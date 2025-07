‘Me como hasta 10’: Este es el restaurante favorito de Lucía Méndez para ir por sopes

La actriz Lucía Méndez no solo disfruta comer en lujos establecimientos como El Mayor, restaurante visitado por Andrés Manuel López Obrador, también es ‘fan’ de comer ‘garnachas’ y platillos típicos mexicanos como cualquier persona.

Y uno de los antojitos que más le gusta comer son los sopes, pero no en cualquier lugar, pues la cantante, quien ha sido vinculada con Antonio Pérez Garibay, tiene un local favorito para ir: Sopes de los Álamos.

“Soy simple, me puede llamar la atención estar en el mejor restaurante de París como me encanta comerme mis sopes en la colonia Álamos”, aseguró Lucía Méndez durante su participación en el programa Siempre Reinas.

¿Cuál es la historia de Sopes de Los Álamos?

El lugar predilecto de la actriz de La Máquina, serie de Gael García y Diego Luna, para comer este antojito mexicano tiene una larga historia en la colonia Álamos de la Ciudad de México, pues llevan dando servicio desde hace 85 años.

Todo comenzó en 1940, cuando la mamá de ‘Doña Lucía’ tuvo la idea de vender sopes y quesadillas durante las tardes, un negocio familiar que años después comenzó a expandirse.

“Mi mamá vendía quesadillas de papa, de panza… después, hasta que murió mi papá, se puso el comal grande en una accesoria”, recordó ‘Doña Lucía’ en una entrevista que brindó para el canal de YouTube Changarreando de Grupo Reforma.

Sopes de los Álamos lleva dando servicio desde 1940, cuando comenzó como n pequeño negocio familiar. (Foto: Google Maps)

La dinámica en aquel momento cambió, ya que pasaron de vender los antojitos mexicanos por las tardes a hacerlo por las noches, lo que permitió que toda la familia de Lucía se involucrara en el negocio.

“Mi mamá hacía la salsa, nosotros peleábamos el tomate y los chiles para asarlos. Todos teníamos algo que hacer”, recordó en la conversación y con el paso de los años, este lugar se volvió un referente en la colonia Álamos.

Aunque se desconoce desde cuándo Lucía Méndez va a comer a este lugar, la famosa aseguró que los frecuenta constantemente desde hace tiempo: “aquí venía a comer con todos mis amigos, nunca he dejado de venir”, comentó.

¿Cómo es Sopes de Los Álamos, donde come Lucía Méndez?

El amor que le tiene la cantante Lucía Méndez a Sopes de los Álamos es tal que incluso durante su participación en el programa Siempre Reinas invitó a comer a uno de sus amigos.

“Lo que vas a comer, te vas a desmayar. Gente que traigo regresa, no sé qué le ponen, yo creo que tienen brujería porque uno regresa”, comentó durante la visita que hizo en aquella ocasión.

Y contrario a lo que se pueda pensar, Sopes de los Álamos es un local común e incluso pequeño, debido a que no tiene un espacio adentro para que las personas puedan comer.

Sopes de los Álamos está ubicado en la calle Soria 41 de la colonia Álamos. (Foto: Google Maps)

Este lugar cuenta con una fachada muy colorida, en la entrada se puede ver el comal en donde se realizan los sopes; mientras que al fondo se encuentran los refrigeradores en los cuales se guardan las bebidas.

Para comer, los encargados del local colocan algunos bancos en la banqueta, en donde las personas se pueden sentar para disfrutar de las preparaciones de Sopes los Álamos.

¿Cuál es el menú y los precios de Sopes de los Álamos?

Tal como lo indica su nombre, el producto estrella en el menú son los sopes, los cuales se pueden acompañar de diferentes proteínas tal como el bistec, la longaniza, pollo y hasta jamón con queso.

“Los sopes son una tortilla que la metes en aceite, le pones salsa, cebolla y queso desmenuzado y eso es todo lo que tienen estos sopes y me he llegado a comer hasta 10. Cuando tengo mucha hambre y no he desayunado me como hasta 10″, explica la actriz.

Aunque también se venden otros antojitos muy populares como los pambazos, las gorditas y las quesadillas, todos los platillos se pueden acompañar de las clásicas salsas verde o roja, y refrescos o aguas frescas.

Los precios en Sopes de los Álamos son muy accesibles, ya que los sopes tienen precios que van de los 26 pesos (por el sencillo con salsa, cebolla y queso) hasta los 65 pesos (por el sope de bistec con quesillo y huevo).

Los sopes tienen precios muy accesibles, pues incluso los sencillos llegan a costar 26 pesos. (Foto: Google Maps)

Algunos de los costos y preparaciones son los siguientes:

Sopes

Sope Sencillo: 26 pesos

Sope de Bistec: 46 pesos

Sope de Bistec con Quesillo: 52 pesos

Sope de Bistec con Longaniza: 52 pesos

Sope de Bistec con Longaniza y Quesillo: 59 pesos

Sope de Bistec con Nopal: 52 pesos

Sope de Bistec con Nopal y Quesillo: 59 pesos

Sope de Chuleta: 34 pesos

Sope de Bistec con Tocino: 52 pesos

Sope de Bistec con Tocino y Quesillo: 59 pesos

Sope de Pollo (pechuga asada): 46 pesos

Sope de Pierna con Quesillo: 45 pesos

Sope de Quesillo: 45 pesos

Sope de Suadero: 46 pesos

Sope de Longaniza con Quesillo: 46 pesos

Sope de Longaniza con Nopal: 46 pesos

Sope de Tocino: 34 pesos

Sope de Tocino con Quesillo: 41 pesos

Sope de Chuleta con Quesillo: 41 pesos

Sope de Nopal: 33 pesos

Sope de Alambre (tocino, morrón y res o pollo): 59 pesos

Los sopes pueden ir combinados con quesillo y diferentes proteínas. (Foto: Google Maps)

Especialidades

Quesadilla Combinada: 33 pesos

Quesadilla Sencilla: 26 pesos

Gordita: 26 pesos

Gordita con Quesillo: 33 pesos

Gordita con Nopal: 33 pesos

Pambazo (papa, longaniza, lechuga, queso, crema, salsa): 46 pesos

Las bebidas tienen precios que van de los 46 a los 78 pesos, aunque debes tener en cuenta que estos son los costos para las plataformas de delivery, por lo que en el local posiblemente tendrá otros costos.

¿En dónde está Sopes de los Álamos?

Los Sopes de los Álamos se encuentran ubicados en la calle Soria número 41, Álamos, Benito Juárez, Ciudad de México y abre todos los días, aunque en diferentes horarios.