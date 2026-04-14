¿Quién es ‘El Crosty’, presunto miembro del Cártel del Noreste que traficaba personas al norte de México?

Eduardo Javier Islas Valdez era responsable de las operaciones de tráfico de personas del Cártel en Nuevo Laredo. (Departamento del Tesoro de EU).

En su lucha contra el narco mexicano, autoridades estadounidenses ubicaron y sancionaron a socios clave del Cártel del Noreste, uno de ellos es Eduardo Javier Valdez Islas, conocido como ‘Crosty’, acusado de tráfico de personas.

En un comunicado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que son seis personas las involucradas en una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo operada por el Cártel del Noreste (CDN).

El Cártel de Noreste tiene su base de operacions en Tamualipas, Nuevo León y Coahuila y está involucrado en el tráfico de narcóticos, fentanilo, metanfetamina cristalina, heroína, marihuana y cocaína.

EU detalla que el cártel antes era conocido como ‘Los Zetas’, que el 24 de julio de 2011 fue designada como una organización criminal transnacional.

“Con un bastión en Nuevo Laredo, el Cártel del Noreste utiliza su influencia, alimentada por el terror, en la región para controlar las rutas del narcotráfico y el tráfico de personas, sobornar a políticos y periodistas, y extorsionar a empresas locales y envíos que entran y salen de Estados Unidos por el punto de entrada terrestre más transitado para el comercio en ese país”, detalla el documento del Departamento del Tesoro.

¿Quién es ‘El Crosty’, vinculado al Cártel del Noroeste?

Eduardo Javier Islas Valdez es ubicado como responsable de las operaciones de tráfico de personas del Cártel en Nuevo Laredo.

El Departamento del Tesoro detalla que supervisa a los traficantes de personas, conocidos como 'pateros’, y autoriza el traslado de migrantes.

Era un intermediario en el tráfico de personas a lo largo del Río Grande hacia Texas y también garantiza la continuidad de las actividades transfronterizas que sustentan la organización criminal del cártel, controlando los depósitos de efectivo en Nuevo Laredo.

Islas es un colaborador cercano del segundo al mando del Cártel del Noreste, Abdon Federico Rodríguez García.

Las autoridades norteamericanas establecieron como sanciones que todos los bienes e intereses patrimoniales que se encuentren en EU de las personas ubicadas, entre ellas ‘El Crosty’, quedan bloqueadas.

También se explica que puede haber sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros.