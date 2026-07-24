¿Sientes que tu carrera está congelada?

En algún momento de la vida laboral, un buen número de ejecutivos llegan a preguntarse si su carrera está congelada. El detonador puede ser el fastidio por lo que hacen todos los días, ausencia de aumentos salariales, falta de promociones o una relación tensa con la empresa. El cuestionamiento es incómodo, aunque también ayuda a observar con mayor honestidad la trayectoria profesional.

De hecho, un reporte reciente citado por The Wall Street Journal señala que cerca de uno de cada cuatro trabajadores de cuello blanco vive un estancamiento, entendido como al menos cinco años sin una promoción o un aumento significativo. En muchos casos hay algo más que ingratitud, ambición desmedida o inconformidad. A veces es una señal que conviene revisar con mayor cuidado hacia dónde va la carrera.

El estancamiento puede tener varias causas. La edad influye, cuando una organización empieza a leer a la persona como alguien que ya llegó a su límite, cuesta más, tiene menor flexibilidad o difícilmente adoptará nuevas tecnologías. Esa lectura pesa; sin embargo, no lo explica todo.

Suele ocurrir que los espacios hacia arriba desaparecieron. En estructuras más planas, el siguiente movimiento depende de que un compañero salga, se jubile, reciba una promoción o abra una nueva unidad. En otros casos, el puesto conserva importancia, pero ya no ofrece aprendizaje.

Hay otra causa menos visible. Algunos ejecutivos pierden presencia en las conversaciones donde la empresa define el futuro. Siguen siendo confiables para operar, corregir, supervisar y apagar incendios, pero dejan de aparecer asociados con crecimiento, transformación, innovación o nuevas decisiones del negocio.

También pesa la falta de patrocinio. A nivel directivo, los buenos resultados son básicos, aunque rara vez son suficientes. Alguien tiene que hablar bien de ti cuando estás fuera de la sala, proponerte para un proyecto, defender tu nombre o vincularte con una oportunidad.

Desde la óptica del coaching ejecutivo, la aseveración de que una carrera está congelada busca distinguir entre estabilidad, cansancio, inercia y falta de alternativas. Ayuda a mirar con mayor precisión si la persona está eligiendo su lugar o simplemente permanece ahí por costumbre.

Por eso conviene empezar con tres preguntas sencillas. ¿Qué me dice mi nivel de satisfacción actual sobre lo que necesito cuidar o mover en mi carrera? ¿Cómo conecta este puesto con la persona y el profesional que quiero ser más adelante? ¿Qué espacios reales de crecimiento tengo dentro y fuera de la empresa, y qué depende de mí para activarlos?

Las respuestas rara vez apuntan a una sola salida. A veces llevan a rediseñar el puesto, buscar proyectos distintos, actualizar habilidades, reconstruir relaciones internas o aceptar con serenidad que uno está donde quiere estar.

Una carrera congelada no siempre representa un problema. También puede ser una estabilidad elegida, si disfrutas lo que haces, entiendes sus costos y vives con bienestar. Lo relevante es que la permanencia tenga sentido y una revisión honesta, antes de convertirse en una costumbre sostenida por miedo o falta de claridad.

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