Clases en el Mundial 2026: Jalisco sí cambia su calendario escolar; ¿cómo quedan las modificaciones?

A días de que inicie el Mundial 2026, la Secretaría de Educación de Jalisco informó sobre modificaciones en el calendario escolar, ya que el Estadio Guadalajara será sede de algunos de los partidos.

Detalló que serán cuatro fechas donde se implementarán las clases a distancia para educación básica, en escuelas públicas y privadas.

Solo será el jueves 11 de junio cuando las clases sean virtuales en todo el estado y el 18, 23 y 26, la medida se implementará en el Área Metropolitana de Guadalajara.

¿Qué días habrá clases virtuales en Guadalajara?

Las autoridades educativas de Jalisco contemplan que estas serán las fechas en que se realicen clases a distancia:

11 de junio, en todo Jalisco.

18 de junio, en el Área Metropolitana de Guadalajara.

26 de junio, municipios del Área Metropolitana de Guadalajara.

Los municipios que conforman al Área Metropolitana de Guadalajara son: Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo, Acatlán de Juárez.

Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación de Jalisco, dijo en un primer momento que no habrá clases los días que se celebren partidos en Guadalajara.

¿Cuándo termina el ciclo escolar en todo México?

Luego de que se dijera que el ciclo escolar 2025-2026 se recortaría un mes, debido al Mundial 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que las clases terminan el 15 de julio y no antes,

“Esta determinación privilegia el derecho superior de niñas, niños y adolescentes a una educación integral, al tiempo que brinda certeza y estabilidad a millones de familias mexicanas cuya organización cotidiana depende del calendario escolar”, explicó la SEP en un comunicado el 11 de mayo.

La SEP subrayó que el Gobierno de México mantendrá la flexibilidad necesaria para atender las particularidades regionales del país, “especialmente en aquellas entidades que enfrenten condiciones extraordinarias, como altas temperaturas o los requerimientos logísticos derivados del Mundial de Futbol”.

Explicó que cualquier ajuste local se realizará conforme a lo establecido en la Ley General de Educación, en coordinación con las autoridades educativas estatales y garantizando en todo momento el cumplimiento de los planes y programas de estudio.