Olé, Goldman Sachs: Modelo de predicción del banco da pronóstico para la Copa del Mundo 2026

Los economistas de Goldman Sachs han analizado las cifras del Mundial 2026 y, al igual que otros, han llegado a la conclusión de que España es la selección con más probabilidades de alzarse con la victoria en esta épica competición de futbol.

“Nuestra predicción coincide con el patrón histórico de que la Copa del Mundo casi siempre regresa a Europa después de haber sido ganada por un equipo sudamericano”, escribieron los economistas de Goldman, liderados por Jan Hatzius, en una nota el viernes.

El modelo estadístico de Goldman Sachs otorgó a España un 26 por ciento de probabilidad de ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026. El análisis combinó datos históricos de partidos, clasificaciones de equipos, talento goleador y factores geográficos para pronosticar el resultado del torneo. El modelo se basa en gran medida en el sistema de clasificación Elo, creado originalmente para el ajedrez, que mide la fuerza de un equipo según sus resultados y la calidad de su oponente.

España, campeona del mundo en 2010, ostenta actualmente la mejor puntuación Elo, por delante de Argentina y Francia. Según el equipo de Goldman Sachs, sus probabilidades también se vieron favorecidas por su “talento goleador”.

Según el modelo de Goldman Sachs, Francia tiene un 19 por ciento de probabilidades de convertirse en tricampeona. Argentina se sitúa con un 14 por ciento de posibilidades de ser el primer país en ganar dos títulos consecutivos desde Brasil en 1962. Brasil tiene un 8 por ciento, mientras que Inglaterra y los Países Bajos rondan el 5 por ciento.

Para las semifinales, el modelo predice un duelo europeo entre Francia y España, y una batalla entre los gigantes sudamericanos, Argentina y Brasil. Goldman prevé que España finalmente derrotará a Argentina en la final de Nueva York el 19 de julio.

El modelo de Goldman incorpora datos de casi 20 mil partidos internacionales obligatorios disputados desde 1978. El impulso reciente y los factores mentales también se tuvieron en cuenta.

Según el análisis de Goldman, los equipos con goleadores prolíficos y un buen desempeño reciente tienden a obtener mejores resultados, mientras que los campeones vigentes de la Copa del Mundo a menudo tienen dificultades en el siguiente torneo, lo que perjudica las probabilidades de Argentina como campeón defensor.

Inglaterra también fue relegada a una categoría inferior a pesar de su sólida clasificación Elo debido a lo que el informe describió como un rendimiento históricamente bajo en la Copa del Mundo y posibles desventajas geográficas, incluida la posibilidad de jugar contra México en la Ciudad de México, a gran altitud.

Entre los partidos más destacados previstos se encuentran un posible encuentro entre Estados Unidos e Irán en los dieciseisavos de final y un partido de cuartos de final entre Argentina y Portugal que podría incluir una última final de la Copa del Mundo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Goldman Sachs afirmó que su modelo es “prácticamente ajeno” a factores como la salud. La joven promesa española Lamine Yamal se lesionó en los días previos a los Juegos y, según se informa, se perderá el inicio de la competición.