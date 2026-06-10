Kenia López pide a Sheinbaum privilegiar diálogo con la CNTE: ‘Los ojos del mundo están puestos en México’

Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, hizo un llamado a las personas involucradas en las movilizaciones anunciadas por diversos grupos sociales, durante el Mundial 2026.

“Hago un llamado para privilegiar el diálogo, la responsabilidad y la búsqueda de acuerdos, en un momento en el que México es observado por la comunidad internacional, debemos enviar un mensaje claro: somos un país con instituciones”, aseguró.

Reconoció que cada una de las partes que convocan a movilizaciones previo al Mundial 2026 tienen causas legítimas y preocupaciones que deben ser escuchadas y atentidas.

“Hoy más que nunca se debe privilegiar el entendimiento y la construcción de soluciones que permitan construir el entendimiento de los grupos sociales sin afectar el desarrollo de un evento de caracter internacional, como lo es el Mundial 2026″, agregó.

La panista aseguró que hay que poner a México ‘ante todo’ porque los ojos del mundo están puestos en nosotros.

También dijo que acompaña y reconoce la decisión de recibir apoyo de instancias internacionales como la ONU para atender el tema de las desapariciones en nuestro país.

Reconoció la crisis de personas desaparecidas e identificación forense, que requiere esfuerzos nacionales e internacionales.

¿Cuáles son las movilizaciones que ‘amenazan’ el Mundial 2026 en CDMX?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se ha manifestado en varias ocasiones para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la reforma educativa de 2019, entre otras peticiones.

La última movilización que realizaron fue el martes 9 de junio, a dos días de la inauguración del Mundial 2026, al sur de la Ciduad de México.

En otras ocasiones y tras no lograr un acuerdo con las autoridades federales, han sentenciado que se manifestarán durante el Mundial 2026.

Otros sectores inconformes que han manifestado intenciones de manifestarse durante el Mundial 2026 son las madres buscadoras, además de los transportistas y agricultores.

Incluso, días previos al Mundial, grupos de personas se han manifestado en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, para exigir apoyo del gobierno para buscar a personas desaparecidas.