Morena propone anular elecciones por intervención extranjera: ¿De qué va la iniciativa de Monreal?

Ricardo Monreal añadió a la lista de propuestas del peeriodo extraordinario de sesiones la nulidad de elecciones en caso de intervención extranjera.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, busca incluir de última hora una propuesta para que las elecciones se anulen por intervención extranjera.

Esta iniciativa consiste en una modificación al artículo 41 de la Constitución, así como a la Ley de Medios de Impugnación y otras normas electorales, a fin de que no se permita que agentes extranjeros y organizaciones influyan en las votaciones.

Según el legislador, esta medida corresponde al contexto actual y experiencias recientes en América Latina, donde Estados Unidos ha tenido presunta injerencia en resultados electorales, tras apoyar a mandatarios como José Antonio Kast en Chile y Rodrigo Paz en Bolivia.

Se espera que dicha propuesta sea entregada este jueves 21 de mayo, para que se incluya en el periodo extraordinario de sesiones.

¿Por qué se pueden anular las elecciones en México actualmente?

Ricardo Monreal destacó que actualmente la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral cuenta con tres causales por los cuales se puede anular una elección en México:

Cuando se excede el gasto de campaña en un 5 por ciento del monto total autorizado.

en un 5 por ciento del monto total autorizado. Cuando se compra o adquiere cobertura informativa en tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley.

en tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley. Cuando se reciben o utilizan recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

En el caso de la intervención extranjera, si pasa la propuesta, se tendrá que acreditar dicha injerencia de otros países para que se anulen las elecciones, un proceso que Ricardo Monreal no dejó claro cómo funcionaría, y que posiblemente den a conocer una vez presentada la iniciativa.

Esta propuesta se suma a las modificaciones a la reforma electoral para mover las elecciones en el Poder Judicial a 2028, además de una comisión del Instituto Nacional Electoral (INE) con la que se evalúen a candidatos presuntamente relacionados con el narcotráfico.

El periodo extraordinario de sesiones comenzará el martes 26 de mayo, y terminará una vez que se discutan todos los temas acordados en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.