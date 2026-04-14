EU ‘castiga’ a abogado del ‘Z-40′ por dar servicios ilegales y sanciona a casinos del Cártel del Noreste

EU sanciona a abogado del ‘Z-40′ y casinos del Cártel del Noreste. (Foto: tomada del Departamento del Tesoro)

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes 14 de abril a seis personas vinculadas a una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo operada por el Cártel del Noreste (CDN), una de las organizaciones criminales más violentas de México.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el Cártel del Noreste mantiene una fuerte presencia en la frontera entre ambos países, particularmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una zona clave por su cercanía con Laredo, Texas, el puerto terrestre más transitado de la frontera sur.

Entre los sancionados destaca Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado de Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales, a quien el gobierno estadounidense acusa de ir más allá de su labor legal y “prestar servicios ilegales” al cártel.

Según la OFAC, Penilla actuó como intermediario entre Treviño Morales, exlíder de Los Zetas, y la actual cúpula del Cártel del Noreste, incluso mientras este se encontraba en prisión en México y pese a las sanciones vigentes en su contra. Esta intervención permitió a Treviño Morales mantener el control de la organización criminal desde la cárcel.

“El Departamento del Tesoro utilizará todos los recursos a su alcance para proteger a nuestra nación de los cárteles violentos”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Golpe a la red financiera del Cártel del Noreste: EU sanciona sus casinos

Como parte de las acciones, la OFAC también sancionó a dos casinos presuntamente utilizados por el Cártel del Noreste para lavar dinero y operar actividades ilícitas.

Uno de ellos es el Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, el cual era utilizado como depósito de drogas, incluyendo fentanilo y cocaína, además de servir como mecanismo para integrar ganancias ilícitas al sistema financiero mediante operaciones de juego.

El Departamento del Tesoro también señaló que en áreas internas del casino se realizaban actos de intimidación y tortura contra presuntos enemigos del cártel.

El establecimiento es operado por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), también sancionada, la cual además administra el Diamante Casino, con sede en Tampico, Tamaulipas, igualmente incluido en la lista negra.

Las designaciones fueron realizadas bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, que permiten sancionar a individuos y entidades que apoyen directa o indirectamente a organizaciones criminales y terroristas.