‘Sueño con él todos los días’: Chef de Arturo Beltrán Leyva cuenta cómo fue cocinar para el narcotraficante

Sopa de tortilla, con un poco de chile, acompañada de frijoles, era uno de los platillos favoritos del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, quien disfrutaba tanto la comida de ‘rancho’ como otras preparaciones exóticas, todas hechas por el chef Atanasio Reyes Vizcarra.

El cocinero, mejor conocido como ‘Nacho’, fue el chef personal de ‘El Barbas’ (líder del cartel de los Beltrán Leyva) durante ocho años e incluso estuvo presente en la posada en donde el narcotraficante murió en 2009.

“Yo no hice nada malo, solo era un chef”, comentó Atanasio Reyes Vizcarra, quien estuvo en prisión a causa de su vínculo con Arturo Beltrán, quien comenzó como escolta de Amado Carrillo Fuentes, ‘El Señor de los Cielos’.

¿Cómo el chef ‘Nacho’ Reyes conoció a Arturo Beltrán Leyva?

El chef Atanasio Reyes Vizcarra conoció a Arturo Beltrán Leyva cuando él tenía 23 años, debido a que uno de sus amigos con quienes trabajaba lo contactó con para realizar un trabajo, compartió en una entrevista con pódcast Viviendo.

El cocinero no sabía quién era Arturo Beltrán, ni siquiera lo identificaba físicamente, además solo le indicaron que debía cocinar, sin decirle para quién trabajaría.

“Tengo un amigo que quiere que le hagas comida (...) Cuando menos lo pensé estaba en una avioneta, con una maleta llena de queso, chilorio, machaca, chicharrón”, relató ‘Nacho’ Reyes.

Atanasio Reyes conoció a Arturo Beltrán Leyva cuando tenía 23 años. (Foto: @chefnachoreyes)

El viaje (de Culiacán, Sinaloa a León, Guanajuato) fue complicado, debido a que él jamás había subido a una avioneta, hubo una tormenta y problemas al aterrizar.

“Llegue a una casa que tenía 3 cocinas, sala de cine, cancha de tenis, dos albercas. Veo gente armada, un BMW y una colección de autos Jaguar”, comentó; sin embargo, él aún no entendía lo que estaba pasando.

“No había nadie y llega Arturo Beltrán, yo no sabía quién era o cómo se llamaba. Me dijo: ‘¿cómo está?, ¿cómo está usted? ¿Me va a hacer una comida, de esos vigorizantes para responder con las mujeres?’ Y se reía”, recordó.

Arturo Beltrán Leyva trabajó por ocho años continuos con el chef Nacho Reyes. (Foto: Archivo) (Especial)

Él describe al narcotraficante Arturo Beltrán Leyva como una persona sencilla y como ‘Nacho’ Reyes aún estaba en la universidad estudiando la licenciatura en Derecho, ‘El Barbas’ le aconsejó finalizar su carrera.

“Estúdiele mucho, porque no hay otra cosa (...) sino luego va a andar arriba y abajo como yo. Quedó muy encantado (...) Me dio 3 mil dólares, estoy hablando de 1996”, aseguró e incluso el narcotraficante le regaló trajes.

Luego de esta experiencia, Arturo Beltrán Leyva lo volvió a contactar en diferentes ocasiones para cocinarle y él accedía, pues el pago era muy bueno: “ahí entró la codicia, la ambición”. El chef ‘Nacho’ recibía de 2 mil a 5 mil dólares por ocasión.

¿Cómo era vivir con Arturo Beltrán Leyva?

Desde 1996 hasta el 2001, el chef Atanasio Reyes Vizcarra continuó su vida con normalidad: se casó, terminó su licenciatura, trabajó como chef personal en Los Cabos, pero tras seis meses en Baja California, volvió a Sinaloa.

“El 30 de mayo del 2001 me habló para que fuera a hacerle una comida: ‘quiero que venga a hacerme una comida en Monterrey, vienes un tiempo y te vas’”, le dijo. Fue ahí cuando comenzó a trabajar con él de manera constante.

