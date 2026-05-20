‘El medio artístico fue un recurso’: Así inició la carrera política de Sergio Mayer

Sergio Mayer ocuparía su cargo como diputado federal hasta el 31 de agosto de 2027; sin embargo, presentó su renuncia. (Foto: Cuartoscuro)

La carrera política de Sergio Mayer se ha visto envuelta en la polémica, luego de que el también actor pidió licencia para ausentarse de su cargo como diputado federal e ingresar a La Casa de los Famosos y ahora decidió renunciar.

El protagonista de Solo para Mujeres presentó su renuncia irrevocable a la militancia de Morena el pasado 15 de mayo, a solo un mes de afirmar que entre sus aspiraciones se encuentra contender para ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Aunque la idea puede parecer descabellada, Sergio Mayer afirma que tiene una amplia trayectoria que comenzó mucho antes de ganar su primera diputación con Morena en 2018 e incluso utilizó su fama para convertirse en servidor público.

“Para mí, el medio artístico fue un recurso para llegar a la política. Siempre lo supe”, comentó el padre de Sergio Mayer Mori en una entrevista que brindó para la revista Quién, pero, ¿cómo inició todo?

Sergio Mayer inició su carrera política en fundaciones. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

¿Por qué Sergio Mayer incursionó en la política?

Sergio Mayer es conocido por su participación en películas, novelas y realities como Big Brother y La Casa de los Famosos México; sin embargo, para 2008 comenzó con labores altruistas.

Cada paso en la carrera del exintegrante de Garibaldi fue planeado, según dijo en entrevista con Quién, pues al tener interés en la política no solo se preparó para ello, también utilizó la fama que ya tenía para alcanzar su objetivo.

“Para mí, estar en el medio artístico no era para ser famoso, era para abrirme la puerta y entrar a la política. Yo llevo 15 o 20 años trabajando así. Cuando tomé mi decisión de entrar a la política, fui abriendo mi camino poco a poco”, dijo.

El político fue vocero de la Fundación Be Foundation; para 2010 formó parte de un programa para capacitar a personas de escasos recursos y, en 2014, fue director de la Defensoría Animal, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa.

Sergio Mayer asegura que usó su fama para llegar a la política. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas / Cuartoscuro)

Sergio Mayer explicó que la idea de ser diputado surgió tras percatarse de que él tenía la capacidad de actuar y no solo criticar a los funcionarios públicos o molestarse por la forma en que hacían su trabajo.

“Yo me sentaba con senadores y diputados para presentar iniciativas que favorecían a la infancia y yo me daba cuenta de que con quienes trataba a veces no tenían ni idea de lo que les presentaba (...) y tomé la decisión de entrar en la política”, comentó en entrevista con José Luis Guerra.

Es así que tuvo la idea de convertirse en diputado federal y afiliarse a Morena, una decisión que asegura haber tomado por el cariño que le tiene al país: “Es por amor y convicción a México, no es por lo que me paguen”, aseguró en un encuentro con medios.

Dado que su carrera inició tiempo atrás, Mayer asegura que le parecen absurdas las críticas sobre su supuesta falta de preparación: “A veces me ven aquí y dicen: ‘Ay, es un ocurrente, es un improvisado, porque de la nada ahora ya es político’. Ese es un grave error, la gente no sabe ni reconoce todo lo que yo tuve que hacer para estar aquí sentado”, comentó para Quién.

¿Cómo fue el paso por la política de Sergio Mayer?

Para 2018 y luego de haber trabajado en diferentes causas, Sergio Mayer se convirtió en diputado federal por Morena para un periodo de tres años, en los cuales aseguró haber trabajado arduamente.

“Me siento orgulloso de ser uno de los diputados más activos en mi comisión y en lo particular”, dijo en un encuentro con medios de comunicación. Tras ello, el político se dio un receso de tres años, debido a que no consiguió la reelección.

Durante este periodo se mantuvo activo en los espectáculos e incluso fue uno de los integrantes de la primera edición de La Casa de los Famosos México, además de convertirse en uno de los finalistas junto a Wendy Guevara, Poncho de Nigris y Nicola Porcella.

Sergio Mayer aseguró que quiere ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

En 2024 volvió a convertirse en diputado federal por Morena, esta vez para un periodo que finalizaría en 2027 y, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, hasta el momento ha presentado cinco iniciativas de ley.

Además, hace un mes, en una entrevista con José Luis Guerra, Sergio Mayer aseguró que tiene aspiraciones de contender por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a largo plazo.

“Por lo menos en unos 12 años, tengo la edad perfecta para seguirme preparando (...) creo que puedo lograrlo”, dijo. Mientras tanto, afirmó que continuará preparándose con ese objetivo.

A pesar de ello, la noche del 19 de mayo se dio a conocer que Sergio Mayer presentó su renuncia irrevocable a Morena por motivos personales, de acuerdo con un documento dirigido al Comité Ejecutivo Nacional del partido, a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y al Instituto Nacional Electoral (INE).