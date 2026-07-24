Hoy No Circula para este sábado 25 de julio: ¿Qué autos no circulan mañana?

El horario de la restricción será de 5:00 a 22:00 horas y aplicará en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México.

Si tienes planeado utilizar tu automóvil este sábado 25 de julio, revisa si tu vehículo tiene alguna restricción. El programa Hoy No Circula tendrá una aplicación especial por tratarse del cuarto sábado del mes.

La medida establece que no podrán circular los vehículos con holograma 1 y placas con terminación par, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8.

La restricción también aplica para todos los vehículos con holograma 2 y para los autos con placas foráneas.

El horario de la restricción será de 5:00 a 22:00 horas y aplicará en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México.

Los vehículos con holograma 0, 00 y exento podrán circular con normalidad, de acuerdo con la información del programa para este sábado.

¿Qué autos no circulan mañana sábado 25 de julio?

Este sábado 25 de julio no circulan:

Vehículos con holograma 1 y placas pares : 0, 2, 4, 6 y 8.

: 0, 2, 4, 6 y 8. Todos los vehículos con holograma 2 .

. Todos los vehículos con placas foráneas.

La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas.

La regla corresponde al cuarto sábado de julio. En el caso de los vehículos con holograma 1, el programa alterna la restricción entre placas pares e impares.

¿Qué autos sí circulan este sábado?

Los automóviles con holograma 0, 00 y exento circulan sin restricciones durante la operación regular del programa.

También están exentos de manera permanente las motocicletas, vehículos eléctricos e híbridos que cuentan con la categoría correspondiente, unidades para personas con discapacidad debidamente acreditadas y vehículos de emergencia, entre otros.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios conurbados del Estado de México.

Los conductores que incumplan las restricciones pueden recibir una multa de 20 a 30 UMA y enfrentar la remisión del vehículo al corralón, de acuerdo con la información proporcionada sobre el programa.