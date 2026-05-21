¿Se va pero se queda? Monreal asegura que Sergio Mayer aún tiene derechos en la bancada de Morena

Monreal adelantó que Sergio Mayer conservaría oficinas, comisiones y prerrogativas de acuerdo con la ley, con sus derechos a salvo.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aclaró que el diputado Sergio Mayer mantiene sus derechos dentro de la bancada mientras no presente su salida formal.

Subrayó que la decisión de Mayer se inscribe en lo personal y afirmó que Morena respetará su postura sin emprender acciones en su contra.

#Me da mucha tristeza cuando renuncia una persona a Morena”, expresó el líder parlamentario.

Explicó que no existe impedimento legal para que un legislador permanezca en la bancada sin ser militante del partido, al recordar que los grupos parlamentarios tienen autonomía respecto a los institutos políticos.

El legislador señaló que confía en que el diputado Sergio Mayer recapacite sobre su decisión y precisó que, hasta ahora, no ha recibido ninguna petición formal para separarse del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados.

Asimismo, afirmó que el movimiento “se mantiene sólido” y descartó señales de una posible desbandada.

Ricardo Monreal adelantó que Mayer conservaría oficinas, comisiones y prerrogativas de acuerdo con la ley, con sus derechos a salvo.

Monreal niega divisiones internas

Rechazó que existan divisiones internas en Morena, luego de que Mayer denunció presiones de distintos grupos dentro de la bancada.

Y aseguró que los 253 diputados morenistas permanecen unidos en respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Cabe recordar que la salida de Sergio Mayer de Morena ocurre después de su participación en el programa La Casa de los Famosos, reality show en el que volvió a tener presencia mediática nacional.

De acuerdo con la resolución de Morena, la decisión de pedir licencia para aparecer en el programa habría vulnerado la percepción pública del partido al privilegiar intereses personales por encima de los principios del movimiento de la Cuarta Transformación.

Como medida cautelar, Morena había determinado la suspensión de los derechos partidarios del actor.

Sin embargo, en la carta que presentó al partido, Sergio Mayer informó que su decisión responde a “diversos motivos de carácter personal” y precisó que la renuncia “constituye una declaración de voluntad, que surte efectos inmediatos”.

Asimismo, el también actor solicitó la cancelación de su registro de la militancia y la eliminación de sus datos personales de cualquier registro del instituto político.

La renuncia fue presentada con fundamento en el artículo 40, inciso J), de la Ley General de Partidos Políticos. El oficio incluye una copia simple de su credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral.

-Con información de Quadratín.