunos Gastronome : Además de desayunos, ofrece postres con influencia europea

: Además de desayunos, ofrece postres con influencia europea Banquetes: Hay un espacio donde se ofrece servicio privado de alimentos para reuniones de 10 hasta 250 personas.

San Ángel Inn es un restaurante que abrió sus puertas hace 61 años. (Foto: Facebook Restaurante San Angel Inn )

Aunque todas las secciones tienen su distintivo, comparten en común la decoración colonial, los salones amplios y las columnas de piedra, debido a que se mantiene la estructura de la hacienda original.

Los platillos de este lugar, en su mayoría, son de la gastronomía mexicana, sin embargo, hay otros más de la cocina internacional. El rango de precios, del restaurante principal, va de los 176 pesos (por las quesadillas) a los mil 321 (por la langosta thermidor).

Algunas de las preparaciones y sus precios son los siguientes:

El restaurante San Ángel Inn tiene un estilo colonial que mantiene la estructura original de la hacienda. (Foto: Facebook Restaurante San Angel Inn)

Tacos de Rib Eye Prime (8 piezas): 877 pesos

Tacos de arrachera (8 piezas): 557 pesos

Tacos de pato (8 piezas): 557 pesos

Tacos de lengua (5 piezas): 551

Quesadillas surtidas (3 piezas): 176 pesos

Chicharrón en salsa verde (250 gramos): 278 pesos

Tostadas de parmesano (3 piezas): 194 pesos

Crema del día: 257 pesos

Caldo loco (pollo, nopales y arroz): 257 pesos

Sopa de cebolla: 270 pesos

Spaghetti a la bolognesa: 326

Ensalada hacienda (lechuga, jitomate, queso de cabra, aderezo de cilantro): 251 pesos

Ensalada César: 513 pesos

Pechuga de pollo parmesana: 410 pesos

Pechuga en mole poblano: 410 pesos

Patito horneado con zarzamora: 583 pesos

Langosta Thermidor: mil 321 pesos

Camarones coco tamarindo: 608 pesos

Camarones al curry: 709 pesos

Rib Eye a la plancha: 882 pesos

Pastel de la casa: 181 pesos

Tacos de Camarón al Adobo en el Restaurante San Ángel Inn. (Foto: Instagram @restaurantesanangelinn)

Además de este menú, tienen una carta especializada en diferentes tipos de vino, los cuales son nacionales o importados.

¿Dónde está San Ángel Inn, donde comieron Adán Augusto y Layda Sansores?

San Ángel Inn está ubicado en la calle Diego Rivera número 50, San Ángel Inn, Álvaro Obregón, Ciudad de México. Si asistirás, debes tener en cuenta que los horarios cambian dependiendo del área a la que desees ir; los del restaurante principal son los siguientes: