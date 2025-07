Así es el restaurante del chef de Beltrán Leyva que sirve ‘sopitas Arturo’, la favorita del narco

Huevo con machaca, cortes de carne, mariscos y chilorio forman parte del menú de Trapiche Bistro, un negocio del cual es dueño Atanasio Reyes Vizcarra, conocido por haber sido el chef de Arturo Beltrán Leyva.

Los platillos son variados, y todos tienen en común ese toque norteño que caracteriza al cocinero sonorense, pero hay uno en el menú que destaca: las ‘Sopitas Arturo’, un platillo que conecta a ‘Nacho’ Reyes con su pasado.

Cuando el chef tenía 23 años conoció al líder del cartel de los Beltrán Leyva y a partir de 2001 comenzó a cocinar para él de manera constante e incluso estuvo en la narcoposada (al igual que Los Cadetes de Linares y Ramón Ayala) en donde murió ‘El Barbas’, apodo del narcotraficante.

Atanasio Reyes, conocido como ‘Nacho’, reveló que ganaba entre mil y 5 mil dólares al día por cocinar para el ‘El Botas Blancas’. (Foto: Especial El Financiero)

Muy lejos de su pasado viviendo con Arturo Beltrán Leyva, ‘Nacho’ Reyes ahora dirige un restaurante, en el que se puede comer bien a precios accesibles.

¿Cómo nació Trapiche Bistro, del chef de Arturo Beltrán Leyva?

Atanasio Reyes Vizcarra conoció a Arturo Beltrán Leyva en 1996, debido a que uno de sus amigos le dijo que tenía un trabajo como cocinero, sin comentarle, a quién atendería, relató el chef en una entrevista con el pódcast Viviendo.

“Tengo un amigo que quiere que le hagas comida (...) Cuando menos lo pensé estaba en una avioneta, con una maleta llena de queso, chilorio, machaca, chicharrón”, relató.

Tras un vuelo complicado, ‘Nacho’ llegó a una casa custodiada por hombres armados, la cual tenía dos albercas, una sala privada de cine, cancha de tenis y una colección completa de autos Jaguar.

“No había nadie y llega Arturo Beltrán, yo no sabía quién era o cómo se llamaba. Me dijo: ‘¿cómo está?, ¿cómo está usted? ¿Me va a hacer una comida, de esas vigorizantes para responder con las mujeres?’ Y se rio”, recordó sobre su primer encuentro con ‘El Botas Blancas’.

Actualmente el chef cuenta con su propio restaurante, en donde sirve el platillo favorito de Arturo Beltrán Leyva. (Foto: Archivo)

Por el servicio de esa ocasión, el chef ‘Nacho’ Reyes recibió 3 mil dólares, por lo cual, accedió a volver en ocasiones esporádicas; sin embargo, todo cambió en 2001, cuando se volvió su chef personal.

“Cuando recién lo conocí me daba miedo, cuando yo viví con él (...) esa adrenalina que tú sientes, ese miedo que tú sientes se va haciendo parte de ti, te vuelves adicto”, comentó para el pódcast.

‘Nacho’ Reyes no solo cocinaba, también atendía a Arturo Beltrán Leyva personalmente y organizaba sus eventos sociales, por este motivo, estuvo presente en la narcoposada del 16 de diciembre de 2009, en donde se realizó un operativo en el que murió ‘El Barbas’.

Arturo Beltrán Leyva trabajó con el chef 'Nacho' Reyes durante 8 años consecutivos. (Foto: Especial El Financiero) (Especial)

Por esta situación, Atanasio Reyes Vizcarra fue detenido, acusado de delincuencia organizada, portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y posesión de cartuchos, de acuerdo con el diario La Jornada; y pasó 6 años, 7 meses en prisión.

“Nunca me metí en negocios de esos, nunca he hecho negocios ilícitos, yo pagué una cosa que no tenía que pagar”, dijo en el pódcast, por lo cual, al salir, cambió su vida radicalmente, cortando vínculos con el narcotráfico.

Sin embargo, aprovechó todos sus conocimientos en la gastronomía para abrir su propio restaurante, un negocio que deseaba abrir desde antes de comenzar a trabajar con Beltrán Leyva.

Menú y precios: ¿Cuánto cuesta comer en Trapiche Bistro?

La comida que predomina en Trapiche Bistro es la norteña, por lo que no es de sorprender que en los desayunos se sirva huevo con machaca o chilorio; sin embargo, también cuentan con cortes de carne, pescado y ensaladas.

Uno de los platos más populares son las ‘Sopitas Arturo’, este platillo es una sopa mexicana hecha con tortilla, queso, frijol, chile y jitomate, que se acompaña con un poco de aguacate, una de las comidas favoritas de Arturo Beltrán Leyva.

Y sí, hay una historia detrás. En el pódcast Viviendo, el chef ‘Nacho’ Reyes comentó que en una ocasión el narcotraficante le pidió acompañarlo a un rancho en Ixtapa de la Sal, en donde no había ingredientes para hacer de comer y solo contaba con una tienda muy pequeña.

El chilorio es un platillo originario de Sinaloa que disfrutaba Arturo Beltrán Leyva. (Foto: Shutterstock).

Ahí solo tenían frijol, tortillas, queso seco, tomate, cebolla y chile: “unas sopitas mexicanas, dije yo (...) “Le di las sopitas y los frijolitos. (Al comer) me dice el señor: ‘Compa Nacho, todos los días que yo esté aquí, me va a dar esta comida’”, recordó.

“15 días seguidos, ya estaba hasta la madre de ‘sopitas Arturo’, pero a él le encantaba”, compartió y a pesar de todo, es un platillo que continúa sirviendo en su restaurante.

Los precios van de los 66 pesos (por los frijoles puercos) a los 600 pesos (por el corte de carne premium). Para las bebidas se pueden pedir desde jugos, el clásico café capuchino y aguas frescas; el precio promedio es de 60 pesos.

Uno de los platillos favoritos de Arturo Beltrán Leyva surgió mientras él estuvo en un rancho en Ixtapa de la Sal. (Foto: Especial El Financiero)

Algunos de los platillos y sus precios son los siguientes:

Desayuno

Coctel de frutas: 108 pesos

Frijoles puercos: 68 pesos

Hot Cakes Tradicionales: 108 pesos

Huevos (con chorizo, jamón, salchicha, machaca, chilorio o tocino): 148 pesos

Baguette de Jamón y Queso: 138 pesos

Chilaquiles (verdes, rojos o entomatados): 118 pesos

Chilaquiles Chipocludos (crema de chile chipotle y pollo a la plancha): 158 pesos

Enchiladas: 158 pesos

Torta de cochinita: 125 pesos

Machaca con chilaquiles y huevo. (Foto: Facebook / @haciendaloscompadres)

Comida

Guacamole: 88 pesos

Ensalada César: 148 pesos

Pepito de cabrería: 188 pesos

Fajitas (cabrería, camarón o mixtas): 210 pesos

Corte de cabrería: 398 pesos

Corte premium: 610 pesos

Pechuga de pollo (con arroz a la mantequilla y ensalada): 190 pesos

Camarones (mole, al mojo de ajo y culichi): 209 pesos

Roles de canela: 65 pesos

Banana Foster: 75 pesos

Pan de elote: 70 pesos

¿Dónde está Trapiche Bistro, del chef ‘Nacho’ Reyes?

Trapiche Bistro actualmente cuenta con dos sucursales, ambas ubicadas en Sonora:

Las Quintas: bulevar Gran Avenida, El Dorado 669-A, Las Quintas, Culiacán Rosales, Sinaloa.