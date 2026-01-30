Muere Pedro Torres, exproductor de ‘Big Brother’ y exesposo de Lucia Méndez, a los 72 años

Falleció Pedro Torres a los 72 años este viernes 30 de enero (@ptorres)

El productor de Televisa Pedro Torres, exesposo de Lucia Méndez, falleció este viernes 30 de enero a los 72 años, después de luchar por meses contra una enfermedad que fue descrita por su expareja como “muy complicada”.

La noticia de su muerte fue anunciada a través de su cuenta oficial de Instagram, lo que provocó reacciones de algunas figuras de la farándula, quienes lamentaron su deceso.

“Con profundo pesar, la familia Torres Castilla, comparte la noticia del fallecimiento de nuestro querido Pedro Torres Castilla, quien partió el día de hoy en paz, tranquilo y lleno de fe”, se lee en la publicación difundida.

Mensaje por el fallecimiento de Pedro Torres a los 72 años. (Captura de Pantalla)

¿De qué murió y qué enfermedad sufría Pedro Torres?

Aunque, no se precisa, el fallecimiento de Pedro Torres estaría relacionado con el padecimiento que enfrentaba desde hace meses que le provocó un deterioro en su salud.

Pedro Torres fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa incurable que afecta el tronco cerebral y la médula espinal, encargadas del control de movimiento de los músculos.

Lucía Méndez, actriz y exesposa de Pedro Torres, aseguró que el productor tenía una actitud en paz y recurrió a un tanatólogo y sacerdotes para acompañarlo en su proceso.

¿Quién fue Pedro Torres, reconocido por ‘Big Brother’?

Pedro Torres nació en Saltillo, Coahuila, en 1953. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Anáhuac y continúo su formación en la London International Film School.

Torres empezó su carrera profesional en 1975 como camarógrafo en los estudios Churubusco, y con el tiempo dio el salto hacia la producción.

Uno de sus hitos más recordados es la producción del formato del reality Big Brother para Televisa, a partir del año 2000. El éxito del programa, lo posicionó como un referente en la televisión mexicana.

Fue director general de Endemol México, donde consolido su papel como ejecutivo clave en la producción televisiva.

En el ámbito musical, participó en la realización de videoclips de artistas como Emmanuel, Amanda Miguel, Julio Iglesias, Mijares y fue el creador del icónico video ‘La Incondicional’ de Luis Miguel.

Fundó empresas de contenido y comunicaciones como Curiosity, dedicada a la producción digital, social y multiplataforma.

Por si fuera poco, Torres produjo series y formatos televisivos, incluyendo la telenovela “El Equipo”.

Impacto e influencia de Pedro Torrees en la industria del entretenimiento

Pedro Torres no solo dejó su huella como productor, sino también como visionario. Gracias a su empresa Curiosity, impulsó la producción de series cortas (micro-series), anticipando tendencias que hoy son comunes en plataformas digitales.

Fue pionero en llevar formatos internacionales a México, adaptando exitosos realities, y también fomentó el contenido audiovisual publicitario de alta calidad: se le atribuye la producción de miles de comerciales.