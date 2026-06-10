Conferencia de Gianni Infantino previo al Mundial 2026: Minuto a minuto de los últimos detalles

La cuenta regresiva para la inauguración del Mundial 2026 entra en su etapa definitiva. A unas horas del partido entre México y Sudáfrica, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, encabeza una conferencia de prensa en el Estadio Ciudad de México.

La rueda de prensa inaugural se realiza este 10 de junio, en la víspera del arranque del torneo. El evento sirve para abordar distintos temas relacionados con el inicio de la competición que por primera vez contará con la participación de 48 selecciones nacionales.

Minuto a minuto de la conferencia de Gianni Infantino

Actualizar información 13:39 13:09 Infantino explica que Alessandro Del Piero fue quien le sugirió que los 26 jugadores estén en la cancha en la ceremonia de inauguración: "Somos todos parte del mismo equipo". 13:01 'No somos los reyes del mundo' Sobre el árbitro de Somalia, el directivo mencionó que lo intentaron todo, aunque era una situación fuera del control: "No somos los reyes del mundo, no podemos regir sobre los gobiernos". 12:57 "Cada dólar que generamos se devuelve al futbol", justifica Infantino. 12:54 Infantino explica que los boletos de la FIFA se venden mucho más caros en el mercado secundario (reventa) y para establecer el precio los expertos hacen una investigación: "Antes de empezar a vender verificamos lo que hacemos con los mejores abogados y expertos. 12:52 'Las finales de la NBA son más caras' Sobre el precio de los boletos, Infantino comentó que a la fecha han vendido más de seis millones de boletos. "La demanda ha sido sin precedentes, por muchísimo, 10 o más veces, es una increíble cantidad, quiero darle las gracias a la afición que compró, es un evento único (...) No sabemos cuándo será la siguiente (en México). Además, explica que "las finales de la NBA son mucho más caras" que los del Mundial. 12:50 'Les prometí que vendrían' "Les prometí que vendrían, que si tenía que traerlos en un autobús desde Teherán, lo haría", Infantino se dice muy contento de que Irán juegue el Mundial, "se trata del futbol, que la gente olvidé por un rato su realidad, me da mucho gusto poder haber traído a Irán, me siento orgulloso del trabajo de mi equipo y agradecido con las administraciones de los tres países por haber cooperado". 12:49 Infantino abordará tres temas que han surgido en las últimas semanas: Irán Tickets Visas 12:40 "La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, toda su administración, toda la gente de México nos hace vivir en nuestra casa este Mundial tan espectácular", Infantino también agradece al presidente estadounidense Donald Trump y al primer ministro de Canadá Mark Carney. 12:36 "Es un momento de júbilo, de alegría, estoy muy contento de ver este balón que va a rodar en unas cuantas horas, así como este trofeo que se entregará en unas semanas (...) Un trofeo y un balón que hacen que la gente sueñe en todo el mundo", dice el presidente de la FIFA. 12:33 ¡Ya estamos en directo con Gianni Infantino! 11:58 El evento está programado de 12:30 a 13:30 horas, tiempo local de la Ciudad de México, en la sala de conferencias del Estadio Ciudad de México que albergará el partido inaugural de la Copa del Mundo.

¿Cuándo, dónde y a qué hora es el México vs. Sudáfrica?

El encuentro México vs. Sudáfrica marca el inicio oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se desarrolla con un formato ampliado de 48 selecciones participantes.

El partido también permitirá que el Estadio Azteca (conocido como Estadio Ciudad de México durante el torneo) alcance una marca sin precedentes en la historia de los mundiales. El inmueble capitalino se convertirá en el único estadio que ha albergado tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, después de haber sido sede de los arranques de las ediciones de 1970 y 1986.

La inauguración representa uno de los momentos más relevantes del calendario futbolístico internacional y reunirá a miles de aficionados en el estadio, además de una audiencia global a través de distintas plataformas de transmisión.

09:00 horas: Apertura de puertas y actividades para aficionados.

Apertura de puertas y actividades para aficionados. 11:00 horas: La FIFA recomienda que los asistentes ya estén en sus lugares.

La FIFA recomienda que los asistentes ya estén en sus lugares. 11:30 horas: Inicio de la ceremonia inaugural del Mundial 2026.

Inicio de la ceremonia inaugural del Mundial 2026. 12:05 horas: Fin previsto de la ceremonia de apertura.

Fin previsto de la ceremonia de apertura. 12:05 a 13:00 horas: Calentamiento de México y Sudáfrica.

Calentamiento de México y Sudáfrica. 13:00 horas: Inicio del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

La ceremonia de apertura y el encuentro entre México y Sudáfrica marcarán el inicio de un Mundial que contará con 48 selecciones y 104 partidos. (Foto: Cuartoscuro.com). (Andrea Murcia Monsivais)

Shakira encabeza la ceremonia de inauguración del Mundial 2026

Antes del silbatazo inicial está previsto un show de inauguración del Mundial 2026 con la participación de artistas internacionales y representantes de distintas expresiones musicales.

La figura principal es la cantante colombiana Shakira, quien interpretará el tema ‘Dai Dai’ junto al artista nigeriano Burna Boy.

La presencia de la intérprete colombiana amplía su vínculo con las Copas del Mundo. Anteriormente participó en actividades relacionadas con los mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

El programa artístico también contempla la participación de Alejandro Fernández, encargado de interpretar el Himno Nacional Mexicano.

Shakira protagoniza el show de inauguración del Mundial 2026 en el Estadio CDMX. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

A la ceremonia se sumarán agrupaciones y artistas como Maná, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin, Ryan Castro, Danny Ocean y Tyla.

El evento incluirá presentaciones musicales y coreografías que buscarán representar la unión de los países anfitriones y de las selecciones participantes en el torneo.

La actriz mexicana Salma Hayek también formará parte de las actividades de apertura del Mundial 2026: la estrella de Hollywood fungirá como embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en una jornada que combinará elementos deportivos y culturales antes del inicio de la competición.

Con información de EFE.