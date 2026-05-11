Detienen a José Antonio ‘N’, líder de célula del Cártel del Noroeste, por huachicol; le aseguran 7 tigres

José Antonio “N”, identificado como líder de una célula afín al Cártel del Noroeste, fue detenido en Nuevo León presuntamente por lavado de dinero y contrabando de combustible; como parte del operativo, siete tigres fueron resguardados.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este lunes 11 de mayo que la captura derivó de trabajos de investigación realizados tras el aseguramiento de un buque en Tamaulipas.

“Como resultado, fue detenido José Antonio “N”, identificado como líder de una célula afín al Cártel del Noroeste, relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustible“, detalló Harfuch en sus redes sociales.

José Antonio “N” estaría relacionado con actividades de operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustible, conocido comúnmente como huachicol, de acuerdo con García Harfuch.

Durante las acciones también fue detenida una mujer. Además, las autoridades aseguraron 10 armas de fuego, dosis de droga, 11 vehículos, seis motocicletas, equipos de cómputo y dinero en efectivo.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, quienes ejecutaron cuatro órdenes de cateo en distintos puntos de Nuevo León.

EU contra el Cártel del Noreste

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EU ha sancionado a miembros considerado de alto rango y a un asociado clave del Cártel del Noreste.

Las personas sancionadas son señaladas por su papel en crímenes como asesinatos, decapitaciones, tráfico de drogas, extorsión y lavado de dinero.

El Cártel del Noreste es descrito como una organización Terrorista Extranjera que opera en la frontera entre EU y México, afectando a comunidades y poniendo en riesgo vidas estadounidenses a través del tráfico de fentanilo y el contrabando de personas.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha afitmado que el gobierno de Trump continuará persiguiendo a los “cárteles terroristas de la droga”. Esta acción es la segunda de la OFAC contra el Cártel del Noreste en los últimos meses.

Con información de Quadratín