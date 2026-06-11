Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 11 de junio: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este jueves 11 desde Palacio Nacional previo a la inauguración del Mundial 2026. (Cuartoscuro)

La atención está puesta sobre la presidenta Claudia Sheinbaum y cómo se vivirá la inauguración del Mundial 2026 ante las múltiples movilizaciones anunciadas para este jueves 11 de junio.

Definirá desde dónde verá la ceremonia y el partido de México vs. Sudáfrica, luego que las autoridades federales no llegaran a un acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que desistan de las movilizaciones contempladas.

Además, se espera que brinde detalles sobre las acciones que se implementarán para garantizar el acceso al Fan Fifa Fest del Zócalo de la Ciudad de México, luego que se colocaran vallas metálicas en las calles colindantes.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de Sheinbaum por El Financiero.

¿Qué sucedió en la ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum el 10 de junio?

En la mañanera del día anterior, Mercado Libre anunció una inversión por más de 4 mil millones de dólares en México, principalmente para fortalecer el desarrollo tecnológico del ecosistema de la empresa, expandir su red de logística, ampliar el acceso a servicios financieros y generar más empleos.

La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó para recordar que en las principales plazas de la Ciudad de México se colocará una pantalla para disfrutar del primer partido México vs. Sudáfrica. En total, se prevén 18 puntos, además del Zócalo de la CDMX.

También celebró el dato de inflación en México, que se posicionó en 3.94 por ciento, luego que se disparara por la alza en los precios de algunos productos de la canasta básica.