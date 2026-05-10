Kylian Mbappé o Lamine Yamal: ¿Cuáles son los favoritos de Bank of America para ganar el Mundial 2026?

La encuesta de Bank of America entrevistó a 65 analistas del departamento de investigación global para definir al campeón de la Copa del Mundo del 2026. [Fotografía. Shutterstock]

Un informe de Bank of America colocó a Francia como la principal favorita para ganar el Mundial 2026 que inicia el 11 de junio, mientras que España aparece apenas por detrás del conjunto galo, tanto en las proyecciones de analistas como en las estimaciones realizadas con inteligencia artificial.

La encuesta se realizó entre 65 analistas del departamento de investigación global entre el 21 y el 23 de abril y proyectó que la selección francesa levantará el trofeo el próximo 19 de julio en Nueva Jersey. El estudio también señaló que Kylian Mbappé terminará como máximo goleador del torneo y que Lamine Yamal será elegido como el mejor jugador de la competencia.

Los especialistas también utilizaron Copilot, el modelo de lenguaje desarrollado por Microsoft, y los resultados mostraron un escenario similar, aunque con una diferencia mínima entre Francia y España en las probabilidades de conquistar el campeonato.

La IA tomó en cuenta factores como la cohesión del plantel, las lesiones, el estado de forma reciente, la capacidad ofensiva y defensiva, la experiencia internacional, la profundidad del banquillo y el rendimiento histórico en Mundiales y torneos continentales.

El 37 por ciento de los analistas consultados eligió a Francia como campeona del torneo, frente al 30 por ciento que respaldó a España. Además, un 25 por ciento consideró que ambas selecciones disputarán la final del Mundial, una diferencia considerable respecto a cualquier otra combinación de equipos.

Argentina y Brasil obtuvieron un 9 por ciento de respaldo cada una como posibles campeonas, mientras que Inglaterra recibió un 6 por ciento de los votos.

El estudio de Bank of America pronostica como máxima figura del Mundial 2026 a Kylian Mbappe. [Fotografía. EFE]

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En el apartado individual, el 47 por ciento de los participantes proyectó que Kylian Mbappé terminará como líder de goleo y ganará la Bota de Oro del Mundial 2026. Detrás aparecieron Harry Kane con un 22 por ciento y Erling Haaland con un 6 por ciento.

Para el Balón de Oro del torneo, Lamine Yamal encabezó las preferencias con un 25 por ciento de los votos. Después se ubicaron Kylian Mbappé con un 21 por ciento y Michael Olise, el semifinalista de la Champions con el Bayern Múnich, con un 9 por ciento.

El estudio también identificó a Japón como la posible revelación del Mundial, con un 15 por ciento de respaldo entre los encuestados. Noruega y Marruecos aparecieron después con un 10 por ciento cada una.

Por valor de mercado, el informe estableció que Inglaterra tendría la plantilla más valiosa del torneo con 1.8 mil millones de dólares. Francia ocuparía el segundo lugar con 1.57 mil millones y España el tercero con 1.52 mil millones.