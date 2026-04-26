¿Quién ganará el Mundial 2026 y cómo le irá a México? Esto dice el modelo que ya le atinó a 3 campeones

El análisis creado por Joachim Klement advierte que para el Mundial de 2026 la predicción podría no cumplirse debido a la ampliación del número de selecciones participantes y al factor suerte de cada encuentro. [Fotografía. Shutterstock]

A mes y medio para que arranque el Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos, los pronósticos se multiplican. Muchos anticipan que Kylian Mbappé volverá a ser protagonista con Francia, o que Lionel Messi levantará otra copa con Argentina. Sin embargo, el modelo matemático desarrollado por Joachim Klement, que acertó a los últimos tres campeones del mundo, plantea un escenario totalmente distinto.

Las predicciones del Mundial 2026 suelen concentrarse en el rendimiento reciente de las selecciones, el estado físico de sus jugadores y la experiencia en torneos internacionales.

Sin embargo, este análisis busca anticipar el desarrollo del torneo desde una perspectiva distinta, al considerar factores estructurales de cada país como su economía, el tamaño de su población, las condiciones climáticas y el nivel competitivo de sus selecciones.

Si quieres saber si México volverá a unos cuartos de final o cuál sería la selección ‘sorpresa’ que levante la Copa del Mundo, amárrate los botines, porque a continuación se explican los detalles de este peculiar análisis y sus pronósticos del Mundial de 2026.

¿Cómo funciona el modelo matemático que predice al campeón del Mundial 2026?

Joachim Klement es un estratega financiero que estudió Matemáticas en ETH Zúrich y cursó Economía y Finanzas en universidades suizas y alemanas. Él desarrolló su carrera en la industria de inversiones, con cargos como jefe de estrategia en UBS Wealth Management.

En 2014 creó un modelo econométrico para anticipar los resultados de la Copa del Mundo de la FIFA, con la intención de probar y cuestionar la aparente capacidad de los modelos para predecir fenómenos complejos.

El modelo retoma estudios académicos que relacionan el éxito deportivo con variables socioeconómicas y climáticas. Entre los factores que considera están el PIB per cápita, el tamaño de la población, la temperatura promedio de cada país, la condición de anfitrión y el ranking FIFA, utilizado para medir la fortaleza de cada selección.

La lógica detrás de este enfoque es que los países con mayores recursos pueden invertir en infraestructura, formación de talento y desarrollo deportivo, mientras que una mayor población amplía la base de jugadores disponibles.

Joachim Klement reconoce que su modelo solo explica alrededor del 55 por ciento del rendimiento de las selecciones en un Mundial. El resto depende del azar, un elemento que considera inevitable en un torneo corto y de eliminación directa.

El propio analista financiero resume con claridad esta limitación al señalar que incluso los equipos favoritos pueden quedar eliminados por un mal partido, una tanda de penales o una jugada fortuita. Si no, pregúntale a Arjen Robben, quien perdió la final de Sudáfrica 2010 ante España o a Cristiano Ronaldo, quien solo ha disputado una semifinal.

Además, Klement advierte que su modelo fue diseñado para torneos de 32 selecciones, por lo que la ampliación a 48 equipos en 2026, con más rondas de eliminación directa, incrementa el peso del azar y reduce la capacidad de anticipar resultados con precisión.

El modelo matemático se apoya en otros, más allá de los deportivos, para predecir a la selección campeona del Mundial. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Qué selección ganará el Mundial de 2026, según el pronóstico de Joachim Klement?

El modelo de Joachim Klement difiere de las previsiones más extendidas entre casas de apuestas y analistas deportivos, que colocan a Francia, España, Inglaterra o Argentina como favoritas para ganar el Mundial 2026.

Según el pronóstico de Klement, España e Inglaterra regresarán a las semifinales de un Mundial.

Sin embargo, el pronóstico para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 apunta a una final inédita entre dos equipos que han sido competitivos, pero que no han conquistado el ansiado título.

El análisis matemático señala que Países Bajos será campeón del Mundial 2026 tras imponerse en la final a Portugal, en lo que será el último Mundial de Cristiano Ronaldo.

De cumplirse el pronóstico, la ‘Naranja Mecánica’ levantaría por fin la Copa del Mundo, tras haber perdido la final en tres ocasiones (Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010).

El modelo matemático pone como sorpresa que Países Bajos ganará el Mundial de 2026 [Fotografía. @OnsOranje/Red Social X]

¿Cuáles serán las principales sorpresas en el Mundial de 2026?

El análisis publicado por Panmure Liberum destaca que una de las mayores sorpresas del torneo sería la eliminación de Brasil ante Japón en la ronda de 32, resultado que el propio autor describe como “uno de los más inesperados en la historia de los mundiales”.

Incluso el análisis coloca a Japón entre las ocho mejores selecciones del torneo, aunque sería eliminado por Inglaterra. Este resultado lo acercaría a uno de los objetivos clave de su plan a 50 años para ser campeón del mundo: alcanzar las semifinales antes de 2030.

De acuerdo con el pronóstico, Japón por fin rompería la barrera de los octavos de final en el Mundial de 2026. [Fotografía. AP]

Otra sorpresa relevante del pronóstico del Mundial es la eliminación de Francia en cuartos de final ante Países Bajos. El propio análisis reconoce a la selección francesa como una de las más completas del torneo, con figuras clave como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, y Michael Olise, semifinalista de la Champions con el Bayern Múnich.

Por si no fuera suficiente, el análisis apunta a un posible ‘Last Dance’ de la rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, con un cruce entre Argentina y Portugal en cuartos de final. El partido terminaría con un triunfo lusitano para eliminar al vigente campeón.

¿Qué predice el modelo matemático sobre la Selección Mexicana en el Mundial de 2026?

Si alguien tiene fe en que la Selección Mexicana regrese a unos cuartos de final, instancia a la que no llega desde el Mundial de 1986, será mejor que no se haga ilusiones. México comparte el Grupo A del Mundial 2026 con Corea del Sur, Chequia y Sudáfrica.

A pesar de la localía del equipo de Javier Aguirre, quien próximamente anunciará la lista de convocados, el modelo matemático coloca como favorito del grupo a Corea del Sur, mientras que Chequia tendría ventaja en la disputa por el segundo lugar.

Sin embargo, con el nuevo formato, México se clasificaría como uno de los mejores terceros lugares, junto a Escocia, Estados Unidos, Costa de Marfil, Suecia, Egipto, Noruega y Argelia.

Selección Mexicana Selección Mexicana calificaría como uno de los mejores de terceros lugares en la fase de grupo del Mundial 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

En la ronda de 32, el modelo matemático proyecta que México enfrentaría a Bélgica, selección que ganaría y eliminaría al conjunto nacional. Si ese resultado se cumple, la Selección Mexicana quedaría fuera antes de los cuartos de final.

Joachim Klement advierte que su pronóstico no debe tomarse como una predicción definitiva ni utilizarse para apostar. El autor señala que, aunque su modelo ha acertado en ediciones anteriores, una parte importante del resultado depende del azar.

Por más análisis o estudios que se elaboren sobre el Mundial 2026, que inaugurará México ante Sudáfrica el 11 de junio, el torneo estará marcado por la incertidumbre.

Con un formato ampliado y más partidos de eliminación directa, la Copa del Mundo 2026 se perfila como una de las más impredecibles, en la que los favoritos parten con ventaja, pero sin garantías de que alcanzarán la cima del futbol.