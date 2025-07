Lucía Méndez desmiente enfermedad por consumir marihuana: ‘No puedo fumar siete churros diarios’

Lucía Méndez, la cantante y actriz mexicana, reveló cuál es su verdadero estado de salud, luego de que se difundieron rumores sobre una hospitalización a causa de un problema derivado de su presunto consumo de marihuana.

“Nunca tuve hongo por cannabis”, explicó la ‘Diva Eterna’, apodo de la actriz Lucía Méndez, en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, en la cual desmintió todas las especulaciones al respecto.

A causa de esta situación, la actriz de la Máquina, serie de Gael García y Diego Luna, ya se encuentra preparando una demanda, debido a que asegura que se trata de una difamación y aclaró que sucedió cuando fue hospitalizada.

¿Lucía Méndez fuma marihuana?

La actriz, quien fue vinculada amorosamente con Antonio Pérez Garibay, aseguró que ella es muy abierta respecto al consumo legal de la marihuana, debido a que cuando era joven, solía fumar la droga ocasionalmente.

“Yo jamás en mi vida he dicho que no he probado el cannabis, cuando yo era más joven me ayudó, me divirtió, me hizo dormir, me hizo comer”, comentó en la conversación con el programa De Primera Mano.

Lucía Méndez no fue internada por una enfermedad causada por su consumo de marihuana. (Foto: Especial El Financiero)

Lucía Méndez indicó que en ese momento la marihuana fue de ayuda, sin embargo, actualmente ya no la consume más: “En una época de mi vida sí me ayudó, yo no lo he negado, pero en este momento de mi vida no (consumo)”.

¿Por qué hospitalizaron a Lucía Méndez?

A inicios de abril se dio a conocer que Lucía Méndez fue hospitalizada, y aunque en ese momento los médicos confirmaron que fue debido al COVID-19, en días recientes se difundió que presuntamente fue a causa de un ‘hongo’ en los pulmones provocado por fumar ‘7 porros al día’.

Al respecto, Lucía Méndez comentó que es falso: “Mentira, es totalmente mentira, es falso, es una difamación (...) es una gran difamación que yo haya llegado al hospital con un hongo por fumarme 7 porros de cannabis todos los días”.

Para comprobar qué sucedió durante la hospitalización de Lucía Méndez, la cantante llevó a la entrevista a sus médicos, quienes confirmaron que dio positivo a COVID-19.

Es posible que Lucía Méndez haya contraído la enfermedad durante el evento ‘Los 100 Más Influyentes de México y Latinoamérica’. (Foto: Pixabay/ Cuartoscuro)

“No tenía un hongo. Nosotros nos basamos en la evidencia mediante estudios, y lo que se evidenció en la estancia y estudios fue el COVID-19”, explicó el neumólogo Faustino Mondragón Guarneros.

El experto agregó que la enfermedad sí llegó a afectar uno de los pulmones de la cantante; sin embargo, recibió el tratamiento adecuado con el cual tuvo una mejora significativa.

Además, el cardiólogo Jesús Enrique Barrios Baqueiro agregó que se le hicieron una serie de pruebas a la actriz, debido a que ella tiene problemas de salud; sin embargo, no se detectó ningún otro virus, bacteria u hongo.

¿Lucía Méndez hará una demanda por los rumores?

A causa de estos rumores, Lucía Méndez afirmó que está alistando una demanda, pues es cierto que llegó a consumir marihuana, pero no lo hace más y aunque quisiera ya no tiene la posibilidad.

“Yo no puedo (fumar) por mi problema pulmonar, soy honesta, sino quién sabe, sí me fumaría un churrito, pero no. Ahora me gusta más echarme un tequilita. No soy la madre Teresa, pero no voy a permitir que me difamen”, compartió.

Lucía Méndez aseguró que presentará una denuncia por difamación. (Foto: Especial El Financiero)

Es así que ya cuenta con el respaldo de su abogada: “Daniela Lucio que ya tiene todo preparado con todo su bufete (porque) es absolutamente falso, imagínate nada más que tuviera un hongo sería peligrosísimo para mi vida”, dijo.

Además, bromeó al comentar que no es posible que tenga un consumo tan alto de marihuana y conserve su imagen: “no puedo fumar siete churros diarios y verme así. (No fumo) ni tres ni uno ni nada”.