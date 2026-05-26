Sheinbaum ‘defiende’ a secretarios que renunciaron o se fueron de su gabinete: ‘Todos son muy buenos’

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre los recientes cambios en su gabinete por funcionarios quienes renunciaron o se fueron por alguna razón en los últimos meses.

“Todos son muy buenos, Luisa María hizo un excelente papel. Me está ayudando muchísimo, Ariadna es de primera. Todos son muy buenos”, dijo Sheinbaum durante su conferencia ‘mañanera’ de este martes 26 de mayo.

Dichos cambios obedecen a que Morena abrirá próximamente sus convocatorias para ser coordinadores territoriales y participarán en las encuestas con el fin de elegir a los candidatos para las gubernaturas de distintos estados.

“Todos aquellos que quieren competir por una candidatura tienen que hacerlo en territorio”, afirmó la mandataria.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre los cambios en Morena?

Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la gestión de Andrés Manuel López Beltrán como secretario de organización de Morena y aseguró que fue “muy bueno” el trabajo hecho en el partido guinda.

“Él tomó la decisión de irse a competir, Morena abrirá sus convocatorias muy pronto. Hizo muy buen trabajo como Secretario, afilió a 12 millones de personas, creo. El partido político más grande”, comentó.

El hijo de López Obrador informó que buscará una diputación federal en Tabasco, dentro del distrito que comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

Por medio de una carta dirigida a Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, al Congreso y Consejo Nacional, así como a la militancia en general del partido, Andres Manuel López Beltrán refrendó su compromiso con los ideales de la presidenta de México.

Así han sido los recientes cambios en el gabinete de Sheinbaum

Uno de los cambios más significativos dentro del gabinete de Claudia Sheinbaum y relacionado con Morena fue la salida de Ariadna Montiel, quien era secretaria del Bienestar, para participar en el proceso de selección del presidente del partido guinda.

En su lugar, quedó Leticia Ramírez, por lo que ahora ella es la encargada de los procesos de entrega de programas sociales como las becas para estudiantes y las pensiones para adultos mayores.

Antes, la presidenta Sheinbaum anunció la salida de Citlalli Hernández como titular de la Secretaría de las Mujeres para regresar a Morena y ser presideneta de la Comisión Nacional de Elecciones, rumbo a 2027.

Otro de los cambios fue la salida de Estela Damián como consejera Jurídica de la Presidencia debido a que participará por la gubernatura de Guerrero. En su lugar, Luisa María Alcalde se quedó en el cargo de consejera y su primera tarea fue promover la iniciativa de reforma para que la elección al Poder Judicial se realice en 2028.