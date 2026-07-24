¡Feliz cumpleaños, Punch! El macaco que adoptó a un peluche de IKEA cumplirá un año

Punch, el famoso macaco japonés del Zoológico de Ichikawa, cumplirá un año el domingo 26 de julio.

Punch, el pequeño macaco japonés huérfano que se hizo famoso por cargar un peluche de orangután a todos lados, cumplirá un año el domingo y ha recibido unas 2 mil 500 cartas de felicitación.

El Zoológico y Jardín Botánico de la ciudad de Ichikawa, de Japón, es el hogar de Punch kun, que también es conocido como Panchi. A finales de junio, la administración del zoo confirmó que cambiaría el método de alimentación de Punch, para avanzar en su integración al grupo.

Punch se volvió un ícono de internet en febrero de este año, luego de que sus cuidadores compartieran videos del macaco huérfano al que le regalaron un peluche de IKEA que abrazaba y llevaba a todos lados. En el momento, el pequeño macaco no tenía una buena relación con el resto de primates del recinto.

Luego de que el Zoológico de Ichikawa compartiera fotos y videos del pequeño Punch abrazando a su peluche, llegaron muchos visitantes.

Punch y su peluche de IKEA, en el zoológico de Ichikawa.

¿Qué ha pasado con el mono Punch?

Punch fue abandonado por su madre tras su nacimiento, presumiblemente debido al agotamiento. Los cuidadores del zoológico lo atendieron y le dieron el juguete para enseñarle a aferrarse, una habilidad que los macacos recién nacidos necesitan para sobrevivir.

“Nuestra tarea más importante es ayudar a Punch a aprender las reglas de la sociedad de los monos y a ser aceptado como miembro”, dijo Kosuke Kano, un cuidador de zoológico de 24 años.

Algunas semanas después, Punch comenzó a dejar de lado a su querido orangután de peluche, cuando comenzó a ser mejor aceptado por otros monos. Desde entonces, el macaco ha sido visto jugando e incluso siendo abrazado por los demás.

Punch se hizo tan popular después de que aparecieran en internet imágenes de él y su juguete el mes pasado, que el zoológico tuvo que establecer normas para que los visitantes guardaran silencio y limitaran las visitas a 10 minutos para reducir el estrés de los más de 50 monos restantes.

Aunque Punch aún tiene su orangután ‘Lupe’ de peluche, lo mantiene en una habitación del recinto y no la lleva consigo cuando va a la Montaña de los Monos, como es conocida en el zoológico la zona de juegos, de acuerdo con The Japan News.

De las 2 mil 500 cartas de feliz cumpleaños que recibió Punch kun, unas mil están exhibidas en el área de descanso del zoológico.