“Cuando recién lo conocí me daba miedo, cuando yo viví con él (...) esa adrenalina que tú sientes, ese miedo que tú sientes se va haciendo parte de ti, te vuelves adicto”, comentó.

Aunque Atanasio inicialmente sentía miedo al vivir con Arturo Beltrán Leyva, este poco a poco se le fue quitando. (Foto: @chefnachoreyes)

A lo largo de ocho años, ‘Nacho’ Reyes se encargó no solo de preparar la comida para Arturo Beltrán Leyva, también organizaba fiestas y reuniones, y se encargaba de la atención al narcotraficante.

“La vida que yo viví era: levantarme a las 6 de la mañana, darle su desayuno, comprar su ropa, atenderlo, le organizaba las fiestas y todo tipo de eventos sociales que había, llegué a ser esa parte de mucha confianza”, comentó.

Como parte de su trabajo, el narcotraficante lo ayudó para estudiar gastronomía e incluso lo enviaba a los mejores restaurantes del mundo a comer para que él pudiera recrear los platillos.

¿Cómo fue el día del asesinato de Arturo Beltrán Leyva?

Su cercanía con los eventos sociales del narcotraficante lo llevaron a estar presente en la posada que Arturo Beltrán Leyva brindó el 16 de diciembre de 2009, evento en el cual el narcotraficante fue acribillado en un operativo.

En esta narcoposada también estuvieron presentes Los Cadetes de Linares y Ramón Ayala, quienes vieron llegar a los elementos del Ejército Mexicano a la lujosa residencia del ‘Jefe de Jefes’.

“Arturo Beltrán se puso un chaleco de balas, me dijo: ‘vámonos, súbete conmigo’”; no obstante, él prefirió no hacerlo: “yo salí corriendo hacia el techo, empezó la balacera, los tiros pasaban a un lado de mí. Si me hubiera subido, a lo mejor me mataban”. Esa fue la última vez que lo vio.

Marinos se enfrentaron contra integrantes del cartel de los Beltran Leyva, donde resultó muerto 'El Barbas' en 2009. (Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

A pesar de sus intentos por escapar, un día después el chef ‘Nacho’ Reyes fue detenido, en las noticias de aquel momento, se explica que Atanasio Reyes Vizcarra fue identificado como uno de los presuntos sicarios de Beltrán Leyva.

Además, lo señalaron por delincuencia organizada, portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y posesión de cartuchos, de acuerdo con el diario La Jornada.

Su detención en la narcoposada, lo llevó a estar preso durante 6 años, 7 meses; sin embargo, él asegura: “nunca me metí en negocios de esos, nunca he hecho negocios ilícitos, yo pagué una cosa que no tenía que pagar (...) Yo no hice nada malo, solo era un chef”.

¿Qué pasó con el chef tras trabajar con Beltrán Leyva?

Luego de salir de prisión, Atanasio Reyes Vizcarra cambió su estilo de vida y actualmente es dueño de un restaurante llamado Trapiche Bistro, en donde sirve la ‘Sopita Arturo’, una sopa de tortilla que era la favorita del narcotraficante.

A pesar de que ha dejado sus experiencias con el narcotraficante en el pasado, en una reciente conversación con el pódcast de Rodrigo Macías comentó que todavía sueña con la última vez que vio a Arturo Beltrán Leyva.

Actualmente, el chef tiene su propio restaurante llamado Trapiche Bistro. (Foto: @chefnachoreyes)

“Todos los días lo sueño mucho. Una de las cosas más recurrentes es que veo a los soldados y que me pelo, porque ese día no pude escapar (...) Sigo acordándome del día que me agarraron (...) A veces me despierto brindando”, comentó.

Esta experiencia lo hace motivarse para seguir adelante y no retomar los vínculos con el narcotráfico, pues para él trabajar es mucho más sencillo que estar relacionado con la delincuencia organizada y ve lo que sucedió como una etapa más en su vida.