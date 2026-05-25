Lo pierde todo: Morena remueve a jueza como secretaria ejecutiva del partido en Sonora

Blanca Diva Ponce Caro había recibido un nombramiento partidista en Morena, pese a ser una jueza en funciones. (Foto: Redes)

La dirigencia estatal de Morena en Sonora retiró el cargo partidista que había otorgado a Blanca Diva Ponce Caro, jueza penal en funciones, luego de la controversia generada por una posible incompatibilidad entre sus labores jurisdiccionales y su participación activa dentro de la estructura del partido guinda.

El caso abrió un nuevo debate sobre la independencia judicial impulsada tras la reforma al Poder Judicial y encendió críticas de opositores y especialistas, quienes señalaron que la designación podría contravenir la Constitución de Sonora y principios de imparcialidad judicial.

De acuerdo con reportes locales, Ponce Caro había sido nombrada secretaria ejecutiva de uno de los comités seccionales de Morena en Ciudad Obregón, Sonora.

Sin embargo, tras los cuestionamientos públicos, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena Sonora informó que la funcionaria sería separada de esa responsabilidad partidista y que incluso se iniciaría el procedimiento para darla de baja del padrón de militantes ante la autoridad electoral correspondiente.

¿Por qué Morena retiró el cargo a Blanca Diva Ponce Caro?

La polémica surgió porque la Constitución Política del Estado de Sonora establece restricciones para jueces en funciones respecto al desempeño de otros cargos o comisiones.

Según el artículo 123 de la Constitución local, citado por diversos medios, los jueces no pueden desempeñar “ningún empleo, cargo o comisión” en otros ámbitos gubernamentales o particulares mientras se encuentren en funciones.

Morena destituyó a Blanca Diva Ponce Caro.

En ese contexto, analistas y actores políticos cuestionaron que una jueza penal asumiera tareas de organización territorial y movilización partidista dentro de Morena.

El partido reconoció posteriormente que existía una incompatibilidad entre la función jurisdiccional y el encargo partidista, aunque aclaró que los comités seccionales no representan cargos remunerados ni posiciones de alta jerarquía política.

Blanca Diva Ponce Caro presenta renuncia al Poder Judicial

Tras el escándalo, Blanca Diva Ponce Caro anunció también su renuncia irrevocable como jueza oral penal del Circuito 2 en Sonora.

En una carta difundida en redes, la exjuzgadora afirmó que tomó la decisión “para evitar interpretaciones o señalamientos” relacionados con su participación reciente en actividades partidistas.

Asimismo, sostuvo que privilegiaría “el respeto a la legalidad, a la imparcialidad institucional y a la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.

Reforma judicial y debate sobre independencia judicial

El caso ocurre en medio de la discusión nacional sobre la implementación de la reforma judicial impulsada por el oficialismo, la cual planteó nuevos mecanismos de elección de jueces y magistrados.

Diversos críticos señalaron que el episodio podría alimentar cuestionamientos sobre la cercanía entre actores partidistas y personas juzgadoras.

Esta controversia también contradice el discurso oficial respecto a garantizar autonomía e independencia judicial tras la reforma constitucional.